Ломкость у корней: основная причина, по которой вы не можете отрастить волосы

Вы давно не стриглись, наносите масла и делаете маски, но длина шевелюры остаётся прежней? Проблема может быть не в медленном росте, а в том, что волосы обламываются у самых корней. Звучит страшно? А вот и нет — если знать, что с этим делать.
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Выпадение волос
Что такое ломкость у корней и как её распознать
Обычно мы думаем, что ломкость — это про кончики. Но если волосы обламываются ближе к коже головы, их рост просто становится незаметным. Вы видите пушок, тонкие пряди у корней и ощущение, что «волос стало меньше». Это и есть тот самый коварный тип ломкости.
Признаки:
Много коротких обломанных волосков у пробора
Ощущение редкости у корней
Отсутствие роста длины
Торчащие «антенны» даже после укладки
Почему волосы ломаются у корней
Причин — масса, и каждая звучит тревожно:
Агрессивное осветление и химия (особенно ближе к коже);
Тугие причёски и частое натяжение (гладкие хвосты, дреды);
Дефицит железа, витамина D, биотина;
Стресс и гормональные сбои;
Неправильный уход — слишком жёсткие шампуни, перегрев корней феном.
Что делать: SOS-уход и план спасения
Перейдите на мягкие бессульфатные шампуни.
Исключите агрессивное окрашивание — особенно у корней.
Добавьте укрепляющие ампулы и сыворотки (с пептидами, аминокислотами).
Пройдите трихоскопию — она покажет, насколько сильно повреждён ростковый слой.
И обязательно — сдайте анализы: железо, В12, D3, щитовидка.
Ваши волосы могут расти — но если они ломаются у корней, ни одна маска не решит проблему. Тут нужен системный подход.