Лифтинг на тарелке: продукты, которые делают кожу упругой без косметологов

Красивая, светящаяся изнутри кожа — это не только кремы и сыворотки, а прежде всего питание. То, что мы кладём в тарелку, напрямую влияет на упругость, цвет и здоровье кожи. Белки, витамины, минералы и антиоксиданты запускают процессы обновления клеток, защищают от старения и помогают дольше сохранять свежесть лица.

Фото: freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ семена чиа

Почему белок играет ключевую роль

Белок — главный строитель кожи. Аминокислоты, из которых он состоит, участвуют в выработке коллагена и эластина. При их дефиците кожа теряет тонус, появляется сухость и морщинки. Источники животного белка — мясо, птица, морепродукты, яйца, творог. Среди растительных — бобовые, орехи, семена.

"Кожа — это твой самый большой орган, и она требует внимания не только снаружи, но и изнутри", — сказала диетолог-терапевт Ольга Лушникова.

Железо и сияние кожи

Недостаток железа отражается не только на энергии, но и на коже: она становится тусклой и бледной. Этот минерал помогает переносить кислород к клеткам и участвует в синтезе коллагена. Легче всего усваивается гемовое железо, которое есть в говядине, печени, индейке. Для лучшего эффекта их стоит сочетать с овощами и зеленью, заправленными лимонным соком.

Витамины и их роль

Витамин С

Помогает коже противостоять свободным радикалам и стимулирует синтез коллагена. Лучшие источники: цитрусовые, киви, сладкий перец, листовая зелень.

Витамин Е

Защищает клетки от повреждений и удерживает влагу. Его много в орехах, семенах, авокадо, масле зародышей пшеницы.

Витамины группы B

B2, B3 и B7 поддерживают обменные процессы и ускоряют обновление кожи. Их можно получить из рыбы, яиц, листовой зелени.

Омега-3 жирные кислоты

Эти незаменимые жиры укрепляют барьер кожи и делают её более мягкой и увлажнённой. Источники: лосось, сардины, скумбрия, семена льна, чиа, грецкие орехи.

Антиоксиданты и каротиноиды

Ягоды, зелёный чай, морковь, шпинат и томаты содержат вещества, которые защищают клетки от старения. Каротиноиды (бета-каротин, ликопин, лютеин, зеаксантин) замедляют повреждения кожи, вызванные солнцем и стрессом.

Таблица сравнения продуктов

Компонент Источники Эффект для кожи Белок мясо, рыба, бобовые упругость, регенерация Железо печень, говядина, птица ровный цвет лица Витамин С цитрусовые, перец, зелень сияние, защита Витамин Е орехи, масла, авокадо увлажнение Омега-3 рыба, семена льна, орехи барьерная функция Антиоксиданты ягоды, чай, овощи защита от старения Советы шаг за шагом Начни утро со стакана воды с лимоном и овсянки с ягодами. На обед включай мясо или рыбу с овощным салатом. Добавляй в перекусы орехи или семена. Пей зелёный чай вместо сладких газировок. Раз в день ешь кисломолочные продукты для поддержки микрофлоры. "Плюсы и минусы" Продукт Плюсы Минусы Красное мясо богатое железо, белок избыток может перегружать ЖКТ Рыба омега-3, белок дорогая, может содержать ртуть Орехи витамин Е, полезные жиры калорийные, не стоит переедать Ягоды антиоксиданты, клетчатка сезонность, цена зимой Зелёный чай катехины, улучшение микроциркуляции может вызывать бессонницу при переизбытке FAQ Как выбрать продукты для сияющей кожи?

Ставь в приоритет свежие овощи, фрукты, рыбу и цельные продукты, избегай переработанной еды. Сколько стоит правильное питание для кожи?

Стоимость зависит от региона и сезона, но базовые продукты — крупы, овощи, яйца, рыба — доступны большинству. Что лучше для кожи: витамины в капсулах или еда?

Еда всегда приоритетнее, но в случае дефицитов врач может назначить добавки. 3 интересных факта В Японии зелёный чай называют "напитком молодости" за способность замедлять старение. Каротиноиды из моркови лучше усваиваются после тепловой обработки с каплей масла. У людей с регулярным потреблением рыбы морщины появляются позже.