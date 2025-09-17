Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бездонная тишина нарушена: существо с глубины смотрит, будто знает про нас всё
Одна пара — сто образов: ботильоны, которые собирают гардероб лучше стилиста
Швеция готовится к войне: миллионы долларов уйдут на запасы еды и воды
Сонливость превращает жизнь в борьбу: как избавиться от неё без таблеток
Поля сражений превратились в туристические маршруты: что скрывают самые мрачные замки Европы
Олимпийская чемпионка попала в базу Миротворец — что это меняет для Загитовой
Нужно ли отказываться от глютена? Что следует знать, прежде чем менять рацион
Осенний секрет пионов: чем подкормить, чтобы весной раскрылись гигантские бутоны
Я родился с суровым взглядом: каким запомнят Роберта Редфорда, изменившего Голливуд

Флакон сильнее костра: ароматы, что превращают холодный день в тёплый ритуал

5:38
Моя семья » Красота и стиль

Осень приносит прохладу, плотные ткани и новые ощущения. В это время парфюм становится не просто украшением, а частью образа. Он раскрывается иначе, чем в жаркий сезон: глубже, теплее, дольше держится на одежде. Мы собрали семь ароматов, которые идеально вписываются в атмосферу осени и зимы — от классических цитрусовых до смелых кожаных аккордов.

Парфюм
Фото: Designed by Freepik by marymarkevich is licensed under Public domian
Парфюм

Acqua di Parma Colonia Essenza

Современная интерпретация итальянской классики. Цитрусовые ноты грейпфрута и мандарина соединяются с древесной базой из пачули, белого мускуса и амбры. Лёгкая свежесть постепенно уступает место мягкому теплу, что делает аромат универсальным для деловых встреч и вечерних прогулок.

Diptyque Eau de Minthé

Мятная свежесть в неожиданной подаче. Легенда о нимфе Минте из греческой мифологии вдохновила создателей аромата. Здесь зелёная мята соединяется с геранью и пачули, образуя фужерную композицию с цветочным шлейфом. Особенность аромата — выращенная в Орегоне мята, которая придаёт необычную глубину.

Frederic Malle French Lover

Работа парфюмера Пьера Бурдона, где традиционные мужские аккорды переосмыслены. Смесь ладана, дубового мха, пачули и кедра подчёркивает естественный запах кожи. Это парфюм с характером, который добавляет уверенности и ощущается как "вторая кожа".

Viktor & Rolf Spicebomb Dark Leather

Флакон в форме гранаты сразу намекает на силу и экспрессию. Внутри — огненный коктейль из перца, мускатного ореха, шафрана, корицы и паприки. Шлейф с дымными и кожаными оттенками притягивает внимание и создаёт эффект загадочности.

Creed Millesime Delphinus

Аромат с историей и глубиной, вдохновлённый созвездием Дельфин. Здесь ладанный аккорд переплетается с перцем, орхидеей и сладковатым миндалём. В базе ощущаются ваниль и семена тонка, оставляющие золотистое, тёплое сияние.

Issey Miyake L'eau d'Issey pour Homme Eau & Cèdre

Контраст чистой воды и грубой древесины. В начале — свежий кардамон, затем мощный аккорд кедра, а в базе — ветивер и пачули. Этот аромат создан с упором на натуральные ингредиенты, многие из которых получены экологичными методами.

Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540

Аромат, ставший иконой. Его звучание напоминает алхимию: прозрачные кристаллы, золотая пыль и жара превращают композицию в цветочно-древесный шлейф с амброй. Стойкий, выразительный и очень узнаваемый.

