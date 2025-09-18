Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бургер бьёт по мозгу сильнее стресса: последствия такого сбоя трудно представить
Милонов объяснил благословение РПЦ на мужские поцелуи: почему в Госдуме не считают их пошлостью
МИД Киргизии отказался защищать своих граждан за границей: что это значит для мигрантов
Хватит гадать — вот какой вес нужно поднимать, чтобы стать сильнее и нарастить стальные мышцы
Маленький бунт с большим эхом: чем грозит отказ от авиарежима во время полета
Одно движение вместо сотни скручиваний: упражнение, которое прокачивает пресс и снимает боль в спине
Эти каннеллони исчезают с тарелок за считанные минуты: рецепт стоит сохранить
Москва показала то, что регионы боятся повторить: столичная модель ЖКХ бросает вызов управлению городом
Россияне получат больше: в 2026 году проиндексируют почти все пособия

Жидкий шелк из листа: кремы за тысячи превращаются в пыль рядом с силой этого растения

3:59
Моя семья » Красота и стиль

Уход за кожей становится важным элементом не только эстетики, но и здоровья. Среди огромного количества средств всё большее внимание получают продукты с натуральным составом. Одним из таких универсальных средств является гель на основе алоэ вера — растение, которое давно зарекомендовало себя как источник увлажнения, восстановления и защиты кожи.

Почему именно натуральный гель?

Гель с алоэ вера — это продукт, который ценят за легкую текстуру и быстрый эффект. Он не оставляет липкой пленки, глубоко увлажняет, снимает раздражения и подходит даже для самой чувствительной кожи. Благодаря богатому содержанию витаминов, минералов и аминокислот, такой уход помогает сохранить эластичность и свежесть кожи, предотвращая появление мелких морщинок.

"Алоэ вера обладает противовоспалительными и восстанавливающими свойствами", — отметил дерматолог Карлос Силва.

Сравнение: крем, сыворотка и гель с алоэ вера

Средство Текстура Основное действие Для какого типа кожи лучше
Увлажняющий крем Плотная Питает и удерживает влагу Сухая, зрелая
Сыворотка Жидкая Целенаправленно работает с проблемой Любая, при конкретных задачах
Гель с алоэ вера Лёгкая, свежая Увлажняет, успокаивает, заживляет Чувствительная, комбинированная

Советы шаг за шагом: как использовать гель с алоэ вера

  1. Наносите гель на очищенную кожу лица утром и вечером.

  2. Храните средство в холодильнике: так оно даст дополнительный охлаждающий эффект.

  3. Используйте гель как базу под макияж — он быстро впитывается и улучшает стойкость тонального крема.

  4. При солнечных ожогах нанесите толстый слой геля для снятия покраснений.

  5. Добавляйте каплю геля в маски для волос, чтобы придать им блеск и силу.

А что если заменить крем на гель?

Если использовать только гель вместо крема, кожа будет увлажнена, но в холодное время года ей может не хватать плотного защитного слоя. Поэтому оптимально сочетать гель с кремом или сывороткой. Например, утром — гель, вечером — питательный крем с маслами ши или арганы.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Быстро впитывается Может не хватать питания в зимний сезон
Подходит для всех типов кожи Некоторые продукты содержат добавки
Успокаивает воспаления и покраснения Качество зависит от бренда и состава
Универсальное применение (лицо, тело, волосы) Эффект накопительный, а не моментальный

FAQ

Как выбрать хороший гель с алоэ вера?
Смотрите на состав: натуральный гель должен содержать не менее 90% экстракта алоэ, без парабенов и агрессивных консервантов.

Сколько стоит качественный продукт?
Цена варьируется от 500 до 1500 рублей за 150-200 мл, в зависимости от бренда. Более дорогие варианты часто содержат дополнительные витамины и масла.

Что лучше — крем или гель?
Это зависит от сезона и типа кожи: летом идеален гель, а зимой лучше комбинировать его с питательным кремом.

Исторический контекст

  1. В Древнем Египте сок алоэ называли "эликсиром бессмертия".

  2. В Китае растение использовали как средство от ожогов и воспалений.

  3. В Европе в Средние века алоэ применяли для заживления ран и как средство для красоты кожи.

Три интересных факта

  1. Листья алоэ состоят на 99% из воды, что объясняет его мощные увлажняющие свойства.

  2. Алоэ вера входит в состав многих аптечных гелей после загара.

  3. Сегодня на основе алоэ производят не только косметику, но и напитки для здоровья.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Долголетие теперь продают в банке: кремы нового поколения бросили вызов уколам красоты
Красота и стиль
Долголетие теперь продают в банке: кремы нового поколения бросили вызов уколам красоты
Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла
Наука и техника
Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Домашние животные
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Популярное
Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо

Таймень — рыба-легенда сибирских рек. Её называют речным тигром за силу, хищный характер и уникальную повадку. Почему эта рыба так ценится рыболовами и охраняется государством.

Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо
Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла
Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла
Пульс под континентом: в недрах Африки шевелится нечто, что изменит весь наш мир
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Редкая находка: раритетные ВАЗы с роторным двигателем стали объектом охоты коллекционеров Сергей Милешкин Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова
Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее
Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей
Долголетие теперь продают в банке: кремы нового поколения бросили вызов уколам красоты
Долголетие теперь продают в банке: кремы нового поколения бросили вызов уколам красоты
Последние материалы
Тунеядцев лечат за чужой счёт: уравниловка в медобслуживании выходит боком
Королева клумбы потеряла трон: неожиданный конкурент превратил гортензию в скучную классику
Жидкий шелк из листа: кремы за тысячи превращаются в пыль рядом с силой этого растения
Опасность обернулась сокровищем: то, что десятилетиями хоронили, теперь даёт энергию
Один вызов ГАИ меняет сценарий подставы: как не попасть в ловушку аферистов
Этот сорняк — золото: раскройте мощь расторопши для омоложения и детокса
Залог здоровья у питомцев прост: сколько в среднем прогулок в день могут продлить жизнь собакам
Вот где скрыта золотая жила: эти авиакомпании платят своим стюардессам больше, чем топ-менеджерам
Вдова Бутусова взывает к справедливости: почему власти не разрешили похороны на выбранном кладбище
Секретные материалы Зеленского: власть Украины незаконно вмешивается в дела НАБУ
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.