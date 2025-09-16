Ломкость у корней: основная причина, по которой вы не можете отрастить волосы

Вы давно не стриглись, наносите масла и делаете маски, но длина шевелюры остаётся прежней? Проблема может быть не в медленном росте, а в том, что волосы обламываются у самых корней. Звучит страшно? А вот и нет — если знать, что с этим делать.

Что такое ломкость у корней и как её распознать

Обычно мы думаем, что ломкость — это про кончики. Но если волосы обламываются ближе к коже головы, их рост просто становится незаметным. Вы видите пушок, тонкие пряди у корней и ощущение, что «волос стало меньше». Это и есть тот самый коварный тип ломкости.

Признаки:

Много коротких обломанных волосков у пробора

Ощущение редкости у корней

Отсутствие роста длины

Торчащие «антенны» даже после укладки

Почему волосы ломаются у корней

Причин — масса, и каждая звучит тревожно:

Агрессивное осветление и химия (особенно ближе к коже);

Тугие причёски и частое натяжение (гладкие хвосты, дреды);

Дефицит железа, витамина D, биотина;

Стресс и гормональные сбои;

Неправильный уход — слишком жёсткие шампуни, перегрев корней феном.

Что делать: SOS-уход и план спасения

Перейдите на мягкие бессульфатные шампуни. Исключите агрессивное окрашивание — особенно у корней. Добавьте укрепляющие ампулы и сыворотки (с пептидами, аминокислотами). Пройдите трихоскопию — она покажет, насколько сильно повреждён ростковый слой. И обязательно — сдайте анализы: железо, В12, D3, щитовидка.

Ваши волосы могут расти — но если они ломаются у корней, ни одна маска не решит проблему. Тут нужен системный подход.