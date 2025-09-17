Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Любовь, что убивает: лишний кусочек со стола оборачивается трагедией — питомец платит здоровьем
Цветной шифр на дорогах: что скрывают российские номера — от белого до красного
Генетическая лотерея: обладатели этой группы крови вытянули счастливый билет в долголетие
Мышцы рук не растут: 3 ошибки в тренировках, которые совершают почти все
Секрет долголетия: как уменьшить соль в рационе и прожить дольше — 5 советов диетолога
Маленький участок, огромные яблоки: хитрая схема обманула пространство и подарила урожай
Спор длиной в столетие окончен: поставлена точка в вопросе, кто умнее — кошки или собаки
Неожиданные последствия: народная артистка СССР Пугачёва может лишиться не только звания
Нож в руках, удары по голове: блогер Ивангай рассказал о жутких выходках Марьяны Ро

От свежести к усталости: всего один лишний слой румян меняет образ до неузнаваемости

4:02
Моя семья » Красота и стиль

Макияж редко выглядит завершённым без румян. Этот косметический продукт способен оживить лицо, сделать его свежее и моложе. Но именно румяна чаще всего становятся источником ошибок, из-за которых образ теряет лёгкость и естественность. В результате вместо нежного сияния появляется усталость, излишняя резкость линий и даже визуальное прибавление возраста.

Девушка наносит румяна
Фото: https://i.pinimg.com/736x/0f/af/32/0faf3229e0b82159ceaa15a5e70b9dd2.jpg
Девушка наносит румяна

Основные промахи при использовании румян

Нанесение слишком близко к носу или слишком низко

Самая частая ошибка — наносить румяна у крыльев носа или опускать их к нижней части щёк. В первом случае лицо кажется отёчным, во втором — усталым. Оптимальная зона — верхняя часть щёк с направлением к вискам.

Излишне яркий оттенок

Румяна должны напоминать лёгкий естественный румянец. Слишком тёмные или неоновые тона придают образу театральность. На светлой коже гармонично смотрятся нежно-розовые и персиковые оттенки, а смуглой подойдут коралловые и терракотовые тона.

Перебор с количеством

Излишки продукта приводят к пятнам, которые сложно растушевать. Лучше слегка стряхнуть кисть и наносить румяна тонкими слоями, наращивая интенсивность постепенно.

Игнорирование формы лица

Каждое лицо уникально. На круглой форме румяна располагают по диагонали для визуального удлинения, на овальной — ближе к скулам, а квадратное лицо смягчают круговыми движениями кисти.

Отсутствие растушёвки

Заметные границы превращают румяна в грубые пятна. Для идеального результата используют пушистую кисть или влажный бьюти-блендер, чтобы добиться плавного перехода и натурального результата.

Сравнение текстур румян

Вид румян Кому подходят Особенности применения
Кремовые Сухая и нормальная кожа Легко растушёвываются, дают влажный финиш
Сухие (пудровые) Жирная кожа Хорошо матируют, держатся дольше
Жидкие Универсально Требуют аккуратности, но смотрятся максимально естественно
Стик Для быстрых макияжей Удобны в дороге, легко нанести без кисти

Как наносить румяна шаг за шагом

  1. Подготовьте кожу: нанесите базу и слегка припудрите лицо — так румяна будут ложиться ровнее.
  2. Наберите небольшое количество средства на кисть или пальцы.
  3. Наносите румяна лёгкими движениями, ориентируясь на форму лица.
  4. Растушуйте границы, чтобы добиться плавного перехода.
  5. При необходимости добавьте хайлайтер или бронзер для объёма.

Самые популярные ошибки при нанесении румян

1. Наносить слишком низко 

  • Последствие: лицо выглядит усталым 
  • Как исправить: используйте технику лифтинга с направлением к вискам.

2. Выбирать тёмные оттенки 

  • Последствие: создаётся эффект маски 
  • Как исправить: выбирайте тон, близкий к естественному румянцу.

3. Не стряхивать кисть 

  • Последствие: пятна и полосы 
  • Как исправить: наслаивайте тонкими слоями.

4, Игнорировать форму лица 

  • Последствие: дисбаланс пропорций 
  • Как исправить: корректируйте в зависимости от особенностей.

5, Отказ от растушёвки 

  • Последствие: резкие линии
  • Как исправить: завершайте макияж мягкой кистью или бьюти-блендером.

Сколько стоят хорошие румяна?

Диапазон цен велик: от бюджетных вариантов за 300–500 рублей до люксовых средств стоимостью 3000–5000 рублей.

Румяна могут подарить лицу молодость и свежесть, но только при грамотном использовании. Избегая этих ошибок, вы сделаете макияж гармоничным и естественным, а комплименты станут вашей ежедневной реальностью.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Космос готовит сюрприз: редчайшее явление изменит небесный пейзаж — на небе вспыхнет новая звезда
Наука и техника
Космос готовит сюрприз: редчайшее явление изменит небесный пейзаж — на небе вспыхнет новая звезда
Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее
Еда и рецепты
Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее
Последний звонок природы: эти животные могут исчезнуть уже навсегда
Домашние животные
Последний звонок природы: эти животные могут исчезнуть уже навсегда
Популярное
Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее

Узнайте секрет топлёного масла: чем оно лучше сливочного, в чём его особая ценность и какие ошибки могут испортить продукт.

Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей
Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла
Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова
Долголетие теперь продают в банке: кремы нового поколения бросили вызов уколам красоты
Макияж без тональной основы стал главным трендом 2025 года
Ваша ласка — пытка для кошки: три зоны на её теле, прикосновения к которым рушат доверие
Ваша ласка — пытка для кошки: три зоны на её теле, прикосновения к которым рушат доверие
Последние материалы
170 футбольных полей под одной крышей: в Китае открыл свои двери пассажирам супер-вокзал
Металл, который спасает воздух, может задушить рынок: США готовят пошлины для России
Подготовка смородины к зиме: ошибки осеннего ухода, которые стоят урожая
Не для красоты: зачем дальнобойщики оставляют надписи на лобовом стекле
Сало тормозит опьянение: но утром организм всё равно предъявит счёт с процентами
А. Эйнштейн внимательно следит за ходом социалистического строительства в СССР… - — писала газета Правда 18 сентября 1931 года
Новые моторы сгорают в собственных новациях: скрытая опасность, о которой молчат автосалоны
3 простых рецепта анаболических коктейлей для роста мышц, которые работают — попробуйте дома
Секретный план Мумий Тролля: как Лагутенко и другие участники группы нашли способ заработать в России
Помидоры остаются свежими до зимы: старинный способ хранения, о котором забыли
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.