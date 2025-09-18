Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Будущее российской сцены: певице Татьяне Куртуковой хотят присвоить престижное звание
Зимний посев томатов: способ, который избавляет от суеты и даёт ранний урожай
Бак утекает невидимо: что каждый день сжигает ваш бензин впустую
Тревожный сигнал НАТО: трёхтысячная армия альянса готова к бою рядом с Россией
Трамп взорвал Евросоюз: вот что он предложил вместо санкций России
Родственники в Киеве, билет в Стамбул: коррупционер из Подмосковья запутал следы
Кремлёвская крыша рухнула: чиновник, укравший миллионы, начал войну со свидетелями
Космический зверь из прошлого: находка, которая переворачивает представления о космосе
Армения вместо Албании: Пашинян защитил оговорку Трампа

Столетник смеётся над косметологами: простой крем делает то, за что с вас берут целое состояние

Моя семья » Красота и стиль

Алоэ вера называют растением-универсалом. Оно не требует особого ухода, но при этом даёт огромное количество пользы — от заживления кожи до стимуляции процессов её обновления. Благодаря своим свойствам алоэ часто используют в домашних рецептах красоты: масках, лосьонах, сыворотках и кремах. Одно из самых популярных средств — крем с алоэ вера для ухода за лицом и активации выработки коллагена.

алоэ
Фото: freepik.com is licensed under public domain
алоэ

Почему алоэ вера так ценно

Это растение известно под разными названиями — сабур, саванна, столетник. В его листьях содержится гель, богатый антиоксидантами, витаминами С и Е, аминокислотами и минералами. Всё это делает его мощным помощником для кожи. Алоэ:

  • увлажняет и смягчает;
  • ускоряет заживление мелких повреждений;
  • снимает воспаление и раздражение;
  • поддерживает эластичность кожи;
  • помогает бороться с последствиями воздействия солнца и ветра.

Не случайно многие косметические бренды включают экстракт алоэ в состав сывороток, кремов и гелей для лица.

Сравнение: аптечные и домашние средства с алоэ

Средство Преимущества Особенности
Готовые кремы с алоэ (аптека, магазин) Удобно, безопасно, сбалансированный состав Более высокая цена, меньше натуральности
Домашний крем с алоэ 100% натуральные компоненты, возможность регулировать состав Нужно готовить и хранить правильно

Как приготовить крем своими руками

Чтобы сделать питательный и увлажняющий крем, понадобятся простые ингредиенты:

  1. Гель алоэ вера — 200 мл. Лучше брать свежий, из листа.

  2. Кокосовое масло — 100 г. Оно смягчает кожу и укрепляет её барьер.

  3. Масло жожоба — 2 ст. ложки. Отлично подходит для питания сухой кожи.

  4. Пчелиный воск — 1,5 ст. ложки. Помогает создать кремовую текстуру.

  5. Эфирное масло лаванды (по желанию) — 5–8 капель для аромата и дополнительного ухода.

Приготовление:
Сначала растапливают кокосовое масло и воск на слабом огне. Когда смесь остынет, добавляют гель алоэ и тщательно взбивают до однородной массы. В конце капают эфирное масло, перемешивают и переливают в стеклянную банку. Хранить нужно в прохладном месте, вдали от прямого света.

Наносить крем лучше дважды в день: утром — под солнцезащитное средство, вечером — после очищения кожи.

Советы шаг за шагом

  1. Всегда тестируйте крем на предплечье перед первым использованием.

  2. Не используйте на открытых ранах или сильных ожогах.

  3. Для хранения выбирайте банку из тёмного стекла.

  4. Используйте чистую ложечку или шпатель для набора средства, чтобы избежать загрязнения.

Дополните уход сывороткой с витамином С или ретинолом для усиления выработки коллагена.

А что если…

Если у вас нет возможности приготовить крем дома, используйте готовые аптечные гели с алоэ вера. Они стоят недорого и помогают справиться с сухостью кожи, солнечными ожогами или раздражениями после бритья. Но при регулярном уходе домашний крем с добавлением масел даёт более выраженный эффект.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Натуральный состав Требует времени для приготовления
Увлажняет и питает Срок хранения меньше, чем у промышленных кремов
Легко адаптировать рецепт под свой тип кожи Возможна индивидуальная непереносимость
Экономичность Нужно тщательно соблюдать правила гигиены

FAQ

Как выбрать гель алоэ для крема?
Лучше всего брать свежий сок из листа растения. Если используете готовый гель, убедитесь, что в составе минимум добавок.

Сколько хранится домашний крем?
Обычно 2–3 недели в холодильнике. При добавлении капли витамина Е срок может немного увеличиться.

Что лучше: крем с алоэ или сыворотка?
Крем даёт питание и увлажнение, сыворотка работает глубже и интенсивнее. В идеале их стоит сочетать.

Три интересных факта

  1. Существует более 500 видов алоэ, но в косметологии чаще всего применяют алоэ барбаденсис Миллер.

  2. В странах Южной Америки гель алоэ наносят не только на кожу, но и используют как ополаскиватель для волос.

  3. В Азии алоэ входит в состав кулинарных десертов: его кусочки добавляют в напитки и желе.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Схема в три шага: в эту ловушку мошенников попадаются даже внимательные пользователи
Наука и техника
Схема в три шага: в эту ловушку мошенников попадаются даже внимательные пользователи
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Домашние животные
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Популярное
Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла

Комплексный статистический анализ показал, что создание "драконьих камней" было целенаправленным.

Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее
Пульс под континентом: в недрах Африки шевелится нечто, что изменит весь наш мир
Редкая находка: раритетные ВАЗы с роторным двигателем стали объектом охоты коллекционеров Сергей Милешкин Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова
Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей
Долголетие теперь продают в банке: кремы нового поколения бросили вызов уколам красоты
Наука столкнулась с парадоксом: рекордная глубина открыла обитателей с уникальной стойкостью
Наука столкнулась с парадоксом: рекордная глубина открыла обитателей с уникальной стойкостью
Последние материалы
Зимний посев томатов: способ, который избавляет от суеты и даёт ранний урожай
Бак утекает невидимо: что каждый день сжигает ваш бензин впустую
Тревожный сигнал НАТО: трёхтысячная армия альянса готова к бою рядом с Россией
Трамп взорвал Евросоюз: вот что он предложил вместо санкций России
Родственники в Киеве, билет в Стамбул: коррупционер из Подмосковья запутал следы
Кремлёвская крыша рухнула: чиновник, укравший миллионы, начал войну со свидетелями
Космический зверь из прошлого: находка, которая переворачивает представления о космосе
Армения вместо Албании: Пашинян защитил оговорку Трампа
Когда голод наступал с полей, в бой шёл хорёк: как маленький зверёк спасал урожай в СССР
Лидеры фракций в Ново-Огарево: Путин проведет встречу с представителями Госдумы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.