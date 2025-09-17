Макияж без тональной основы стал главным трендом 2025 года

В 2025 году бьюти-индустрия наконец официально объявила то, о чём многие мечтали: больше не нужно «цементировать» лицо слоями тона. Макияж без тональной основы стал трендом, который уже подхватили визажисты в Париже и блогеры в социальных сетях.
Смысл тренда прост: кожа остаётся максимально естественной, а вместо тона — лёгкий уход. Это может быть сияющий праймер, увлажняющий крем или капля хайлайтера. Веснушки? Пусть видны. Лёгкий румянец? Отлично.
Если тон исчезает, внимание смещается к другим элементам макияжа.
Таким образом лицо выглядит свежим, «дышащим», но при этом ярким.
Во-первых, тренд на «чистую красоту»: соцсети устали от фильтров и идеальной кожи. Во-вторых, практичность — меньше косметики, меньше проблем с закупоренными порами. И наконец, экология: бренды делают ставку на минимализм и уходовые продукты с многофункциональным действием.
Макияж без тона — это не отказ от красоты, а новый взгляд на неё. В 2025 году настоящая роскошь — показать свою кожу такой, какая она есть.
