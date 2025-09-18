Волосы сыпятся, как осенние листья? Названы 4 гормональных врага вашей шевелюры

Проблемы с кожей и волосами часто имеют не косметическую, а медицинскую природу. О том, как гормональные нарушения влияют на появление акне, выпадение волос и изменения пигментации, рассказал гинеколог-эндокринолог, кандидат медицинских наук, основатель образовательного проекта ДОКМЕД PRO Дмитрий Гусев.

Акне: когда причина — внутри

По словам эксперта, такие гинекологические заболевания, как синдром поликистозных яичников (СПКЯ) или врожденная гиперплазия коры надпочечников (ВГКН), могут значительно усиливать проявления угревой болезни.

Повышенные мужские половые гормоны, которые называются андрогены, могут усиливать проявления акне.

"В таких ситуациях обычные косметические средства малоэффективны — нужно обследование у гинеколога-эндокринолога», — поясняет Дмитрий Гусев.

При этом врач акцентирует внимание, что акне — это самостоятельное хроническое воспалительное заболевание кожи, в основе которого лежит повышенная чувствительность сальных желез и воспалительная реакция организма. Во многих случаях оно может не быть связано с гормональным фоном, отмечает Газета.Ru.

Когда стоит заподозрить гормональную природу акне

Появление акне во взрослом возрасте

Расположение высыпаний преимущественно в нижней части лица, шее, спине

Неэффективность стандартных косметических средств

Наличие других симптомов: нарушение цикла, избыточный рост волос

Выпадение волос: многофакторная проблема

Еще одна частая проблема, которая волнует женщин, — выпадение волос. Эксперт выделяет несколько основных причин:

Основные причины выпадения волос:

Дефицит железа (анемия) Избыточный уровень андрогенов (волосы редеют по мужскому типу — в височной или теменной зоне) Недостаток гормонов щитовидной железы Депрессия и хронический стресс

Каждое из этих состояний требует разного подхода: от коррекции питания и приема препаратов железа до лечения у эндокринолога, гинеколога или психиатра, отмечает Гусев.

Пигментация: гормональные колебания как триггер

Изменения пигментации кожи также часто связаны с гормональными изменениями. Например, хлоазма — темные пятна на лице — может появляться во время беременности как естественная реакция организма на высокий уровень эстрогенов и прогестерона.

Иногда пигментация возникает при приеме комбинированных оральных контрацептивов (КОК). В большинстве случаев она не опасна и постепенно проходит, но иногда требует консультации специалиста для исключения патологических процессов, добавляет эксперт.

Когда обращаться к специалисту?

Врач рекомендует не заниматься самолечением и обращаться за профессиональной помощью в следующих случаях:

Тревожные признаки, требующие консультации:

Акне не поддается лечению косметическими средствами

Выпадение волос прогрессирует, появляются заметные проплешины

Пигментные пятна появляются без видимой причины

Наличие сопутствующих симптомов: нарушение менструального цикла, избыточный рост волос на теле, резкие изменения веса

Если акне не получается вылечить косметическими средствами, выпадение волос не останавливается, а пигментные пятна появляются снова и снова, имеет смысл проконсультироваться не только с дерматологом, но и к гинекологом-эндокринологом.

"Совместная работа специалистов позволяет выявить гормональные нарушения и подобрать индивидуальную терапию», — заключает Дмитрий Гусев.

Своевременное обращение к специалисту и комплексное обследование помогут не только улучшить внешний вид, но и выявить возможные внутренние нарушения, требующие медицинского вмешательства.

