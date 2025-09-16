Ломкость у корней: основная причина, по которой вы не можете отрастить волосы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:51
Моя семья » Красота и стиль

Вы давно не стриглись, наносите масла и делаете маски, но длина шевелюры остаётся прежней? Проблема может быть не в медленном росте, а в том, что волосы обламываются у самых корней. Звучит страшно? А вот и нет — если знать, что с этим делать.

Выпадение волос
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Выпадение волос

Что такое ломкость у корней и как её распознать

Обычно мы думаем, что ломкость — это про кончики. Но если волосы обламываются ближе к коже головы, их рост просто становится незаметным. Вы видите пушок, тонкие пряди у корней и ощущение, что «волос стало меньше». Это и есть тот самый коварный тип ломкости.

Признаки:

  • Много коротких обломанных волосков у пробора
  • Ощущение редкости у корней
  • Отсутствие роста длины
  • Торчащие «антенны» даже после укладки

Почему волосы ломаются у корней

Причин — масса, и каждая звучит тревожно:

  • Агрессивное осветление и химия (особенно ближе к коже);
  • Тугие причёски и частое натяжение (гладкие хвосты, дреды);
  • Дефицит железа, витамина D, биотина;
  • Стресс и гормональные сбои;
  • Неправильный уход — слишком жёсткие шампуни, перегрев корней феном.

Что делать: SOS-уход и план спасения

  1. Перейдите на мягкие бессульфатные шампуни.
  2. Исключите агрессивное окрашивание — особенно у корней.
  3. Добавьте укрепляющие ампулы и сыворотки (с пептидами, аминокислотами).
  4. Пройдите трихоскопию — она покажет, насколько сильно повреждён ростковый слой.
  5. И обязательно — сдайте анализы: железо, В12, D3, щитовидка.

Ваши волосы могут расти — но если они ломаются у корней, ни одна маска не решит проблему. Тут нужен системный подход.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
