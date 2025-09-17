Уход за зоной ушей вошёл в список обязательных бьюти-ритуалов

Уши кажутся незаметными, пока мы не надеваем серьги, не собираем волосы в хвост или не красимся для важного события. Кожа в этой области тонкая, почти лишена сальных желез, а значит — быстро стареет, сохнет и реагирует на солнце. Но именно об этой зоне чаще всего забывают даже самые дисциплинированные поклонницы ухода.
Кожа ушей страдает от тех же факторов, что и лицо. Ультрафиолет вызывает пигментацию и сухость, а мороз и ветер — шелушение. И если крем с SPF вы наносите на лицо, но не на уши, считайте, что половина работы сделана зря.
Чтобы уши выглядели ухоженными, достаточно пары простых шагов:
Серьги и наушники создают дополнительную нагрузку: трение, давление и даже раздражение кожи. А блеск хайлайтера на мочке может придать образу свежесть, если сама кожа ухожена. Но, если она сухая или раздражённая, никакой аксессуар не спасёт.
Добавьте зону ушей в ежедневный уход — всего пара минут изменит не только их внешний вид, но и общее ощущение ухоженности. В конце концов, эстетика складывается из мелочей.
