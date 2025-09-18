Стилисты рекомендуют: эти 5 окрашиваний волос станут хитом осени 2025

Осень 2025 года приносит с собой не только смену гардероба, но и новые тренды в окрашивании волос. По мнению стилистов, в этом сезоне особенно актуальными станут глубокие, сложные оттенки, которые подчеркивают индивидуальность и добавляют образу объем и сияние.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка с макияжем и кудрявыми волосами

Бренд-стилист бьюти-пространства "Шевелюр" Яна Кондратьева рассказала о пяти ключевых тенденциях предстоящего сезона.

Пять самых стильных окрашиваний сезона осень 2025

1. Вишневый брюнет (Berry Brunette) — благородство и глубина

Одним из главных трендов становится насыщенный вишневый брюнет — оттенок, сочетающий шоколадную основу с благородным красным подтоном. Как отмечает эксперт, этот цвет напоминает одновременно спелую вишню и красное дерево, создавая эффект роскоши и глубины.

Вишневый брюнет лучше всего раскрывается при глобальном окрашивании, дополненном легким осветлением отдельных прядей, пишет Газета.Ru.

"Для теплой кожи идеально подойдут нюансы с оранжевым подтоном, для холодной — глубокие винные или сливовые переливы", — поясняет Яна Кондратьева.

Особенности и рекомендации:

Наиболее выигрышно смотрится на шатенках и брюнетках со средней и темной базой.

Идеально подходит для вьющихся и кудрявых волос — пряди мерцают при каждом движении.

Требует особого ухода: шампуни с UV-фильтрами и регулярное обновление тонирующими средствами.

Красный пигмент быстро вымывается, поэтому необходимо профессиональное закрепление цвета.

2. Медно-коричневый (Copper Brown) — тепло и сияние

Еще один тренд осени — медно-коричневые оттенки, которые особенно эффектно смотрятся в техниках балаяжа или шатуша. Как отмечает стилист, корни часто делают чуть темнее — это добавляет глубины и визуально увеличивает объем.

Кому подойдет:

Обладательницам теплого или нейтрального подтона кожи.

Особенно эффектно смотрится на вьющихся и волнистых волосах.

Создает эффект внутреннего свечения и объема.

Уход за медными оттенками:

Регулярное тонирование каждые 4-6 недель.

Обязательная защита от ультрафиолета.

Использование бессульфатных шампуней.

Специализированные средства для цветных волос.

3. Мокачино (Mocha Mousse) — универсальность и комфорт

Этот шоколадный оттенок с теплыми нюансами становится еще одним фаворитом сезона. По словам эксперта, "Мокачино" идеально вписывается в осенний гардероб и подходит практически всем.

Мокачино — это комфортный и универсальный оттенок, который подчеркивает теплый подтон кожи, добавляя мягкости и сияния.

"Для холодного подтона легко адаптируется — достаточно добавить немного пепельной дымки", — рассказывает Кондратьева.

Особенности окрашивания:

Чаще используется глобальное окрашивание.

Дополняется легким мелированием или бликами балаяжа.

Требует акцента на сохранении блеска.

Рекомендуются шампуни и маски с маслами и кератином.

4. Платиновый блонд (Platinum Blonde) — футуризм и смелость

После нескольких сезонов доминирования теплых оттенков возвращается ультрахолодный платиновый блонд. Этот цвет, по словам стилиста, моментально делает образ футуристичным и подчеркнуто стильным.

Важные моменты:

Осветление проводится поэтапно для сохранения качества волос.

Обязательное тонирование в холодный спектр.

Требует высокого профессионализма колориста.

Подходит девушкам со светлой кожей и холодным подтоном.

Программа ухода:

Фиолетовые шампуни для нейтрализации желтизны.

Восстанавливающие маски интенсивного действия.

Минимум горячих укладок.

Регулярные профессиональные процедуры по восстановлению.

5. Дымчатый брюнет (Smoked Suede Brunette) — изысканность и минимализм

Завершает топ трендов холодный брюнет с пепельными нюансами. Этот сложный оттенок ассоциируется с изысканностью и современным минимализмом.

Ключевые особенности:

Сложное окрашивание с акцентом на пепельные нюансы.

Требует полного исключения теплых подтонов.

Подчеркивает холодный подтон кожи.

Создает эффект дорогого и ухоженного цвета.

Рекомендации по уходу:

Специализированные шампуни и кондиционеры для холодных оттенков

Регулярное питание масками и сыворотками

Защита от выцветания

Профессиональное поддержание цвета

Общие рекомендации по уходу за окрашенными волосами

Независимо от выбранного оттенка, эксперт рекомендует придерживаться нескольких правил ухода:

Регулярное обновление цвета - посещение колориста каждые 4-6 недель. Защита от UV-излучения - использование средств с UV-фильтрами. Профессиональный домашний уход - подбор шампуней и масок согласно типу окрашивания. Минимизация термического воздействия - сокращение использования горячих инструментов для укладки. Регулярные профессиональные процедуры - восстановление и питание в салоне.

Осень 2025 года предлагает разнообразие оттенков — от смелого платинового блонда до глубокого вишневого брюнета. Главное, как отмечает эксперт, — выбрать тот вариант, который не только соответствует трендам, но и подчеркивает индивидуальные особенности внешности, а также обеспечить волосам правильный профессиональный уход для сохранения цвета и здоровья волос.