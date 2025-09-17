Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
500 миллионов долларов на смерть России: вот что Запад пошлет в Киев
Украина на грани замерзания: миллиард долларов за газ или холодная смерть
Самые секретные дипломаты России получили награды: имена выбранных Путиным
8 гранат в школьном дворе: охранник в ДНР спас детей от взрыва
Запад как оружие Лукашенко: секрет усмирения оппозиции
Бактериоз атакует ягоды с любой стороны — узнайте, как остановить его до катастрофы
Дроны вскрыли слабость НАТО: альянс на грани провала из-за одной ситуации
Ведущая Натальной карты отреагировала на критику интервью у Надежды Стрелец: люди ищут зло там, где его нет
Урожай мечты: как вырастить картофель даже там, где климат бросает вызов

Кутикульный спринтер вырывается вперёд: маникюр спасёт один неожиданный приём

3:49
Моя семья » Красота и стиль

Кутикула растет быстрее, чем хотелось бы, и свежий маникюр теряет аккуратность уже через несколько дней? Это одна из самых частых жалоб девушек, которые привыкли ухаживать за руками. Но есть способы замедлить процесс и сохранить ухоженный вид ногтей дольше.

Натуральные ухоженные ногти без покрытия
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Натуральные ухоженные ногти без покрытия

Почему кутикула растет слишком быстро

Кутикула — это естественная защита ногтевой пластины. Ее задача — закрывать пространство между ногтем и кожей, чтобы туда не попадали микробы и грязь. Когда мы слишком активно удаляем или повреждаем ее, организм воспринимает это как угрозу и ускоряет рост кожи вокруг ногтя. Поэтому грубая обработка всегда оборачивается обратным эффектом.

Кроме того, на скорость роста влияют:

  • регулярность ухода,
  • уровень увлажненности кожи,
  • привычки (например, ковырять или отрывать заусенцы),
  • общее состояние организма.

Сравнение способов обработки

Метод В чем суть Результат Риск быстрого роста
Обрезной маникюр Срезание кутикулы ножницами или кусачками Гладкий край сразу после процедуры Высокий, так как кожа травмируется
Аппаратный маникюр Шлифовка фрезами Долгий результат при правильной технике Средний
Европейский маникюр Использование ремувера и апельсиновой палочки Щадящая обработка, минимум травм Низкий
Пилочный метод Подпиливание мягкими пилочками Постепенный уход, адаптация кожи Низкий

Советы шаг за шагом

  1. Используй мягкие инструменты — апельсиновые палочки, специальные пилки и ремуверы.

  2. Делай мини-уход раз в неделю: отодвигай кутикулу, наноси масло и увлажняющий крем.

  3. Включи в рутину масла для кутикулы (например, с жожоба или миндалем) и питательные кремы.

  4. Не трогай руками — любое механическое повреждение только ускорит рост.

  5. Дай время — при переходе с обрезного на щадящий маникюр первые недели кутикула все равно будет расти активно.

А что если…

…перестать удалять кутикулу совсем? Через некоторое время кожа станет тоньше и мягче, будет меньше бросаться в глаза. Такой способ требует терпения, но многие мастера считают его самым здоровым для ногтей.

Плюсы и минусы разных подходов

Подход Плюсы Минусы
Обрезной Быстрый результат Травмы, быстрый рост
Аппаратный Эффект до 3 недель Требует опыта мастера
Без удаления (только уход) Минимум риска, здоровые ногти Вид не такой "глянцевый" сразу

FAQ

Как выбрать масло для кутикулы?
Ищи составы с жожоба, авокадо или миндалем. Эти масла глубоко питают и быстро впитываются.

Сколько стоит уход за кутикулой дома?
Минимальный набор (ремувер, палочки, масло) обойдется в 500-800 рублей, и этого хватит на несколько месяцев.

Что лучше: аппаратный или европейский маникюр?
Для чувствительной кожи — европейский. Для плотной и быстро растущей кутикулы — аппаратный.

Три интересных факта

  1. В Японии традиционно делают маникюр без удаления кутикулы — акцент на уход и здоровье.

  2. Масло жожоба считается самым "родственным" коже, поэтому оно быстро впитывается.

  3. На скорость роста влияет сезон: зимой кутикула обычно грубеет быстрее из-за сухого воздуха.

Исторический контекст

  • В XIX веке кутикулу не срезали, а лишь смазывали маслами.

  • В 1920-х годах в США популярность обрела обрезная техника.

  • Сегодня тренд снова смещается к щадящим методам — уход вместо агрессивного удаления.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Каждый срез — минус десятилетие: длина волос, которую называли детской, стала выбором звёзд
Красота и стиль
Каждый срез — минус десятилетие: длина волос, которую называли детской, стала выбором звёзд
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Домашние животные
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Популярное
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду

Весной вы можете наткнуться на змеиные яйца в саду. Узнайте, как их распознать, что делать и как избежать юридических проблем.

Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова
Каждый срез — минус десятилетие: длина волос, которую называли детской, стала выбором звёзд
Ночная овсянка: всего 5 минут вечером — и утро начнется с энергии и стройности
Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее
Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее
Последние материалы
Дроны вскрыли слабость НАТО: альянс на грани провала из-за одной ситуации
Ведущая Натальной карты отреагировала на критику интервью у Надежды Стрелец: люди ищут зло там, где его нет
Урожай мечты: как вырастить картофель даже там, где климат бросает вызов
В Узбекистане произошла тихая продажа страны: новый хозяин удивит всех
Что скрывается за системой разрешений на трудоустройство в Южной Корее? Шокирующая правда о работе мигрантов
Новый интерьер без ремонта: секретные приёмы, которые меняют квартиру за один вечер
Вчера брюнетка, сегодня серебряная лиса: приём, превращающий седину в красивый акцент
Маленький плод с характером: его кислота способна изменить вкус любого блюда
Неправильный тюнинг может лишить страховки: вот какие модификации реально разрешены
Звезда кино ошарашила секретом: всего 12 минут в день, и тело не стареет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.