Гладкая укладка сегодня — секущиеся концы завтра: скрытая цена использования фена

4:20 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Сушка феном стала привычной частью ухода за волосами. Утро без него для многих немыслимо: он экономит время, помогает уложить причёску и придаёт волосам ухоженный вид. Но вместе с этим прибор может стать главным врагом здоровья волос. Чтобы сохранить красоту и блеск, важно научиться сушить локоны грамотно.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка с феном для волос в руках.

Основные ошибки при сушке феном

Слишком высокая температура

Многие включают фен на максимальный нагрев, думая, что так волосы высохнут быстрее. На деле это разрушает кератиновую структуру, делает волосы жёсткими и тусклыми.

Маленькая дистанция

Держать фен впритык к волосам — серьёзная ошибка. Горячий воздух пересушивает не только пряди, но и кожу головы, провоцируя зуд и перхоть.

Отсутствие термозащиты

Пренебрежение спреями или сыворотками с термозащитным эффектом приводит к пересушиванию. Эти средства создают тончайшую плёнку, которая смягчает воздействие тепла.

Сушка мокрых волос

Если начинать сушку сразу после мытья, когда с волос ещё капает вода, горячий поток словно «запечатывает» влагу внутри, разрушая внутренние связи волоса.

Использование неподходящей щётки

Металлические расчёски нагреваются от фена и обжигают волосы. Лучше выбирать щётки с керамическим или деревянным основанием.

Сравнение типов фенов

Тип фена Особенности Кому подойдёт С ионизацией Снимает статическое электричество, делает волосы гладкими Для склонных к пушению волос Профессиональный Высокая мощность, долговечность Для частой сушки и сложных укладок Дорожный Компактный, складная ручка Для путешествий и командировок С диффузором Распределяет поток воздуха мягко Для вьющихся и кудрявых волос

Как правильно сушить волосы: шаг за шагом

Промокните волосы мягким полотенцем из микрофибры. Не трите, чтобы не ломать структуру. Нанесите термозащитный спрей или крем. Включите фен на среднюю мощность и температуру. Держите прибор на расстоянии не менее 20 см от головы. Начинайте сушку с корней, постепенно продвигаясь к кончикам. Используйте насадку-концентратор, чтобы направить поток. В конце переключите фен на холодный режим — он «запечатает» кутикулу и придаст блеск.

Как исправить ошибки

Ошибка №1: Сушить слишком горячим воздухом

Последствие: ломкость и сухость

ломкость и сухость Как исправить: использовать среднюю температуру и термозащиту.

Ошибка №2: Держать фен близко

Последствие: перегрев кожи головы

перегрев кожи головы Как исправить: расстояние 20–25 см.

Ошибка №3: Сушить мокрые волосы

Последствие: повреждение стержня

повреждение стержня Как исправить: подсушить полотенцем перед феном.

Ошибка №4: Применять металлические щётки

Последствие: ожог волос

ожог волос Как исправить: заменить на керамическую или деревянную.

Ошибка №5: Не завершать холодным воздухом

Последствие: тусклый вид

тусклый вид Как исправить: финальный обдув прохладным потоком.

Популярные вопросы

Какой фен лучше выбрать для дома?

Для регулярного использования подойдёт фен мощностью 1800–2200 Вт с функцией ионизации и несколькими режимами температуры.

Сколько стоит хороший фен?

Хорошие бытовые модели стоят от 3000 до 7000 рублей, профессиональные — от 10 000 рублей и выше.

Что лучше для длинных волос — фен или естественная сушка?

Длинные волосы можно сушить естественно, но это занимает время. Оптимально комбинировать: подсушить полотенцем, дать немного высохнуть естественно, а затем использовать фен.

Итог

Фен не враг волосам, если использовать его правильно. Средняя температура, дистанция, термозащита и грамотные насадки превращают сушку в безопасный процесс. Волосы остаются гладкими, блестящими и здоровыми, а укладка радует каждый день.