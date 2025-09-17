Филлеры в подбородок: эффект, показания и возможные риски

Контурная пластика подбородка перестала быть нишевой процедурой. Сегодня её делают не только звёзды, но и обычные девушки, которым хочется чётких линий и гармоничных пропорций.

Косметология

Кому нужны филлеры в подбородок

Филлеры решают сразу несколько задач:

Корректируют асимметрию; Добавляют объём при «слабом» подбородке; Формируют более чёткий овал лица; Сглаживают возрастные изменения.

Если ваш подбородок кажется слишком маленьким, скошенным или «теряется» на фоне других черт, филлер может стать быстрым способом гармонизировать профиль.

Какой эффект даёт процедура

Результат заметен сразу: подбородок становится более выраженным, линии лица — скульптурными. Визуально лицо выглядит стройнее, а шея — более подтянутой.

Филлеры на основе гиалуроновой кислоты сохраняются от 9 до 18 месяцев. Это временно, но именно в этом плюс — можно попробовать новый образ без радикальной операции.

Риски и нюансы

Несмотря на популярность, процедура остаётся инвазивной. Возможны отёки, синяки, а при выборе неквалифицированного специалиста — даже деформация овала. Поэтому главный совет: только лицензированный врач и проверенные препараты.

Тренд или необходимость?

Филлеры в подбородок — это не только про моду. Для кого-то это способ подчеркнуть природную красоту, для других — исправить то, что мешало чувствовать уверенность годами. В любом случае, это один из самых заметных бьюти-трендов 2025 года.