Кеды и балетки под запретом: плоская подошва и риски для здоровья

Вы наверняка заметили: модные балетки, лоферы и кеды снова в топе. Они кажутся идеальным выбором — удобные, стильные, универсальные. Но задумывались ли вы, какую цену может заплатить ваша спина за такую лёгкость?

Почему плоская подошва — это не всегда хорошо

Обувь на плоской подошве действительно кажется подарком судьбы: никакого каблука, минимум нагрузки на стопу. Но ортопеды утверждают обратное. Отсутствие поддержки свода стопы и амортизирующего слоя увеличивает нагрузку на позвоночник, колени и даже шею.

Специалисты предупреждают, что когда стопа не получает достаточной амортизации, вся нагрузка уходит на колени и спину. Особенно рискуют те, кто проводит на ногах по 6–8 часов в день или более.

Балетки и кеды — стильные, но коварные

Тонкая подошва без поддержки — это прямой путь к мышечному перенапряжению. Даже если вы стройны, молоды и активны, регулярное ношение балеток или кед может спровоцировать хронические боли в пояснице и ухудшение осанки.

Оптимальный вариант — обувь с супинатором и невысоким каблуком (1–2 см). Так нагрузка распределяется равномерно, и ваша спина скажет «спасибо».

Что делать: мода или здоровье?

Вам не придётся выбирать между стилем и самочувствием. Производители уже предлагают модели, которые сочетают трендовый внешний вид и ортопедические технологии. А если любимые балетки вы не готовы отложить, старайтесь не носить их ежедневно и комбинируйте с более безопасными для спины парами.