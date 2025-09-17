Уход за зоной ушей вошёл в список обязательных бьюти-ритуалов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Моя семья » Красота и стиль

Уши кажутся незаметными, пока мы не надеваем серьги, не собираем волосы в хвост или не красимся для важного события. Кожа в этой области тонкая, почти лишена сальных желез, а значит — быстро стареет, сохнет и реагирует на солнце. Но именно об этой зоне чаще всего забывают даже самые дисциплинированные поклонницы ухода.

Ухо
Фото: flickr.com by Travis Isaacs, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ухо

Солнце и холод: главные враги ушей

Кожа ушей страдает от тех же факторов, что и лицо. Ультрафиолет вызывает пигментацию и сухость, а мороз и ветер — шелушение. И если крем с SPF вы наносите на лицо, но не на уши, считайте, что половина работы сделана зря.

Уход, который работает

Чтобы уши выглядели ухоженными, достаточно пары простых шагов:

  • Наносите солнцезащитный крем летом и питательный бальзам зимой;
  • Не забывайте про увлажняющий тоник или сыворотку на зону за ушами;
  • Аккуратно массируйте уши, чтобы стимулировать кровообращение;
  • Используйте скрабы или мягкие пилинги, чтобы убрать ороговевшие клетки.

Украшения и макияж

Серьги и наушники создают дополнительную нагрузку: трение, давление и даже раздражение кожи. А блеск хайлайтера на мочке может придать образу свежесть, если сама кожа ухожена. Но, если она сухая или раздражённая, никакой аксессуар не спасёт.

Маленький ритуал для большой гармонии

Добавьте зону ушей в ежедневный уход — всего пара минут изменит не только их внешний вид, но и общее ощущение ухоженности. В конце концов, эстетика складывается из мелочей.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
