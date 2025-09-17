Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Интервидение-2025: США удивили заменой участника за три дня до конкурса – кто представит страну?
Полстакана волшебства: пахнет салатом, а работает как мастер по ремонту стиральных машин
Почему все ждут этот фильм? Аффлек и Дэймон вновь сыграют вместе и проверят дружбу на прочность
Аккумулятор превращает радость в беду: как покупка оборачивается ремонтом
Капуста, что пахнет Провансом: старинный русский салат с европейским акцентом
Встреча, которую не забудешь никогда: что делает скунс со своими врагами
Кактус может жить десятилетиями, но без правильной зимовки так и не зацветёт
Ананасовая империя: как Бразилия покоряет мир — страна в тройке лидеров
Токсичные призраки среди нас: неожиданные места, куда добрались вечные химикаты

Кремы против старения ускоряют морщины: в чём кроется подвох

4:20
Моя семья » Красота и стиль

С возрастом кожа действительно меняется, но годы — далеко не главный враг. Куда большее влияние оказывают повседневные факторы, которые действуют медленно, накапливаются и разрушают кожу сильнее, чем цифры в паспорте. Они незаметны, но именно они ускоряют появление морщин, сухости и пигментации.

Женщина с седыми волосами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина с седыми волосами

Тихие разрушители кожи

Жёсткая вода, загрязнённый воздух, агрессивные компоненты косметики — всё это может ежедневно подтачивать барьерные функции кожи.

  • Жёсткая вода. Минералы кальция и магния оседают на коже в виде тонкой плёнки. Она мешает коже "дышать", вызывает сухость и усиливает чувствительность.

  • Загрязнение воздуха. Частицы pm2.5 и выхлопные газы проникают в поры, запускают окислительный стресс и повреждают коллаген.

  • Косметика. ПАВ, спирт, ароматизаторы и консерванты могут раздражать кожу, особенно при чувствительном типе.

Сравнение факторов

Фактор Последствия Противодействие
Жёсткая вода Сухость, шелушение, стянутость Фильтры, мицеллярная вода, мягкие тоники
Загрязнение воздуха Пигментация, морщины, воспаление Двойное очищение, SPF, антиоксиданты
Агрессивная косметика Раздражение, обезвоживание Средства для чувствительной кожи

Советы шаг за шагом

  1. Установить фильтр на воду или использовать финальное очищение мицелляркой.

  2. Очищать кожу вечером в два этапа: масло или бальзам + мягкая пенка.

  3. Утром наносить солнцезащитный крем широкого спектра.

  4. Добавить в уход сыворотки с витаминами C, E, ниацинамидом или ресвератролом.

  5. Избегать лишних слоёв в уходе, особенно при чувствительной коже.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Умывание жёсткой водой → сухость и раздражение → фильтр или мицеллярная вода.

  • Использование спиртовых тоников → обезвоживание и покраснение → мягкие безалкогольные средства.

  • Игнорирование загрязнения воздуха → тусклый цвет лица и морщины → антиоксиданты и очищение.

А что если…

Если не учитывать эти скрытые факторы, даже дорогая косметика не даст результата. Кожа будет быстрее стареть, а её барьер — разрушаться.

Плюсы и минусы ухода от раздражителей

Плюсы Минусы
Сохранение молодости кожи Требует дисциплины
Меньше морщин и пигментации Иногда дороже (фильтры, качественный SPF)
Укрепление барьерной функции Нужно время для результата

FAQ

Что хуже — солнце или загрязнение?
Оба фактора опасны. Загрязнение повреждает коллаген, солнце усиливает пигментацию и морщины.

Можно ли полностью убрать раздражители?
Нет, но можно минимизировать их действие с помощью ухода.

Нужен ли SPF в пасмурный день?
Да, ультрафиолет проходит даже сквозь облака и окна.

Мифы и правда

  • Миф: натуральная косметика всегда безопасна.
    Правда: эфирные масла тоже могут вызывать раздражение.

  • Миф: кожа стареет только от возраста.
    Правда: повседневные раздражители ускоряют процесс сильнее.

  • Миф: чем больше уходовых средств, тем лучше.
    Правда: избыток слоёв повышает риск конфликта компонентов.

3 интересных факта

  1. Загрязнённый воздух ускоряет старение кожи почти так же сильно, как ультрафиолет.

  2. Вода с высоким содержанием кальция способна нарушать микробиом кожи.

  3. Антиоксиданты в сыворотках блокируют до 80 % свободных радикалов.

Исторический контекст

Ещё в Древнем Риме женщины знали о вреде тяжёлой воды и использовали дождеваю. В Европе XVII века использовали тканевые маски, смоченные в настоях трав, чтобы защищаться от городского смога. Сегодня эти приёмы трансформировались в современные фильтры, SPF и антиоксидантные средства.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Домашние животные
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Красота и стиль
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Домашние животные
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Популярное
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду

Весной вы можете наткнуться на змеиные яйца в саду. Узнайте, как их распознать, что делать и как избежать юридических проблем.

Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова
Каждый срез — минус десятилетие: длина волос, которую называли детской, стала выбором звёзд
Ночная овсянка: всего 5 минут вечером — и утро начнется с энергии и стройности
Монстры океана рядом с нами: что известно о рекордных спрутах весом под 200 кг
Монстры океана рядом с нами: что известно о рекордных спрутах весом под 200 кг
Последние материалы
Почему все ждут этот фильм? Аффлек и Дэймон вновь сыграют вместе и проверят дружбу на прочность
Аккумулятор превращает радость в беду: как покупка оборачивается ремонтом
Капуста, что пахнет Провансом: старинный русский салат с европейским акцентом
Кремы против старения ускоряют морщины: в чём кроется подвох
Встреча, которую не забудешь никогда: что делает скунс со своими врагами
Кактус может жить десятилетиями, но без правильной зимовки так и не зацветёт
Ананасовая империя: как Бразилия покоряет мир — страна в тройке лидеров
Токсичные призраки среди нас: неожиданные места, куда добрались вечные химикаты
Евросоюз затевает опасную игру с Трампом и Китаем
Индия без лишних купюр: туристам открыли новый способ платить через QR
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.