Сравнение ароматов

Аромат Основные ноты Характер Для кого и когда
Acqua di Parma Colonia Essenza Цитрусы, пачули, мускус Свежий, элегантный Универсален, деловой стиль
Diptyque Eau de Minthé Мята, герань, пачули Зелёный, необычный Для ценителей свежести
Frederic Malle French Lover Ладан, дубовый мох, кедр Мужественный, кожаный Для уверенных мужчин
Viktor & Rolf Spicebomb Dark Leather Перец, специи, кожа Яркий, провокационный Для вечера и свиданий
Creed Millesime Delphinus Ладан, перец, миндаль, ваниль Глубокий, амбровый Для особых случаев
Issey Miyake Eau & Cèdre Кардамон, кедр, ветивер Чистый, древесный Для повседневного ношения
Baccarat Rouge 540 Амбра, цветы, дерево Уникальный, стойкий Унисекс, вечерний выход

Советы шаг за шагом: как подобрать аромат на осень

  1. Определите свой стиль: классика, спорт, романтика или кэжуал.

  2. Решите, где будете чаще носить аромат — на работу, прогулку или вечернее мероприятие.

  3. Тестируйте на коже: парфюм раскрывается иначе, чем на блоттере.

  4. Подождите минимум 20 минут, чтобы услышать сердце и базу композиции.

  5. Сравните стойкость: осенью и зимой лучше выбирать насыщенные формулы.

  6. Подумайте о гардеробе: плотные ткани лучше удерживают древесные и пряные ноты.

FAQ

Как выбрать аромат на холодный сезон?
Обращайте внимание на древесные, пряные и амбровые композиции: они лучше раскрываются в прохладе.

Сколько держится аромат зимой?
В среднем от 6 до 12 часов, особенно если наносить на одежду и волосы.

Что лучше для офиса?
Лёгкие древесные ароматы, например Acqua di Parma Colonia Essenza или Issey Miyake Eau & Cèdre.

Можно ли смешивать парфюмы?
Да, но лучше подбирать сочетаемые группы: цитрусы с древесными, амбра с цветочными.

Исторический контекст

  • В XVIII веке цитрусовые композиции были популярны при европейских дворах как символ свежести и чистоты.

  • В XIX веке появились первые древесные и фужерные аккорды, которые считались воплощением мужественности.

  • В XX веке культовые дома (Creed, Issey Miyake, Diptyque) начали выпускать ароматы, отражающие современные тенденции и экологический подход.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Красота и стиль
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Красота и стиль
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Вулкан плюнул в небо, Землю затопило и высушило одновременно: климат сломался с треском
Наука и техника
Вулкан плюнул в небо, Землю затопило и высушило одновременно: климат сломался с треском
Популярное
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна

Белые дюны и бирюзовые лагуны в Бразилии создают пустыню-парадокс: здесь среди песков рождаются озёра, полные рыбы.

Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова
Каждый срез — минус десятилетие: длина волос, которую называли детской, стала выбором звёзд
Ночная овсянка: всего 5 минут вечером — и утро начнется с энергии и стройности
Монстры океана рядом с нами: что известно о рекордных спрутах весом под 200 кг
Монстры океана рядом с нами: что известно о рекордных спрутах весом под 200 кг
Последние материалы
Как 40 собак и 60 кошек могут обрести дом на новогодней ёлке? Уникальная концепция от фонда Дарящие надежду
Я родился с суровым взглядом: каким запомнят Роберта Редфорда, изменившего Голливуд
Осенний салат, который затмевает мясо: баклажаны в главной роли — быстрый ужин за 15 минут
Новый кредит для старых долгов: когда это действительно оправдано?
Флакон сильнее костра: ароматы, что превращают холодный день в тёплый ритуал
Прикуривание превращает помощь в беду: как запуск чужого авто стоит десятков тысяч
Удар в пустоту или шаг к бессмертию: Китай впервые готовится сдвинуть небесное тело с орбиты
Такси в России превратится в роскошь: цены могут вырасти в 4 раза
Наука столкнулась с парадоксом: рекордная глубина открыла обитателей с уникальной стойкостью
Простая формула чистоты: используйте привычные средства — и жёлтые пятна на сиденье унитаза исчезнут
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.