Этот костюм похоронил дресс-код: вещь, которую считали скучной, сегодня выглядит дерзко и манит сильнее мини

Брючный костюм уже давно перестал быть исключительно рабочей униформой. В 2025 году он стал универсальной основой гардероба, которая одинаково органично смотрится и в офисе, и на свидании, и даже на торжестве. Всё дело в том, что современные модели сочетают в себе женственность, комфорт и огромный простор для экспериментов.
Нынешние коллекции постепенно отходят от грубого оверсайза. На первый план выходят жакеты с полуприталенным силуэтом, иногда с акцентированными плечами или лёгкой баской. Эти детали делают фигуру стройнее и позволяют легко адаптировать образ — от делового до вечернего.
Брюки чаще выбирают прямые, лаконичные, которые вытягивают силуэт. Но всё чаще к ним добавляют юбки миди или макси — это новый способ показать мягкость и романтику даже в строгом костюме.
Черный и серый остаются базой, к ним добавился тёплый коричневый — особенно актуален для холодного сезона. Эти оттенки можно носить годами, лишь меняя аксессуары.
Для тех, кто любит выделяться, в тренде насыщенные тона: красный, зелёный, фиолетовый и цвет инжира. Белые и молочные костюмы — выбор для смелых: они подходят для торжеств, но могут быть и частью повседневного гардероба, если правильно подобрать обувь и сумку.
В 2025 году вернулись к твиду, букле, классической "елочке" и принту "гусиная лапка". Эти ткани долговечны, они переживают модные циклы и создают "умный гардероб". Жакет в "гусиную лапку" легко комбинировать и с лодочками, и с кедами — он всегда будет выглядеть актуально.
|Фасон
|Особенности
|Когда носить
|Полуприталенный жакет
|Подчёркивает талию, комфортный
|Работа, встречи, вечер
|Жакет с баской
|Добавляет женственности, балансирует силуэт
|Торжества, свидания
|Прямые брюки
|Вытягивают фигуру, универсальны
|Каждый день
|Брюки + юбка
|Смелое и романтичное решение
|Выходы вне офиса
Вы наденете костюм не на работу, а на бранч? Жакет с кроссовками и белой футболкой создаст расслабленный, но стильный образ.
|Плюсы
|Минусы
|Универсальность
|Светлые ткани требуют аккуратности
|Актуален десятилетиями
|Хороший костюм стоит недёшево
|Комбинируется с любой обувью
|Нужен грамотный уход
|Подходит для офиса и отдыха
|Иногда ограничивает эксперимент
Ориентируйся на тёмные оттенки и лаконичный крой.
Базовый прослужит дольше, трендовый добавит остроты.
В зависимости от бренда — от доступных масс-маркетов до премиум-моделей.
На самом деле с правильными аксессуарами он выглядит свежо и современно.
Универсальность позволяет носить его где угодно.
С уходом и правильными тканями он служит долго.
Брючный костюм в 2025 году — это не просто вещь в гардеробе, а универсальный инструмент, который помогает женщине чувствовать себя уверенно и стильно в любой ситуации.
