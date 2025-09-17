Ретинол и кожа: этапы адаптации и признаки успешного привыкания

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Красота и стиль

Ретинол — мощный игрок на поле антивозрастного ухода. Он стимулирует обновление клеток, уменьшает морщины, борется с пигментацией. Но до красоты нужно дойти: кожа должна пройти этап адаптации.

Ретинол
Фото: https://i.pinimg.com/originals/2e/ba/b6/2ebab65b23660f303c32d64d6f89a7e6.jpg
Ретинол

Первые сигналы: кожа борется

В начале пути нормальны покраснения, шелушения и даже лёгкий зуд. Так кожа «учится» воспринимать активный ингредиент. Этот период называют ретинилизацией, и он может длиться от 2 до 8 недель.

Признаки, что адаптация произошла

  • Исчезла сухость и стянутость. Крем распределяется легко, а кожа больше не кажется пересушенной и стянутой.
  • Нет постоянного покраснения. Лицо сохраняет ровный тон, даже после нанесения средства.
  • Кожа стала плотнее. На ощупь она упругая, а не истончённая.
  • Вы видите первые результаты. Поры становятся меньше, пигментные пятна светлеют, текстура ровнее.

Сколько времени это занимает

У большинства женщин процесс занимает около полутора месяцев. Но всё индивидуально: у кого-то кожа «успокаивается» быстрее, у кого-то дольше. Главный индикатор — комфорт. Если вы спокойно наносите ретинол 2–3 раза в неделю без неприятных ощущений, значит, адаптация состоялась.

Что помогает коже привыкнуть

  1. Используйте ретинол только на сухую кожу
  2. Начинайте с низкой концентрации (0,1–0,3%)
  3. Добавьте увлажняющие сыворотки и кремы с керамидами
  4. Наносите средство вечером и не забывайте про SPF утром

Когда кожа адаптировалась к ретинолу, уход становится в разы комфортнее и результат заметнее. Главное — не торопить процесс и слушать сигналы своей кожи.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
