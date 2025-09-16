Интервальное голодание и ноль эффекта: вот что на самом деле мешает терять вес

Интервальное голодание — кажется, идеальное решение: ешь по часам и худей. Вы всё делаете по правилам, считаете минуты до следующего приёма пищи, пьёте воду литрами и не нарушаете «пищевое окно». А вес будто застыл. Тем временем подруга худеет на глазах — те же продукты, те же часы, но уже минус один размер. Что не так?

Фото: Designed by Freepik by freepic.diller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Похудение

Метаболизм не обманешь

Интервальное голодание (ИГ) не волшебная палочка. Его эффективность зависит от скорости обмена веществ. Если ваш метаболизм «спит», телу просто некуда торопиться: оно экономит энергию, а не сжигает её.

Факт: при хроническом стрессе, нехватке сна или сидячем образе жизни метаболизм замедляется. В этом случае ИГ может даже навредить — организм начнёт откладывать жир «на чёрный день».

Калорийность всё равно важна

Даже если вы едите всего 8 часов в день, но при этом перекусываете пиццей, сыром и латте с сиропом — чуда не произойдёт. Интервальное голодание не отменяет базовую математику калорий.

Фишка ИГ — не только в ограничении времени, но и в контроле качества еды. Рафинированные углеводы, избыток сахара и жиров легко сводят на нет все усилия.

Гормоны и гены — не последние игроки

Инсулинорезистентность, гормональные сбои, поликистоз яичников — все эти факторы могут мешать похудению. То, что сработало у вашей подруги, может не подойти вам, и это не про слабость или ошибки, а про физиологию.

Если на ИГ вы чувствуете себя хуже, чем раньше — это тревожный сигнал. Прислушайтесь к телу.