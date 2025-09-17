Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Скрытые платежи и подводные камни: как не потерять деньги при покупке квартиры
Война поколений на работе: как ChatGPT мирит старших и младших коллег
Эти деревья считались символом статуса: почему их выращивание было привилегией избранных
Детский сад для собак: стал известен возраст, когда собаки начинают понимать мир
Снег или дождь зимой? Синоптики раскрыли, какой будет зима в разных регионах России
Она была счастлива: почему Алла Довлатова уличила Пугачёву во лжи о браке с Киркоровым
Театр против штормов: почему легендарное шоу показали именно на Карибах
Не остался в долгу: Михаил Ширвиндт дал резкий совет критикующим его за поддержку Пугачёвой
Яичница, которая удивит: всего одна деталь превращает завтрак в шедевр

Поцелуй вянет, как роза: секретный уход, который стирает первые морщины с губ

4:48
Моя семья » Красота и стиль

Губы, как и кожа всего лица, со временем теряют упругость, насыщенный цвет и естественный объем. На них раньше других проявляются признаки обезвоживания и возрастных изменений, ведь они лишены сальных желез и почти не защищены от солнца. Чтобы сохранить мягкость и привлекательность губ, нужно уделять им не меньше внимания, чем коже лица: регулярное увлажнение, защита от ультрафиолета, корректные привычки и питание изнутри помогают надолго отсрочить старение.

Ухоженная девушка с объёмными губами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ухоженная девушка с объёмными губами

Почему губы стареют быстрее

Кожа губ крайне тонкая и не содержит меланина, поэтому солнце и сухой воздух действуют на нее особенно агрессивно. Уже в молодом возрасте под воздействием внешних факторов появляются шелушения, трещины и потеря яркости. С годами снижается выработка коллагена и эластина, что делает губы менее объемными. Дополнительное влияние оказывают разговоры, улыбки, курение и даже привычка пить из трубочки.

"Ультрафиолетовое излучение ускоряет расщепление коллагена, сушит ткани и способствует появлению морщин", — отметили дерматологи.

Сравнение средств для ухода за губами

Средство Основное действие Когда использовать
Бальзам с SPF Защита от солнца, предотвращение фотостарения Каждый день, круглый год
Увлажняющий бальзам без SPF Смягчение, снятие сухости В помещении, на ночь
Питательная сыворотка или масло Восстановление, насыщение липидами Осень-зима, курсами
Скраб для губ Удаление шелушений, стимуляция обновления 1 раз в неделю
Маска для губ Глубокое восстановление 1-2 раза в неделю

Советы шаг за шагом

  1. Начинайте день со стакана воды — это запускает обмен веществ и улучшает увлажнение изнутри.

  2. Используйте бальзам с SPF 15+ перед выходом на улицу, даже зимой.

  3. Обновляйте защиту после еды и напитков.

  4. Раз в неделю делайте нежный пилинг губ с помощью скраба или мягкой зубной щетки.

  5. На ночь наносите более плотный бальзам или маску.

  6. Следите за рационом: витамины группы B, витамин C и продукты с омега-3 поддерживают эластичность кожи.

А что если…

Если признаки старения уже проявились? В этом случае помогут курсы ухаживающих масок и сывороток, коррекция привычек и, при необходимости, косметологические процедуры: инъекции гиалуроновой кислоты или аппаратные методики для стимуляции коллагена. Главное — не запускать, ведь мелкие морщины легче предупредить, чем лечить.

Плюсы и минусы разных подходов

Подход Плюсы Минусы
Домашний уход (бальзамы, скрабы) Доступность, профилактика, безболезненность Требует регулярности, эффект накопительный
Косметологические процедуры Быстрый результат, устранение выраженных морщин Стоимость, возможный дискомфорт, нужна квалификация специалиста
Изменение привычек (вода, отказ от курения) Улучшает здоровье в целом, бесплатный метод Нужна сила воли и время для результата

FAQ

Как выбрать бальзам для губ?
Ищите состав с SPF, маслами (ши, жожоба, кокос), гиалуроновой кислотой или пантенолом.

Сколько стоит хорошее средство?
Качественные бальзамы начинаются от 300-500 рублей, премиальные варианты с антивозрастными компонентами могут стоить 1500-2500 рублей.

Что лучше: скраб или маска?
Скраб убирает ороговевшие клетки, а маска глубоко питает. В идеале использовать их вместе, но не чаще раза в неделю для скраба и 1-2 раз для маски.

3 интересных факта

  1. У губ нет потовых желез, поэтому они не умеют сами поддерживать водный баланс.

  2. В среднем губы содержат более миллиона нервных окончаний, поэтому они такие чувствительные.

  3. Цвет губ напрямую связан с кровоснабжением: при хорошем кровотоке они кажутся ярче и сочнее.

Исторический контекст

В разные эпохи уход за губами имел особое значение. В Древнем Египте женщины окрашивали губы смесью красной охры и воска для защиты от солнца. В Средневековье бледные губы считались признаком благочестия, а в XX веке помады и бальзамы стали массовым продуктом. Сегодня в тренде не столько декоративность, сколько забота о здоровье губ.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Красота и стиль
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Домашние животные
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Домашние животные
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Популярное
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду

Весной вы можете наткнуться на змеиные яйца в саду. Узнайте, как их распознать, что делать и как избежать юридических проблем.

Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова
Каждый срез — минус десятилетие: длина волос, которую называли детской, стала выбором звёзд
Ночная овсянка: всего 5 минут вечером — и утро начнется с энергии и стройности
Монстры океана рядом с нами: что известно о рекордных спрутах весом под 200 кг
Монстры океана рядом с нами: что известно о рекордных спрутах весом под 200 кг
Последние материалы
Что ждет срочников в случае введения круглогодичного призыва? Объяснили в Госдуме
Отключить Британию за секунды: подводные кабели могут стать главным оружием России
Уход за руками — маленький ритуал, который работает как машина времени
Холодный капкан раскрылся: Антарктида хранит секрет, который пугает учёных и грозит всему миру
Новые коробки удешевляют автомобили: как производители снижают цену за счёт АКПП
Хот-доги с Робертом Редфордом: как скромный ужин привёл к Оскару
Секрет вечной молодости скрыт в Арктике: гренландская акула переписывает правила старения
Урожай на зависть: вот как компания из Комсомольска-на-Амуре увеличила производство овощей и зелёных культур
Обычный пауэрбанк превращается в бомбу замедленного действия: вот почему его боятся в небе
Мужчины в панике: эти повседневные вещи снижают фертильность в 2 раза — срочно меняйте привычки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.