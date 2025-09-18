Время полос на лице прошло: естественность побеждает жёсткий контуринг

Контуринг в своё время произвёл настоящий фурор в индустрии красоты. Он обещал скорректировать форму лица без хирургии: подчеркнуть скулы, сделать нос тоньше, а овал — более чётким. Но мода меняется, и сегодня многие задаются вопросом: актуален ли контуринг в 2025 году или он постепенно уходит в прошлое? Сегодня мы ответим на этот вопрос.

Как появился контуринг

Сначала это была профессиональная техника, которой пользовались визажисты в Голливуде. Секрет состоял в игре светотени: тёмные оттенки "убирали" лишнее, светлые — выделяли. Широкую популярность приём получил в 2010-х, когда социальные сети и знаменитости вроде Ким Кардашьян сделали его частью повседневного макияжа.

Контуринг сегодня

Макияж с жёсткой прорисовкой скул и носа постепенно уступает место лёгкости и естественности. В моду пришёл софт-контуринг — мягкая коррекция с помощью лёгких текстур и нюдовых оттенков. Акцент смещается на сияющую кожу, свежесть и минимализм.

"Современный макияж стремится к естественности. Контуринг остаётся, но он стал деликатнее", — отмечают визажисты.

Сравнение техник

Техника Особенности Для кого подходит Классический Чёткие линии, тёмные и светлые зоны Для фотосессий, съёмок, вечернего макияжа Софт-контуринг Лёгкие текстуры, плавные переходы Для повседневного образа Драппинг (румянами) Коррекция только с помощью оттенков румян Для любителей свежего и молодого образа Стробинг Подсветка хайлайтером без затемнения Для сияющей кожи и минимализма

Частые ошибки при нанесении контуринга

Ошибка №1: слишком тёмный скульптор

лицо выглядит грязным выбрать оттенок на 2 тона темнее кожи. Ошибка №2: жёсткие линии без растушёвки

эффект маски растушевывать до полного слияния с тоном. Ошибка №3: контуринг везде и всегда

неуместность ограничиться лёгкой коррекцией днём. Ошибка №4: использование шиммерных продуктов

Как правильно наносить контуринг?

Для повседневного макияжа выбирайте кремовые продукты — они создают мягкие переходы. Наносите контуринг тонкими слоями, а не плотными полосами. Используйте пушистую кисть или влажный бьюти-блендер для растушёвки. Добавьте румяна и хайлайтер, чтобы лицо выглядело живым. Не стремитесь "перекроить" лицо: подчёркивайте естественные линии.

Контуринг не исчез, но изменился. Классический вариант с жёсткими полосами уходит в прошлое, а на первый план выходит софт-контуринг и стробинг. Тренд — в естественности и лёгкости, а не в создании нового лица.