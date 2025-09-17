Макияж без тональной основы стал главным трендом 2025 года

В 2025 году бьюти-индустрия наконец официально объявила то, о чём многие мечтали: больше не нужно «цементировать» лицо слоями тона. Макияж без тональной основы стал трендом, который уже подхватили визажисты в Париже и блогеры в социальных сетях.

Чистая кожа вместо маски

Смысл тренда прост: кожа остаётся максимально естественной, а вместо тона — лёгкий уход. Это может быть сияющий праймер, увлажняющий крем или капля хайлайтера. Веснушки? Пусть видны. Лёгкий румянец? Отлично.

Где теперь фокус?

Если тон исчезает, внимание смещается к другим элементам макияжа.

Губы: сочные текстуры, блески, тинты;

сочные текстуры, блески, тинты; Глаза: стрелки, графика, цветные тени;

стрелки, графика, цветные тени; Брови: пушистые и максимально натуральные.

Таким образом лицо выглядит свежим, «дышащим», но при этом ярким.

Почему это стало модным?

Во-первых, тренд на «чистую красоту»: соцсети устали от фильтров и идеальной кожи. Во-вторых, практичность — меньше косметики, меньше проблем с закупоренными порами. И наконец, экология: бренды делают ставку на минимализм и уходовые продукты с многофункциональным действием.

Как повторить тренд?

Сделайте ставку на уход: сыворотки, кремы, SPF. Используйте лёгкий консилер точечно, а не на всё лицо. Добавьте румянец и хайлайтер, чтобы кожа сияла. Не бойтесь показывать натуральность — она снова в моде.

Макияж без тона — это не отказ от красоты, а новый взгляд на неё. В 2025 году настоящая роскошь — показать свою кожу такой, какая она есть.