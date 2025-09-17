Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Страусиное яйцо символ гиганта, но природа доказала: бывают и чудовища покрупнее — размеры шокируют
Эти предметы в вашем доме крадут удачу: проверьте уже сейчас
Искренность или пиар: Дубцова раскритиковала звёзд, помогающих бойцам СВО — что ответил Басков
Желудок диктует эмоции: скрытый ритм превращается в источник депрессии и усталости
Луна хранит кислород в камне: найден способ добывать воздух без капли воды
Бразильский рис раскрыл тайну: готовим роскошный гратен с креветками, не потратив целое состояние
Опавшие яблоки шепчут беду: падалица несёт в сад болезни и опасных гостей
Протокол на ровном месте: как обычная пробка оборачивается штрафом в тысячу рублей
Гости будут в восторге и попросят рецепт: как из трёх продуктов сделать изысканный томатный суп

Макияж без тональной основы стал главным трендом 2025 года

1:52
Моя семья » Красота и стиль

В 2025 году бьюти-индустрия наконец официально объявила то, о чём многие мечтали: больше не нужно «цементировать» лицо слоями тона. Макияж без тональной основы стал трендом, который уже подхватили визажисты в Париже и блогеры в социальных сетях.

Корейская девушка с естественным сияющим макияжем
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Корейская девушка с естественным сияющим макияжем

Чистая кожа вместо маски

Смысл тренда прост: кожа остаётся максимально естественной, а вместо тона — лёгкий уход. Это может быть сияющий праймер, увлажняющий крем или капля хайлайтера. Веснушки? Пусть видны. Лёгкий румянец? Отлично.

Где теперь фокус?

Если тон исчезает, внимание смещается к другим элементам макияжа.

  • Губы: сочные текстуры, блески, тинты;
  • Глаза: стрелки, графика, цветные тени;
  • Брови: пушистые и максимально натуральные.

Таким образом лицо выглядит свежим, «дышащим», но при этом ярким.

Почему это стало модным?

Во-первых, тренд на «чистую красоту»: соцсети устали от фильтров и идеальной кожи. Во-вторых, практичность — меньше косметики, меньше проблем с закупоренными порами. И наконец, экология: бренды делают ставку на минимализм и уходовые продукты с многофункциональным действием.

Как повторить тренд?

  1. Сделайте ставку на уход: сыворотки, кремы, SPF.
  2. Используйте лёгкий консилер точечно, а не на всё лицо.
  3. Добавьте румянец и хайлайтер, чтобы кожа сияла.
  4. Не бойтесь показывать натуральность — она снова в моде.

Макияж без тона — это не отказ от красоты, а новый взгляд на неё. В 2025 году настоящая роскошь — показать свою кожу такой, какая она есть.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Монстры океана рядом с нами: что известно о рекордных спрутах весом под 200 кг
Домашние животные
Монстры океана рядом с нами: что известно о рекордных спрутах весом под 200 кг
Обычная гиря даёт больше, чем кажется: упражнения, которые прокачают всё тело
Новости спорта
Обычная гиря даёт больше, чем кажется: упражнения, которые прокачают всё тело
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Домашние животные
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Популярное
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна

Белые дюны и бирюзовые лагуны в Бразилии создают пустыню-парадокс: здесь среди песков рождаются озёра, полные рыбы.

Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Ночная овсянка: всего 5 минут вечером — и утро начнется с энергии и стройности
Каждый срез — минус десятилетие: длина волос, которую называли детской, стала выбором звёзд
Тормоза: почему для грузовиков — пневматика, а для леговушек — гидравлика Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Гораздо страшнее медведя: угроза без когтей и клыков подкрадывается незаметно — новый хозяина леса
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Последние материалы
Ваши сутки могут стать длиннее: причина — Луна
Хитрый план сентябристов: как сотрудники избегают работы летом и отдыхают в бархатный сезон
Кадыров резко ответил Пугачёвой из-за Дудаева: предатели заработали миллиарды
Вы пылесосите неправильно! Профи раскрыли секрет, как убирать в 3 раза быстрее
Экс-глава ЕЦБ: газ в Европе в четыре раза дороже, чем в США
Египетские курорты под прицелом: акулы вернулись — купание теперь напоминает игру со смертью
Экология против надёжности: почему новые моторы теряют масло быстрее, чем старые машины теряли ценность
Патриот Украины платит налоги в России: сын Софии Ротару поступает так с конкретной целью
Ломкость у корней: основная причина, по которой вы не можете отрастить волосы
Топ-7 веганских продуктов, которые не стоят своих денег — разоблачаем веганскую роскошь
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.