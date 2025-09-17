Прямые волосы умирают от зависти: эти укладки заставят всех оборачиваться

Мир красоты давно перестал быть строгим и однообразным. Если раньше мода диктовала одну-две универсальные прически, которые носили все, то сейчас ценится личный стиль и умение подчеркнуть свою индивидуальность. 16 сентября отмечается необычная дата — день "завитушек, локонов и кудряшек". Это отличный повод взглянуть, какие укладки сегодня на пике популярности и как они вписываются в повседневный ритм жизни.
Современные тренды словно разошлись в разные стороны: с одной стороны — абсолютная естественность, с другой — винтажные нотки. Главное, что объединяет все направления, — возможность адаптировать образ под себя и не жертвовать удобством.
"При сильной фиксации такая укладка хорошо держится на прямых и стекловидных волосах. Она делается на обычную плойку или утюжок, главное отличие — локон накручивается немного в разных направлениях, за счет этого появляется объем", — добавила стилист и дизайнер аксессуаров Анна Скороходова.
|Вид укладки
|Для какой длины
|Особенности
|Эффект в образе
|Ломаные локоны
|Средняя, короткая
|Плойка/утюжок, фиксация лаком
|Легкий гранж, дерзость
|Низкий пучок/полупучок
|Любая
|Резинка, шпильки, лак
|Естественность, нежность
|Мокрый эффект
|Короткие, средние
|Гель, воск, текстурирующий спрей
|Стиль, динамика, мобильность
Ломаные локоны. Накручивайте пряди в разные стороны, чередуя направление. Это придаст объем и избавит от эффекта "парика". Используйте утюжок с керамическим покрытием и спрей-термозащиту.
Пучок или полупучок. Соберите волосы резинкой, оставив несколько прядей у лица. Слегка подкрутите их плойкой для мягкости. Закрепите лаком средней фиксации.
Мокрый эффект. На влажные волосы нанесите гель или пенку, прочешите пальцами назад. Добавьте немного мусса для текстуры и закрепите спреем, сообщает "Радио 1".
Ошибка: слишком много стайлинга.
Последствие: волосы выглядят грязными и тяжелыми.
Альтернатива: используйте легкие муссы и спреи вместо густого геля.
Ошибка: собирать пучок на грязные волосы.
Последствие: неопрятность и запах.
Альтернатива: сухой шампунь перед укладкой.
Ошибка: накручивать локоны в одном направлении.
Последствие: плоский и устаревший вид.
Альтернатива: чередуйте направление прядей.
|Укладка
|Плюсы
|Минусы
|Ломаные локоны
|Подходят к любому стилю, добавляют объем
|Требуют термозащиты и фиксации
|Пучок/полупучок
|Быстро делается, универсален
|Не всегда уместен на официальных встречах
|Мокрый эффект
|Скрывает "несвежие" волосы, стильно смотрится
|Подходит не всем типам волос
Как выбрать средство для фиксации?
Для тонких волос — легкий мусс, для густых — гель или воск, для кудрявых — крем с увлажняющим эффектом.
Сколько стоит хороший стайлинг?
Средний ценовой сегмент — от 500 до 1500 рублей за средство. Профессиональные линейки могут стоить дороже.
Что лучше для офиса — локоны или пучок?
Для деловой среды уместнее пучок или гладкие волосы, а локоны можно сделать менее выраженными.
Миф: мокрый эффект можно делать только летом.
Правда: он актуален и зимой, особенно на коротких стрижках.
Миф: пучок всегда выглядит небрежно.
Правда: при правильной фиксации он может быть элегантным.
Миф: термозащита не нужна, если волосы здоровые.
Правда: защита обязательна при любом нагреве.
Пучок изначально считался "домашней" прической, но сегодня его носят на красных дорожках.
Мокрый эффект появился в 80-х, когда в моду вошли смелые эксперименты с гелем.
Ломаные локоны — современная вариация винтажных "голливудских волн".
