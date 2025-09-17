Использование лосьона перед сывороткой: разбираем плюсы и минусы шага

Косметические бренды и блогеры уверяют: лосьон — это та самая «прослойка», которая усиливает действие сыворотки. Но многие до сих пор путают его с тоником или эссенцией. Попробуем разобраться, нужен ли он вашей коже или можно смело экономить.
Главное отличие — в функции. Тоник завершает очищение, возвращает коже нормальный pH. А лосьон работает на увлажнение: его текстура плотнее, чем у тоника, но легче, чем у сыворотки. По сути, он готовит кожу впитывать активные компоненты глубже.
Лосьон стоит включить в уход, если:
В этих случаях лосьон работает как «проводник» и помогает сыворотке лучше раскрываться.
Если у вас жирная кожа без выраженной сухости, регулярное использование лосьона может быть лишним. Более того, перегруженный уход часто даёт обратный эффект: закупоренные поры и воспаления.
Главное правило — не собирать «армаду баночек», а строить рутину под себя.
Лосьон перед сывороткой — не обязательный шаг, а дополнительный. Он не заменяет тоник и не является чудо-средством, но может стать вашим секретным оружием в борьбе за увлажнение и сияние кожи.
