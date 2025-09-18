Стилисты рекомендуют: эти 5 окрашиваний волос станут хитом осени 2025

Осень 2025 года приносит с собой не только смену гардероба, но и новые тренды в окрашивании волос. По мнению стилистов, в этом сезоне особенно актуальными станут глубокие, сложные оттенки, которые подчеркивают индивидуальность и добавляют образу объем и сияние.
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка с макияжем и кудрявыми волосами
Бренд-стилист бьюти-пространства "Шевелюр" Яна Кондратьева рассказала о пяти ключевых тенденциях предстоящего сезона.
Пять самых стильных окрашиваний сезона осень 2025
1. Вишневый брюнет (Berry Brunette) — благородство и глубина
Одним из главных трендов становится насыщенный вишневый брюнет — оттенок, сочетающий шоколадную основу с благородным красным подтоном. Как отмечает эксперт, этот цвет напоминает одновременно спелую вишню и красное дерево, создавая эффект роскоши и глубины.
Вишневый брюнет лучше всего раскрывается при глобальном окрашивании, дополненном легким осветлением отдельных прядей, пишет Газета.Ru.
"Для теплой кожи идеально подойдут нюансы с оранжевым подтоном, для холодной — глубокие винные или сливовые переливы", — поясняет Яна Кондратьева.
Особенности и рекомендации:
Наиболее выигрышно смотрится на шатенках и брюнетках со средней и темной базой.
Идеально подходит для вьющихся и кудрявых волос — пряди мерцают при каждом движении.
Требует особого ухода: шампуни с UV-фильтрами и регулярное обновление тонирующими средствами.
Красный пигмент быстро вымывается, поэтому необходимо профессиональное закрепление цвета.
2. Медно-коричневый (Copper Brown) — тепло и сияние
Еще один тренд осени — медно-коричневые оттенки, которые особенно эффектно смотрятся в техниках балаяжа или шатуша. Как отмечает стилист, корни часто делают чуть темнее — это добавляет глубины и визуально увеличивает объем.
Кому подойдет:
Обладательницам теплого или нейтрального подтона кожи.
Особенно эффектно смотрится на вьющихся и волнистых волосах.
Создает эффект внутреннего свечения и объема.
Уход за медными оттенками:
Регулярное тонирование каждые 4-6 недель.
Обязательная защита от ультрафиолета.
Использование бессульфатных шампуней.
Специализированные средства для цветных волос.
3. Мокачино (Mocha Mousse) — универсальность и комфорт
Этот шоколадный оттенок с теплыми нюансами становится еще одним фаворитом сезона. По словам эксперта, "Мокачино" идеально вписывается в осенний гардероб и подходит практически всем.
Мокачино — это комфортный и универсальный оттенок, который подчеркивает теплый подтон кожи, добавляя мягкости и сияния.
"Для холодного подтона легко адаптируется — достаточно добавить немного пепельной дымки", — рассказывает Кондратьева.
Особенности окрашивания:
Чаще используется глобальное окрашивание.
Дополняется легким мелированием или бликами балаяжа.
Требует акцента на сохранении блеска.
Рекомендуются шампуни и маски с маслами и кератином.
4. Платиновый блонд (Platinum Blonde) — футуризм и смелость
После нескольких сезонов доминирования теплых оттенков возвращается ультрахолодный платиновый блонд. Этот цвет, по словам стилиста, моментально делает образ футуристичным и подчеркнуто стильным.
Важные моменты:
Осветление проводится поэтапно для сохранения качества волос.
Обязательное тонирование в холодный спектр.
Требует высокого профессионализма колориста.
Подходит девушкам со светлой кожей и холодным подтоном.
Программа ухода:
Фиолетовые шампуни для нейтрализации желтизны.
Восстанавливающие маски интенсивного действия.
Минимум горячих укладок.
Регулярные профессиональные процедуры по восстановлению.
5. Дымчатый брюнет (Smoked Suede Brunette) — изысканность и минимализм
Завершает топ трендов холодный брюнет с пепельными нюансами. Этот сложный оттенок ассоциируется с изысканностью и современным минимализмом.
Ключевые особенности:
Сложное окрашивание с акцентом на пепельные нюансы.
Требует полного исключения теплых подтонов.
Подчеркивает холодный подтон кожи.
Создает эффект дорогого и ухоженного цвета.
Рекомендации по уходу:
Специализированные шампуни и кондиционеры для холодных оттенков
Регулярное питание масками и сыворотками
Защита от выцветания
Профессиональное поддержание цвета
Общие рекомендации по уходу за окрашенными волосами
Независимо от выбранного оттенка, эксперт рекомендует придерживаться нескольких правил ухода:
Регулярное обновление цвета - посещение колориста каждые 4-6 недель.
Защита от UV-излучения - использование средств с UV-фильтрами.
Профессиональный домашний уход - подбор шампуней и масок согласно типу окрашивания.
Минимизация термического воздействия - сокращение использования горячих инструментов для укладки.
Регулярные профессиональные процедуры - восстановление и питание в салоне.
Осень 2025 года предлагает разнообразие оттенков — от смелого платинового блонда до глубокого вишневого брюнета. Главное, как отмечает эксперт, — выбрать тот вариант, который не только соответствует трендам, но и подчеркивает индивидуальные особенности внешности, а также обеспечить волосам правильный профессиональный уход для сохранения цвета и здоровья волос.