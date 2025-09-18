Время полос на лице прошло: естественность побеждает жёсткий контуринг

Контуринг в своё время произвёл настоящий фурор в индустрии красоты. Он обещал скорректировать форму лица без хирургии: подчеркнуть скулы, сделать нос тоньше, а овал — более чётким. Но мода меняется, и сегодня многие задаются вопросом: актуален ли контуринг в 2025 году или он постепенно уходит в прошлое? Сегодня мы ответим на этот вопрос.
Сначала это была профессиональная техника, которой пользовались визажисты в Голливуде. Секрет состоял в игре светотени: тёмные оттенки "убирали" лишнее, светлые — выделяли. Широкую популярность приём получил в 2010-х, когда социальные сети и знаменитости вроде Ким Кардашьян сделали его частью повседневного макияжа.
Макияж с жёсткой прорисовкой скул и носа постепенно уступает место лёгкости и естественности. В моду пришёл софт-контуринг — мягкая коррекция с помощью лёгких текстур и нюдовых оттенков. Акцент смещается на сияющую кожу, свежесть и минимализм.
"Современный макияж стремится к естественности. Контуринг остаётся, но он стал деликатнее", — отмечают визажисты.
|Техника
|Особенности
|Для кого подходит
|Классический
|Чёткие линии, тёмные и светлые зоны
|Для фотосессий, съёмок, вечернего макияжа
|Софт-контуринг
|Лёгкие текстуры, плавные переходы
|Для повседневного образа
|Драппинг (румянами)
|Коррекция только с помощью оттенков румян
|Для любителей свежего и молодого образа
|Стробинг
|Подсветка хайлайтером без затемнения
|Для сияющей кожи и минимализма
Контуринг не исчез, но изменился. Классический вариант с жёсткими полосами уходит в прошлое, а на первый план выходит софт-контуринг и стробинг. Тренд — в естественности и лёгкости, а не в создании нового лица.
