Твёрдые, ферментные и безсульфатные: шампуни, которые вытесняют привычные

Шампунь давно перестал быть просто средством для очищения волос. Сегодня это целая философия ухода, где важен не только результат, но и процесс, состав и даже форма выпуска. В 2025 году привычные пузырьки с густой пеной уходят в прошлое, а на их место приходят продукты, созданные с учётом запросов на экологичность, мягкость и инновации.

Мытьё головы
Фото: Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мытьё головы

Новое поколение шампуней

Если раньше покупатель выбирал средство по запаху и обещаниям на упаковке, то теперь всё большее значение имеет формула и её воздействие на кожу головы. Три главные категории, которые завоёвывают рынок, — безсульфатные, твёрдые и ферментные шампуни.

Безсульфатные: мягкость и деликатность

Сульфаты — это компоненты, отвечающие за обильную пену и быстрое смывание жира. Но вместе с грязью они забирают и естественный защитный барьер кожи головы, что часто приводит к сухости, зуду и ломкости. Безсульфатные шампуни действуют мягче: они очищают, не нарушая естественный баланс. Такие средства особенно ценят обладатели окрашенных и повреждённых волос, ведь они помогают дольше сохранить яркость цвета и блеск.

Твёрдые: формат для минималистов

Твёрдый шампунь выглядит как обычное мыло, но в нём скрыта концентрированная формула. Одного бруска хватает на срок использования, сопоставимый с двумя-тремя флаконами жидкого средства. Удобство и экологичность — главные аргументы в его пользу. Нет пластиковых бутылок, меньше места в чемодане, а современные рецептуры включают масла, протеины и растительные экстракты. Теперь твёрдый шампунь ассоциируется не с «экспериментом для хиппи», а с премиальным уходом.

Ферментные: очищение нового уровня

Ферментные шампуни пока редкость, но они стремительно набирают популярность. Их особенность — в действии ферментов, которые мягко растворяют загрязнения и ороговевшие клетки. Это похоже на лёгкий пилинг кожи головы, но без агрессивного воздействия. Подобный уход особенно полезен тем, у кого волосы быстро жирнеют у корней или появляется ощущение, что обычные шампуни не справляются с глубокой очисткой.

Сравнение форматов

Формат шампуня Основное действие Для кого подходит Особенности
Безсульфатный  
Деликатное очищение, сохранение липидного барьера		 Для окрашенных, сухих и повреждённых волос Пенится меньше, но сохраняет цвет и блеск
Твёрдый  
Концентрированный уход, минимизация пластика		 Для путешественников и тех, кто ценит экологичность Компактный, долговечный, с маслами и экстрактами
Ферментный  
Глубокое очищение кожи головы		 Для жирной кожи и любителей свежести Действует как мягкий пилинг, без агрессии

Советы шаг за шагом

  1. Определите свой тип волос. Если они ломкие и окрашенные — ищите безсульфатный шампунь.
  2. Часто путешествуете или хотите сократить использование пластика — выбирайте твёрдый формат.
  3. Есть склонность к жирности и тяжести у корней — попробуйте ферментное средство.
  4. Используйте кондиционер или бальзам после любого шампуня, чтобы закрыть кутикулу волоса.
  5. Раз в неделю добавляйте маску или сыворотку для усиления эффекта.

Основные ошибки при выборе и использовании шампуня

Ошибка: выбирать шампунь только по запаху.

  • Последствие: эффект будет минимальным, а волосы останутся сухими или жирными.
  • Альтернатива: обращайте внимание на состав — ищите масла, протеины, витамины.

Ошибка: использовать агрессивные сульфатные шампуни для окрашенных волос.

  • Последствие: цвет быстро тускнеет, волосы становятся ломкими.
  • Альтернатива: перейти на безсульфатные формулы.

Ошибка: хранить твёрдый шампунь во влажном мыльнице.

  • Последствие: он быстро размокает и расходуется быстрее.
  • Альтернатива: используйте сухой контейнер или сеточку для хранения.

А что если…

А что если объединить разные форматы? Например, безсульфатным шампунем мыть волосы после окрашивания, а раз в неделю использовать ферментный для глубокой очистки. А в поездках брать с собой твёрдый вариант, который не занимает места и не проливается в чемодане. Такой подход позволит адаптировать уход под конкретные ситуации.

FAQ

Как выбрать шампунь для окрашенных волос?

Лучше отдать предпочтение безсульфатным вариантам с маслами и протеинами. Они помогут сохранить яркость и предотвратят сухость.

Сколько стоит твёрдый шампунь?

Средняя цена — от 500 до 1500 рублей за брусок, но его хватает на несколько месяцев, поэтому в пересчёте на использование он выгоднее жидкого.

Что лучше для жирных волос — ферментный или обычный шампунь?

Ферментный работает эффективнее: он удаляет излишки себума и ороговевшие клетки, обеспечивая свежесть надолго.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
