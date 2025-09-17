Прямые волосы умирают от зависти: эти укладки заставят всех оборачиваться

Мир красоты давно перестал быть строгим и однообразным. Если раньше мода диктовала одну-две универсальные прически, которые носили все, то сейчас ценится личный стиль и умение подчеркнуть свою индивидуальность. 16 сентября отмечается необычная дата — день "завитушек, локонов и кудряшек". Это отличный повод взглянуть, какие укладки сегодня на пике популярности и как они вписываются в повседневный ритм жизни.

Укладки, которые задают тон в 2025 году

Современные тренды словно разошлись в разные стороны: с одной стороны — абсолютная естественность, с другой — винтажные нотки. Главное, что объединяет все направления, — возможность адаптировать образ под себя и не жертвовать удобством.

"При сильной фиксации такая укладка хорошо держится на прямых и стекловидных волосах. Она делается на обычную плойку или утюжок, главное отличие — локон накручивается немного в разных направлениях, за счет этого появляется объем", — добавила стилист и дизайнер аксессуаров Анна Скороходова.

Сравнение популярных укладок

Вид укладки Для какой длины Особенности Эффект в образе Ломаные локоны Средняя, короткая Плойка/утюжок, фиксация лаком Легкий гранж, дерзость Низкий пучок/полупучок Любая Резинка, шпильки, лак Естественность, нежность Мокрый эффект Короткие, средние Гель, воск, текстурирующий спрей Стиль, динамика, мобильность Советы шаг за шагом Ломаные локоны. Накручивайте пряди в разные стороны, чередуя направление. Это придаст объем и избавит от эффекта "парика". Используйте утюжок с керамическим покрытием и спрей-термозащиту. Пучок или полупучок. Соберите волосы резинкой, оставив несколько прядей у лица. Слегка подкрутите их плойкой для мягкости. Закрепите лаком средней фиксации. Мокрый эффект. На влажные волосы нанесите гель или пенку, прочешите пальцами назад. Добавьте немного мусса для текстуры и закрепите спреем, сообщает "Радио 1". Ошибка → Последствие → Альтернатива Ошибка: слишком много стайлинга.

Последствие: волосы выглядят грязными и тяжелыми.

Альтернатива: используйте легкие муссы и спреи вместо густого геля.

Ошибка: собирать пучок на грязные волосы.

Последствие: неопрятность и запах.

Альтернатива: сухой шампунь перед укладкой.

Ошибка: накручивать локоны в одном направлении.

Последствие: плоский и устаревший вид.

Альтернатива: чередуйте направление прядей. Плюсы и минусы Укладка Плюсы Минусы Ломаные локоны Подходят к любому стилю, добавляют объем Требуют термозащиты и фиксации Пучок/полупучок Быстро делается, универсален Не всегда уместен на официальных встречах Мокрый эффект Скрывает "несвежие" волосы, стильно смотрится Подходит не всем типам волос FAQ Как выбрать средство для фиксации?

Для тонких волос — легкий мусс, для густых — гель или воск, для кудрявых — крем с увлажняющим эффектом. Сколько стоит хороший стайлинг?

Средний ценовой сегмент — от 500 до 1500 рублей за средство. Профессиональные линейки могут стоить дороже. Что лучше для офиса — локоны или пучок?

Для деловой среды уместнее пучок или гладкие волосы, а локоны можно сделать менее выраженными. Мифы и правда Миф: мокрый эффект можно делать только летом.

Правда: он актуален и зимой, особенно на коротких стрижках.

Миф: пучок всегда выглядит небрежно.

Правда: при правильной фиксации он может быть элегантным.

Миф: термозащита не нужна, если волосы здоровые.

Правда: защита обязательна при любом нагреве. 3 интересных факта Пучок изначально считался "домашней" прической, но сегодня его носят на красных дорожках. Мокрый эффект появился в 80-х, когда в моду вошли смелые эксперименты с гелем. Ломаные локоны — современная вариация винтажных "голливудских волн".