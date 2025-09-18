Стилисты рекомендуют: эти 5 окрашиваний волос станут хитом осени 2025

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Осень 2025 года приносит с собой не только смену гардероба, но и новые тренды в окрашивании волос. По мнению стилистов, в этом сезоне особенно актуальными станут глубокие, сложные оттенки, которые подчеркивают индивидуальность и добавляют образу объем и сияние.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Бренд-стилист бьюти-пространства "Шевелюр" Яна Кондратьева рассказала о пяти ключевых тенденциях предстоящего сезона.

Пять самых стильных окрашиваний сезона осень 2025

1. Вишневый брюнет (Berry Brunette) — благородство и глубина

Одним из главных трендов становится насыщенный вишневый брюнет — оттенок, сочетающий шоколадную основу с благородным красным подтоном. Как отмечает эксперт, этот цвет напоминает одновременно спелую вишню и красное дерево, создавая эффект роскоши и глубины.

Вишневый брюнет лучше всего раскрывается при глобальном окрашивании, дополненном легким осветлением отдельных прядей, пишет Газета.Ru.

"Для теплой кожи идеально подойдут нюансы с оранжевым подтоном, для холодной — глубокие винные или сливовые переливы", — поясняет Яна Кондратьева.

Особенности и рекомендации:

  • Наиболее выигрышно смотрится на шатенках и брюнетках со средней и темной базой.

  • Идеально подходит для вьющихся и кудрявых волос — пряди мерцают при каждом движении.

  • Требует особого ухода: шампуни с UV-фильтрами и регулярное обновление тонирующими средствами.

  • Красный пигмент быстро вымывается, поэтому необходимо профессиональное закрепление цвета.

2. Медно-коричневый (Copper Brown) — тепло и сияние

Еще один тренд осени — медно-коричневые оттенки, которые особенно эффектно смотрятся в техниках балаяжа или шатуша. Как отмечает стилист, корни часто делают чуть темнее — это добавляет глубины и визуально увеличивает объем.

Кому подойдет:

  • Обладательницам теплого или нейтрального подтона кожи.

  • Особенно эффектно смотрится на вьющихся и волнистых волосах.

  • Создает эффект внутреннего свечения и объема.

Уход за медными оттенками:

  • Регулярное тонирование каждые 4-6 недель.

  • Обязательная защита от ультрафиолета.

  • Использование бессульфатных шампуней.

  • Специализированные средства для цветных волос.

3. Мокачино (Mocha Mousse) — универсальность и комфорт

Этот шоколадный оттенок с теплыми нюансами становится еще одним фаворитом сезона. По словам эксперта, "Мокачино" идеально вписывается в осенний гардероб и подходит практически всем.

Мокачино — это комфортный и универсальный оттенок, который подчеркивает теплый подтон кожи, добавляя мягкости и сияния.

"Для холодного подтона легко адаптируется — достаточно добавить немного пепельной дымки", — рассказывает Кондратьева.

Особенности окрашивания:

  • Чаще используется глобальное окрашивание.

  • Дополняется легким мелированием или бликами балаяжа.

  • Требует акцента на сохранении блеска.

  • Рекомендуются шампуни и маски с маслами и кератином.

4. Платиновый блонд (Platinum Blonde) — футуризм и смелость

После нескольких сезонов доминирования теплых оттенков возвращается ультрахолодный платиновый блонд. Этот цвет, по словам стилиста, моментально делает образ футуристичным и подчеркнуто стильным.

Важные моменты:

  • Осветление проводится поэтапно для сохранения качества волос.

  • Обязательное тонирование в холодный спектр.

  • Требует высокого профессионализма колориста.

  • Подходит девушкам со светлой кожей и холодным подтоном.

Программа ухода:

  • Фиолетовые шампуни для нейтрализации желтизны.

  • Восстанавливающие маски интенсивного действия.

  • Минимум горячих укладок.

  • Регулярные профессиональные процедуры по восстановлению.

5. Дымчатый брюнет (Smoked Suede Brunette) — изысканность и минимализм

Завершает топ трендов холодный брюнет с пепельными нюансами. Этот сложный оттенок ассоциируется с изысканностью и современным минимализмом.

Ключевые особенности:

  • Сложное окрашивание с акцентом на пепельные нюансы.

  • Требует полного исключения теплых подтонов.

  • Подчеркивает холодный подтон кожи.

  • Создает эффект дорогого и ухоженного цвета.

Рекомендации по уходу:

  • Специализированные шампуни и кондиционеры для холодных оттенков

  • Регулярное питание масками и сыворотками

  • Защита от выцветания

  • Профессиональное поддержание цвета

Общие рекомендации по уходу за окрашенными волосами

Независимо от выбранного оттенка, эксперт рекомендует придерживаться нескольких правил ухода:

  1. Регулярное обновление цвета - посещение колориста каждые 4-6 недель.

  2. Защита от UV-излучения - использование средств с UV-фильтрами.

  3. Профессиональный домашний уход - подбор шампуней и масок согласно типу окрашивания.

  4. Минимизация термического воздействия - сокращение использования горячих инструментов для укладки.

  5. Регулярные профессиональные процедуры - восстановление и питание в салоне.

Осень 2025 года предлагает разнообразие оттенков — от смелого платинового блонда до глубокого вишневого брюнета. Главное, как отмечает эксперт, — выбрать тот вариант, который не только соответствует трендам, но и подчеркивает индивидуальные особенности внешности, а также обеспечить волосам правильный профессиональный уход для сохранения цвета и здоровья волос.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
