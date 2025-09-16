Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Надо было мужика так довести: Полина Диброва рассказала о невыносимой жизни в семье Романа Товстика
Схема в три шага: в эту ловушку мошенников попадаются даже внимательные пользователи
Сочные слои и золотая корочка: как приготовить лазанью с насыщенным итальянским вкусом
Доливать или чинить? Что на самом деле вызывает повышенный расход масла
Израиль ввёл войска в Газу: Вашингтон снимает с себя ответственность
Добронравов-младший раскрыл закулисье детства: почему его недолюбливали в театре отца
Масло превращает двигатель в жертву: как задержка замены ведёт к поломке
Скандал с Пугачёвой не утихает: бывший муж певицы сделал неожиданное заявление после её интервью
Святой пример девочки Василисы: готовы ли вы стать стойкими в испытаниях

Весы кричат SOS после каникул: фигура возвращается с лёгким меню по-итальянски

5:01
Моя семья » Красота и стиль

Лето — это отдых, вкусная еда и свобода от строгих правил. Но вместе с воспоминаниями о мороженом и ужинах у моря часто остаются и лишние килограммы. Итальянские диетологи уверены: возвращение к привычному ритму питания не должно быть стрессом. Достаточно простых шагов — и организм снова почувствует легкость.

Похудение
Фото: Designed by Freepik by freepic.diller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Похудение

"Чтобы похудеть, мы готовим легкие ужины с горячими, вкусными и питательными овощными супами в сопровождении цельнозерновых гренок", — рекомендуют итальянские эксперты по питанию.

Зачем начинать именно с завтрака

Первый прием пищи запускает обмен веществ и влияет на уровень энергии на весь день. В Италии особое внимание уделяют именно завтраку: он должен быть питательным, но не перегруженным. Греческий йогурт с фруктами, овсянка с орехами или цельнозерновой хлеб с авокадо — варианты, которые помогают мягко вернуться к режиму после отпускных излишеств.

Полдники без вреда для фигуры

Многие ошибочно думают, что перекусы мешают похудению. Наоборот: небольшие порции здоровой еды дважды в день снижают риск переедания вечером. Фрукты, смузи, овощные чипсы без масла или батончики из овсянки и орехов — это вкусно и удобно. В Италии такие закуски называют "антиголодными ароматизаторами".

Ланч на работе: как не сорваться

Часто именно обед в офисе становится проблемой. Решение простое: брать еду с собой. Популярны салаты с киноа, курицей или рыбой, цельнозерновые сэндвичи с лососем и овощами, а также блюда из фарро с сыром фета. Главное — простота, свежесть и минимум обработанных продуктов.

Вечер: легкость и вкус

Ужин в итальянской культуре — это время для общения семьи, поэтому отказаться от него невозможно. Но важно выбирать правильные блюда. На первом месте — супы: овощные крем-супы или бульоны, дополненные цельнозерновыми гренками. Также популярны запеченные овощи с рыбой или курицей. Главное — не перегружать рацион насыщенными жирами на ночь.

Вода вместо сладких напитков

Алкоголь, лимонады и коктейли часто заменяют воду летом. Но именно вода помогает очищать организм и поддерживает нормальную работу пищеварения. Рекомендуется носить с собой бутылку и пить небольшими порциями в течение дня, достигая нормы 1,5-2 литра.

Физическая активность после отпуска

Умеренные тренировки или просто прогулки на свежем воздухе — лучший способ ускорить обмен веществ. Осень идеально подходит для возвращения в спортзал или для пробежек в парке. Итальянские тренеры напоминают: главное — регулярность, а не изнуряющая нагрузка.

Сравнение: перекусы в отпуске и после него

Вариант В отпуске После отпуска
Напитки Коктейли, сладкая газировка Вода, травяные настои
Перекус Чипсы, сладости Фрукты, орехи, смузи
Обед Рестораны с калорийной едой Домашние салаты, цельнозерновые блюда
Ужин Жареная рыба, пицца Супы, овощи, легкие белки

Советы шаг за шагом

  1. Начинайте день с полноценного завтрака.

  2. Планируйте перекусы заранее, берите с собой фрукты или батончик.

  3. Готовьте обед дома и избегайте фастфуда.

  4. На ужин выбирайте овощи и легкий белок.

  5. Всегда держите рядом бутылку воды.

  6. Добавьте хотя бы 30 минут активности в день.

Плюсы и минусы итальянского подхода

Плюсы Минусы
Простые блюда из доступных продуктов Требует дисциплины в первые недели
Подходит для семьи Может показаться однообразным
Легко сочетать с работой Нужен контроль порций
Поддерживает энергию весь день Ужин не всегда можно приготовить заранее

FAQ

Как выбрать лучший перекус для офиса?
Лучше всего подходят орехи, яблоки, бананы или домашние батончики без сахара.

Сколько стоит послепраздничная диета?
Если готовить дома, она обходится дешевле ресторанов и фастфуда, а продукты — обычные: овощи, крупы, рыба, йогурт.

Что полезнее вечером: суп или салат?
Суп легче усваивается, особенно в холодное время года, но летом салат из свежих овощей тоже отличный вариант.

3 интересных факта

  1. В Италии популярны супницы-блендеры, которые готовят крем-супы за 20 минут.

  2. Крупа фарро используется вместо риса и считается символом "здоровой тарелки".

  3. Итальянцы называют перекусы между приёмами пищи "spuntino" и считают их частью культуры.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд
Домашние животные
Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд
Европа закрывает двери: привычные маршруты россиян превращаются в мираж
Новости спорта
Европа закрывает двери: привычные маршруты россиян превращаются в мираж
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Красота и стиль
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Популярное
Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд

Почему одни животные могут давать гибридное потомство, а другие — никогда? Объясняем, как эволюция создаёт барьеры и сохраняет биоразнообразие.

Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Космос готовит сюрприз: редчайшее явление изменит небесный пейзаж — на небе вспыхнет новая звезда
Тормоза: почему для грузовиков — пневматика, а для леговушек — гидравлика Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Тайный гость из глубин: на пляже Калифорнии найден камень с глазом — и это не шутка природы
Уральская аномалия? Три озера в Челябинской области окрасились в странные цвета
Печенье на кефире заменит магазинные сладости: вкусно и без лишних затрат — 30 минут и готово
Печенье на кефире заменит магазинные сладости: вкусно и без лишних затрат — 30 минут и готово
Последние материалы
Япония отвергла требование США повысить пошлины для стран, покупающих российскую нефть
Масло превращает двигатель в жертву: как задержка замены ведёт к поломке
Скандал с Пугачёвой не утихает: бывший муж певицы сделал неожиданное заявление после её интервью
Святой пример девочки Василисы: готовы ли вы стать стойкими в испытаниях
Забайкальский край станет ореховой Меккой? Что задумали инвесторы из Монголии
Весы кричат SOS после каникул: фигура возвращается с лёгким меню по-итальянски
Чёрный десант на потолке: пауки исчезают, стоит лишь достать предмет с кухни
Горшок превращается в тюрьму: вот почему не все цветы любят жизнь в тесноте
Подростковый бунт: что скрывается за стеной непонимания
Коньяалты погрузился во тьму: любимый пляж российских туристов превратился в зону страха
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.