Время полос на лице прошло: естественность побеждает жёсткий контуринг

Красота и стиль

Контуринг в своё время произвёл настоящий фурор в индустрии красоты. Он обещал скорректировать форму лица без хирургии: подчеркнуть скулы, сделать нос тоньше, а овал — более чётким. Но мода меняется, и сегодня многие задаются вопросом: актуален ли контуринг в 2025 году или он постепенно уходит в прошлое? Сегодня мы ответим на этот вопрос.

Девушка с контурингом лица
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка с контурингом лица

Как появился контуринг

Сначала это была профессиональная техника, которой пользовались визажисты в Голливуде. Секрет состоял в игре светотени: тёмные оттенки "убирали" лишнее, светлые — выделяли. Широкую популярность приём получил в 2010-х, когда социальные сети и знаменитости вроде Ким Кардашьян сделали его частью повседневного макияжа.

Контуринг сегодня

Макияж с жёсткой прорисовкой скул и носа постепенно уступает место лёгкости и естественности. В моду пришёл софт-контуринг — мягкая коррекция с помощью лёгких текстур и нюдовых оттенков. Акцент смещается на сияющую кожу, свежесть и минимализм.

"Современный макияж стремится к естественности. Контуринг остаётся, но он стал деликатнее", — отмечают визажисты.

Сравнение техник

Техника Особенности Для кого подходит
Классический Чёткие линии, тёмные и светлые зоны Для фотосессий, съёмок, вечернего макияжа
Софт-контуринг Лёгкие текстуры, плавные переходы Для повседневного образа
Драппинг (румянами) Коррекция только с помощью оттенков румян Для любителей свежего и молодого образа
Стробинг Подсветка хайлайтером без затемнения Для сияющей кожи и минимализма

Частые ошибки при нанесении контуринга

  • Ошибка №1: слишком тёмный скульптор
    Последствие: лицо выглядит грязным
    Что делать: выбрать оттенок на 2 тона темнее кожи.
  • Ошибка №2: жёсткие линии без растушёвки
    Последствие: эффект маски
    Что делать: растушевывать до полного слияния с тоном.
  • Ошибка №3: контуринг везде и всегда
    Последствие: неуместность
    Что делать: ограничиться лёгкой коррекцией днём.
  • Ошибка №4: использование шиммерных продуктов
    Последствие: блеск вместо тени
    Что делать: выбирать матовые текстуры.

Как правильно наносить контуринг?

  1. Для повседневного макияжа выбирайте кремовые продукты — они создают мягкие переходы.
  2. Наносите контуринг тонкими слоями, а не плотными полосами.
  3. Используйте пушистую кисть или влажный бьюти-блендер для растушёвки.
  4. Добавьте румяна и хайлайтер, чтобы лицо выглядело живым.
  5. Не стремитесь "перекроить" лицо: подчёркивайте естественные линии.

Контуринг не исчез, но изменился. Классический вариант с жёсткими полосами уходит в прошлое, а на первый план выходит софт-контуринг и стробинг. Тренд — в естественности и лёгкости, а не в создании нового лица.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
