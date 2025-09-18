Зима становится союзником красоты: процедуры, которые работают в это время лучше всего

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:21
Моя семья » Красота и стиль

Зима — лучшее время, чтобы заняться красотой и восстановлением кожи. Холод, ветер и сухой воздух в помещениях наносят коже стресс, поэтому многие косметические процедуры именно в это время года работают эффективнее и безопаснее. Кроме того, низкая солнечная активность позволяет использовать более агрессивные методы ухода без риска пигментации.

Зимняя косметологическая процедура
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Зимняя косметологическая процедура

Почему зима — идеальный сезон для процедур

  • Солнце менее активно, и риск постпроцедурных пятен минимален.
  • Кожа в холодное время года восстанавливается быстрее.
  • Процедуры помогают бороться с сухостью и тусклостью, которые появляются зимой.

ТОП-процедур зимнего сезона

Пилинги

Зимой особенно востребованы химические пилинги. Они убирают ороговевший слой, выравнивают тон и стимулируют обновление кожи.

Лазерное омоложение

В это время лазерные процедуры практически исключают риск гиперпигментации. Лазер помогает убрать сосудистые сеточки, пигментные пятна и мелкие морщины.

Фотоомоложение

Методика на основе световых импульсов улучшает текстуру кожи, делает её более плотной и упругой.

Удаление нежелательных волос

Эпиляция лазером или фотоэпиляция дают лучший результат, когда кожа не загорает. Поэтому зима — оптимальный период для курса процедур.

Инъекции красоты

Биоревитализация, мезотерапия и филлеры зимой переносятся комфортнее, так как нет жара и сильного солнца. Кожа дольше сохраняет эффект от процедур.

Сравнение популярных процедур

Процедура Эффект Курс
Химический пилинг Обновление кожи, ровный тон 3–5 сеансов
Лазерное омоложение Упругость, устранение морщин 3–4 процедуры
Фотоомоложение Борьба с пигментацией, улучшение текстуры 3–6 процедур
Лазерная эпиляция Долговременное удаление волос 6–8 сеансов
Биоревитализация Увлажнение и сияние кожи  2–3 процедуры

Важные советы

  1. Перед записью на процедуру проконсультируйтесь с врачом-косметологом.
  2. Зимой выбирайте курс, а не разовую процедуру — результат будет устойчивым.
  3. Обязательно используйте крем с SPF даже зимой.
  4. Следите за увлажнением кожи: после процедур она нуждается в дополнительном уходе.

Популярные вопросы

Какая процедура зимой самая популярная?

Химический пилинг и лазерная эпиляция — лидеры среди зимних процедур.

Можно ли делать уколы красоты зимой?

Да, инъекции в холодное время года переносятся легче, и эффект держится дольше.

Сколько стоит курс зимних процедур?

Цены варьируются: пилинг — от 3000 рублей за сеанс, лазерное омоложение — от 8000 рублей, биоревитализация — от 7000 рублей.

Зимние процедуры помогают восстановить кожу, избавиться от несовершенств и подготовиться к весне. Пилинги, лазеры, инъекции и эпиляция — всё это работает эффективнее и безопаснее именно в холодное время года.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
