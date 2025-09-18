Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Самые опасные виды спорта для любителей: травмы, о которых мало говорят
Актёр на грани: что на самом деле происходит в личной жизни Михаила Ефремова
От зависимости к независимости: Нижегородская область делает ставку на АЭС
Даже тапочки принесут: 6 пород кошек, что переворачивают представления о питомцах
Запретный плод: что влечёт шимпанзе к перебродившим фруктам
Саудовская Аравия предупредила фанатов: алкоголь под запретом, но праздник футбола не отменяется
Никаких опавших коржей: секрет пышного бисквита раскрыт — повторит даже новичок
Хозяйки экономят кругленькую сумму: вот главный секрет идеальной стирки без переплат
Зелёный провокатор меняет тело за неделю: и дальше история идёт по тёмному пути

Гладкая укладка сегодня — секущиеся концы завтра: скрытая цена использования фена

4:20
Моя семья » Красота и стиль

Сушка феном стала привычной частью ухода за волосами. Утро без него для многих немыслимо: он экономит время, помогает уложить причёску и придаёт волосам ухоженный вид. Но вместе с этим прибор может стать главным врагом здоровья волос.  Чтобы сохранить красоту и блеск, важно научиться сушить локоны грамотно.

Девушка с феном для волос в руках.
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка с феном для волос в руках.

Основные ошибки при сушке феном

Слишком высокая температура

Многие включают фен на максимальный нагрев, думая, что так волосы высохнут быстрее. На деле это разрушает кератиновую структуру, делает волосы жёсткими и тусклыми.

Маленькая дистанция

Держать фен впритык к волосам — серьёзная ошибка. Горячий воздух пересушивает не только пряди, но и кожу головы, провоцируя зуд и перхоть.

Отсутствие термозащиты

Пренебрежение спреями или сыворотками с термозащитным эффектом приводит к пересушиванию. Эти средства создают тончайшую плёнку, которая смягчает воздействие тепла.

Сушка мокрых волос

Если начинать сушку сразу после мытья, когда с волос ещё капает вода, горячий поток словно «запечатывает» влагу внутри, разрушая внутренние связи волоса.

Использование неподходящей щётки

Металлические расчёски нагреваются от фена и обжигают волосы. Лучше выбирать щётки с керамическим или деревянным основанием.

Сравнение типов фенов

Тип фена Особенности Кому подойдёт
С ионизацией Снимает статическое электричество, делает волосы гладкими Для склонных к пушению волос
Профессиональный Высокая мощность, долговечность  Для частой сушки и сложных укладок
Дорожный Компактный, складная ручка Для путешествий и командировок
С диффузором Распределяет поток воздуха мягко Для вьющихся и кудрявых волос

Как правильно сушить волосы: шаг за шагом

  1. Промокните волосы мягким полотенцем из микрофибры. Не трите, чтобы не ломать структуру.
  2. Нанесите термозащитный спрей или крем.
  3. Включите фен на среднюю мощность и температуру.
  4. Держите прибор на расстоянии не менее 20 см от головы.
  5. Начинайте сушку с корней, постепенно продвигаясь к кончикам.
  6. Используйте насадку-концентратор, чтобы направить поток.
  7. В конце переключите фен на холодный режим — он «запечатает» кутикулу и придаст блеск.

Как исправить ошибки

Ошибка №1: Сушить слишком горячим воздухом 

  • Последствие: ломкость и сухость 
  • Как исправить: использовать среднюю температуру и термозащиту.

Ошибка №2: Держать фен близко 

  • Последствие: перегрев кожи головы 
  • Как исправить: расстояние 20–25 см.

Ошибка №3: Сушить мокрые волосы 

  • Последствие: повреждение стержня 
  • Как исправить: подсушить полотенцем перед феном.

Ошибка №4: Применять металлические щётки 

  • Последствие: ожог волос 
  • Как исправить: заменить на керамическую или деревянную.

Ошибка №5: Не завершать холодным воздухом 

  • Последствие: тусклый вид 
  • Как исправить: финальный обдув прохладным потоком.

Популярные вопросы

Какой фен лучше выбрать для дома?

Для регулярного использования подойдёт фен мощностью 1800–2200 Вт с функцией ионизации и несколькими режимами температуры.

Сколько стоит хороший фен?

Хорошие бытовые модели стоят от 3000 до 7000 рублей, профессиональные — от 10 000 рублей и выше.

Что лучше для длинных волос — фен или естественная сушка?

Длинные волосы можно сушить естественно, но это занимает время. Оптимально комбинировать: подсушить полотенцем, дать немного высохнуть естественно, а затем использовать фен.

Итог

Фен не враг волосам, если использовать его правильно. Средняя температура, дистанция, термозащита и грамотные насадки превращают сушку в безопасный процесс. Волосы остаются гладкими, блестящими и здоровыми, а укладка радует каждый день.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла
Наука и техника
Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Домашние животные
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Схема в три шага: в эту ловушку мошенников попадаются даже внимательные пользователи
Наука и техника
Схема в три шага: в эту ловушку мошенников попадаются даже внимательные пользователи
Популярное
Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее

Узнайте секрет топлёного масла: чем оно лучше сливочного, в чём его особая ценность и какие ошибки могут испортить продукт.

Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей
Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла
Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова
Макияж без тональной основы стал главным трендом 2025 года
Долголетие теперь продают в банке: кремы нового поколения бросили вызов уколам красоты
Ваша ласка — пытка для кошки: три зоны на её теле, прикосновения к которым рушат доверие
Ваша ласка — пытка для кошки: три зоны на её теле, прикосновения к которым рушат доверие
Последние материалы
Гладкая укладка сегодня — секущиеся концы завтра: скрытая цена использования фена
Зелёный провокатор меняет тело за неделю: и дальше история идёт по тёмному пути
Малина растёт, но не плодоносит? Один приём превращает зелень в ягоды
Священная песня: признание Таисии Повалий после триумфа в Кремле тронуло сердца
Секреты автомойки самообслуживания: как не заплатить лишнее и не остаться с разводами
Когда всё живое на планете исчезнет, они останутся: назван единственный и неминуемый наследник Земли
Дубай покоряет финансовые вершины: почему город отказывается от наличных
Цветочный конфуз за 2000 долларов: почему туристку оштрафовали за жасминовую гирлянду в аэропорту Австралии
Полина Диброва раскрыла тайну брачного договора: что она получила после развода с Дмитрием Дибровым
В тысячу раз больше Челябинского метеорита: зачем мир следит за астероидом 2025 FA22
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.