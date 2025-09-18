Зима становится союзником красоты: процедуры, которые работают в это время лучше всего

Зима — лучшее время, чтобы заняться красотой и восстановлением кожи. Холод, ветер и сухой воздух в помещениях наносят коже стресс, поэтому многие косметические процедуры именно в это время года работают эффективнее и безопаснее. Кроме того, низкая солнечная активность позволяет использовать более агрессивные методы ухода без риска пигментации.
Зимой особенно востребованы химические пилинги. Они убирают ороговевший слой, выравнивают тон и стимулируют обновление кожи.
В это время лазерные процедуры практически исключают риск гиперпигментации. Лазер помогает убрать сосудистые сеточки, пигментные пятна и мелкие морщины.
Методика на основе световых импульсов улучшает текстуру кожи, делает её более плотной и упругой.
Эпиляция лазером или фотоэпиляция дают лучший результат, когда кожа не загорает. Поэтому зима — оптимальный период для курса процедур.
Биоревитализация, мезотерапия и филлеры зимой переносятся комфортнее, так как нет жара и сильного солнца. Кожа дольше сохраняет эффект от процедур.
|Процедура
|Эффект
|Курс
|Химический пилинг
|Обновление кожи, ровный тон
|3–5 сеансов
|Лазерное омоложение
|Упругость, устранение морщин
|3–4 процедуры
|Фотоомоложение
|Борьба с пигментацией, улучшение текстуры
|3–6 процедур
|Лазерная эпиляция
|Долговременное удаление волос
|6–8 сеансов
|Биоревитализация
|Увлажнение и сияние кожи
|2–3 процедуры
Химический пилинг и лазерная эпиляция — лидеры среди зимних процедур.
Да, инъекции в холодное время года переносятся легче, и эффект держится дольше.
Цены варьируются: пилинг — от 3000 рублей за сеанс, лазерное омоложение — от 8000 рублей, биоревитализация — от 7000 рублей.
Зимние процедуры помогают восстановить кожу, избавиться от несовершенств и подготовиться к весне. Пилинги, лазеры, инъекции и эпиляция — всё это работает эффективнее и безопаснее именно в холодное время года.
