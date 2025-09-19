Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
За спиной Европы: Лавров провернул в ООН тайный ход против ЕС
От скромного хэтчбека до авто для миллиардеров: вот что скрывают разные серии BMW
Запрещённая правда: Европа начала осуждать сторонников России в соцсетях
Тайный план НАТО раскрыт: альянс готовится атаковать Россию невидимым оружием
Тайна детской улыбки: как один визит избавляет от нескольких лет лечения — даже когда зубов ещё нет
Трамп взорвал Европу: первый союзник в ЕС поддержал его критику системы
Тыловая сказка ВСУ: самая безопасная бригада ВСУ теряет сотни солдат
Нефть качнулась в такт политике: падение запасов в США подстегнуло цены
Мрамор потускнел? Простые домашние средства вернут ему первозданный вид

Осенний детокс для кожи: как победить акне до Нового года

4:26
Моя семья » Красота и стиль

Специалисты в области дерматологии уверены: успех в лечении акне зависит не только от правильно подобранных методов, но и от времени года, когда начинается терапия. По мнению экспертов, осенний период является наиболее благоприятным для запуска или коррекции программы лечения. О том, почему это так, рассказала врач-косметолог "СМ-Косметология" Елена Анойко.

Акне
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Акне

"Успех в лечении любых дерматологических заболеваний, включая акне, зависит от трех ключевых факторов: правильной диагностики, выбора эффективного метода и времени начала терапии. И именно осень я считаю стратегически лучшим периодом", — отметила Елена Анойко.

Это утверждение подкреплено несколькими весомыми медицинскими аргументами, которые делают осень идеальным временем для начала борьбы с акне, пишет Газета.Ru.

Топ-5 причин начать лечение акне осенью

  1. Сниженная солнечная активность. Это главный союзник в предотвращении поствоспалительной гиперпигментации — темных пятен, которые остаются на месте воспалений. Ультрафиолет стимулирует выработку пигмента, и на фоне активного лечения может усугубить проблему. Осенью этот риск минимален.

  2. Безопасное применение "золотого стандарта" терапии. Самые эффективные средства от акне (ретиноиды, кислоты) часто повышают фоточувствительность кожи, вызывая шелушение и раздражение. Осенью кожа адаптируется к ним комфортнее, без риска ожогов.

  3. Стабильные климатические условия. Умеренная температура и влажность осенью создают щадящий режим для кожи, переживающей стресс от активного лечения. Это минимизирует дополнительные раздражающие факторы.

  4. Время для подготовки к праздникам и лету. Курс лечения акне занимает в среднем 3-6 месяцев. Начав терапию в сентябре-октябре, к Новому году можно увидеть значительный прогресс, а к следующему лету — выйти на стойкую ремиссию.

  5. Возможность комбинировать терапию с аппаратными методиками. Многие эффективные процедуры (например, пилинги или лазерная терапия), направленные на борьбу с акне и постакне, требуют отказа от солнца. Осенне-зимний период — идеальное время для их проведения курсом.

Почему солнце — враг лечения?

Эксперт подробно объяснила, как УФ-излучение мешает процессу. Воспалительные элементы при акне сами по себе стимулируют выработку пигмента. Солнце многократно усиливает этот процесс, приводя к образованию стойких темных пятен, которые могут оставаться на коже месяцами. Осенний и зимний период позволяет избежать этой проблемы, что критически важно при использовании препаратов, повышающих чувствительность кожи.

Какие процедуры и средства наиболее эффективны осенью?

  • Ретиноиды (третиноин, адапален): Нормализуют обновление клеток, но на начальных этапах вызывают сухость и шелушение. Осенью эти побочные эффекты переносятся легче.

  • Кислоты (азелаиновая, салициловая) и бензоилпероксид: Также могут вызывать сухость. В условиях умеренной влажности и отсутствия агрессивного солнца кожа реагирует на них спокойнее.

  • Аппаратные методики: Химические пилинги, лазерные шлифовки и фототерапия, которые требуют периода реабилитации без солнца, идеально вписываются в осенне-зимний сезон.

Дополнительные советы от эксперта

  • Даже осенью не пренебрегайте солнцезащитным кремом с SPF 30-50, особенно при использовании активных средств.

  • Наберитесь терпения: лечение акне — ** марафон, а не спринт**. Осень дает старт для длительного, но максимально эффективного пути к чистой коже.

  • Обязательно проконсультируйтесь с врачом-дерматологом для постановки точного диагноза и составления индивидуального плана лечения.

Таким образом, осень — это не просто время года, а стратегическое окно возможностей для начала комплексной терапии акне, позволяющее добиться лучших результатов с минимальными рисками и максимальным комфортом.

Уточнения

Акне́ (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное состояние кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Домашние животные
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Конец мечты о европейском истребителе? Германия готовится выйти из громкого проекта
Военные новости
Конец мечты о европейском истребителе? Германия готовится выйти из громкого проекта
Пугали обвалом цен, но оказалось иначе: новые правила делают рынок спокойнее, чем ожидали
Авто
Пугали обвалом цен, но оказалось иначе: новые правила делают рынок спокойнее, чем ожидали
Популярное
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида

Удивительная история о том, как одни косатки меняют экосистему Южной Африки, охотясь на белых акул, вызывает множество последствий для окружающей среды.

Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Подтягиваешься, а мышцы не растут: эти ошибки на турнике превращают тренировку в пустую трату сил
Потерпел фиаско и не сдаётся: что ждёт натриевые АКБ в будущем Сергей Милешкин Секрет спокойного сна: как понять ребёнка, когда он плачет ночью Игорь Буккер Крупнейшие экономики Латинской Америки готовы объединиться, чтобы дать отпор Трампу Любовь Степушова
Китай официально запустил маршрут по Севморпути
Дамбы и канавы бессильны: рыба-мутант рушит привычные границы природы — кошмар рыбаков уже у берега
Забытая закуска возвращается: свекольная икра легко обошла кабачковую по вкусу
Забытая закуска возвращается: свекольная икра легко обошла кабачковую по вкусу
Последние материалы
Тайные игры в Белом доме: о чём Эрдоган умолчит перед Трампом
Вера под запретом: власть Армении объявила войну собственной церкви
Неожиданный Макрон: Франция выступила против сбития российских самолетов
Трамп заставит Европу перейти на американский газ: но ему помешают
Новопетриковка в огне: мирные жители под огнем ВСУ
Секретное заявление Трампа — вот что на самом деле хочет Белый Дом
Не дайте саду потерять яркость этой осенью — вот как оживить осенние клумбы
США сказали Москве последнее слово — переговоры или катастрофа
Лебедев сделал септопластику: как дизайнер перенёс операцию на носу
Подпись вместо лица: Трамп добил репутацию Байдена одним фото
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.