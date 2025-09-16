Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Конец эпохи: французский бренд Etam полностью уходит с российского рынка
Таблетка превращает кошку в тигра: простое правило, как дать лекарство и остаться без царапин
Пионы уходят в спячку: осенняя забота решает судьбу весенних цветов — одна ошибка губит всё
Место для признаний и прогулок вдвоём: чем павильон Венеры покоряет туристов и романтиков
Скандал в семье Виктории Дайнеко: певица шокирована поведением экс-мужа в связи с болезнью дочери
Вариатор рушит мифы: эта коробка проходит более 200 тысяч и спокойно ремонтируется
Холод убивает аппетит: эти привычные продукты становятся несъедобными после морозилки
Гуляш из оленины: неожиданное сочетание 7 компонентов для поистине царского ужина
Полы плачут от усталости: забудьте про дорогую химию — спасает копеечное средство

Каждый срез — минус десятилетие: длина волос, которую называли детской, стала выбором звёзд

4:14
Моя семья » Красота и стиль

Стрижка "боб" снова в центре внимания этой осенью, и на этот раз он приходит в версии "назад в школу" — простой, свежей и максимально универсальной. Это тот случай, когда классика выглядит современно и позволяет почувствовать лёгкость обновления.

Девушка в солнцезащитных очках
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка в солнцезащитных очках

Почему "школьный боб" снова в моде

Сентябрь всегда ассоциируется с новым стартом — обновлением гардероба, привычек и, конечно, причёски. Волосы после лета обычно теряют блеск: солнце, морская вода и пляжный стиль оставляют след. Боб в стиле back to school словно подводит черту и помогает начать новый сезон с ухоженной, стильной стрижкой.

"Школьный боб просто идеален", — сказала парикмахер и амбассадор Olaplex Саманта Касик.

Его главный плюс — минимум усилий для укладки. При этом образ всегда выглядит собранно и в то же время непринуждённо.

Характерные черты

Боб "назад в школу" — это одна длина, которая держится в диапазоне от подбородка до ключиц. Такая геометрия делает стрижку универсальной: она уместна и в офисе, и на свидании, и в casual-луке.

"Это шикарная стрижка с одной длиной, длиной от подбородка до ключиц", — пояснила Касик.

Эта форма подходит большинству лиц, делает их более выразительными и визуально придаёт волосам здоровье.

Кому подойдёт

Практически любому типу волос. На тонких прядях боб добавляет объём, а на густых — мягко подчёркивает текстуру. Он не привязан к конкретному возрасту или стилю — его выбирают и студентки, и деловые женщины.

Как укладывать

Удобство этой стрижки в том, что она не требует парикмахерских подвигов. Достаточно:

  • Использовать спрей для объёма.
  • Нанести немного крема для разглаживания.
  • Завершить образ каплей масла для блеска.

Эти шаги помогут быстро убрать пушистость и придать волосам здоровое сияние.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Попытка подстричь боб дома → неровный срез → только работа профессионала.
  • Слишком короткая длина → неудачное обрамление лица → выбрать уровень подбородка или чуть ниже.
  • Игнор ухода за кончиками → потеря формы → регулярное использование масла и термозащиты.

А что если…

Ты решишь обновить образ, но боишься кардинальных перемен? Боб "назад в школу" даст возможность почувствовать свежесть, не укорачивая волосы слишком сильно.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Подходит разным типам волос Нужен регулярный срез для поддержания формы
Минимум времени на укладку Самостоятельно повторить сложно
Подчеркивает лицо и шею Требует аккуратного ухода за концами
Универсальность: офис, свидание, отдых  

FAQ

Можно ли сделать эту стрижку на волнистых волосах

Да, она прекрасно подчёркивает естественную текстуру.

Как часто нужно обновлять боб

Каждые 6-8 недель для поддержания ровной линии.

Что лучше: гладкий или текстурный боб

Всё зависит от желаемого эффекта: гладкий создаёт элегантность, текстурный — лёгкость и динамику.

Мифы и правда

Боб требует много укладки

Наоборот, это одна из самых простых стрижек.

Он идёт только молодым

Универсальная длина украшает любой возраст.

Боб ограничивает стиль

Его можно носить гладким, волнистым или с лёгкой укладкой.

Три факта о бобе

  • Первые версии этой стрижки стали популярны в 1920-е среди женщин, стремившихся к независимости.
  • Боб в стиле "школьницы" — одна из самых фотографируемых стрижек в соцсетях осенью 2025.
  • Множество звёзд, включая Викторию Бекхэм, не раз возвращались к этой форме.

Стрижка "боб в стиле школы" этой осенью стала не просто трендом, а символом лёгкого обновления и уверенности, которую каждая женщина может подарить себе.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Личинки-оборотни: у науки нет ответа на то, во что превратятся эти личинки
Наука и техника
Личинки-оборотни: у науки нет ответа на то, во что превратятся эти личинки
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Домашние животные
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Европа закрывает двери: привычные маршруты россиян превращаются в мираж
Новости спорта
Европа закрывает двери: привычные маршруты россиян превращаются в мираж
Популярное
Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд

Почему одни животные могут давать гибридное потомство, а другие — никогда? Объясняем, как эволюция создаёт барьеры и сохраняет биоразнообразие.

Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Тайный гость из глубин: на пляже Калифорнии найден камень с глазом — и это не шутка природы
Космос готовит сюрприз: редчайшее явление изменит небесный пейзаж — на небе вспыхнет новая звезда
Тормоза: почему для грузовиков — пневматика, а для леговушек — гидравлика Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Уральская аномалия? Три озера в Челябинской области окрасились в странные цвета
Печенье на кефире заменит магазинные сладости: вкусно и без лишних затрат — 30 минут и готово
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Последние материалы
Каждый срез — минус десятилетие: длина волос, которую называли детской, стала выбором звёзд
Полезный мусор: дачники выбрасывают сокровище вместе с очистками — луковая шелуха вместо удоберний
Зверь, который может не есть годами, но всегда готов убить: его стратегия выживания кажется невозможной
Там, где исчезали корабли, учёные нашли объяснение, но оно ещё страшнее легенд
Тормоза: почему для грузовиков — пневматика, а для леговушек — гидравлика
Тренировки по часам жизни: какие нагрузки подходят для вашего возраста
Аспирин — не универсальная таблетка: почему его применение стало опасной привычкой
Мутация подсказала иммунитету новый путь: терапия блокирует болезни до их начала
Китай десять лет готовился к торговой войне с США
Лондонский спектакль с Путиным на коне: Собчак посмотрела спектакль об ужасах России
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.