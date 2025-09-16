Кладбищенский шик на красной дорожке: стиль, который считали мёртвым, вернулся и задаёт тренды заново

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:55
Моя семья » Красота и стиль

Готическая эстетика давно вышла за пределы субкультурных клубов и вечеринок. Сегодня она уверенно шагает по подиумам и улицам, превращаясь в один из самых выразительных и многослойных стилей современности. Ее секрет — в умении сочетать мрачную драматичность с элегантной утонченностью.

Девушка в кожаной куртке с мотороллером
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка в кожаной куртке с мотороллером

История готического очарования

Истоки готики в моде уходят в эпоху средневековых соборов. Архитектура, устремленная ввысь, вдохновила на создание одежды с вертикальными силуэтами, длинными драпировками и сложными формами. Позднее, в XVIII веке, готика обрела литературное отражение — "Замок Отранто" Уолпола стал началом готического романа, а вместе с ним и мода на мрачные, траурные наряды.

Настоящий расцвет пришёлся на викторианскую эпоху. Черные платья, корсеты с жесткими косточками, ювелирные украшения из серебра и даже траурные броши с портретами умерших — всё это стало символом стиля, в котором скорбь превращалась в искусство.

В XX веке готика разделилась: от декадентских образов 1920-х до протестного готик-рока 1980-х. В XXI веке она трансформировалась в часть высокой моды. Сегодня Тильда Суинтон, Кейт Бланшетт и другие звезды регулярно выбирают готические наряды для красных дорожек.

Классические элементы гардероба

Чтобы создать узнаваемый готический образ, дизайнеры используют особые материалы и формы.

  • Бархат: символ роскоши и глубины.
  • Кружева: игра романтики и тайны.
  • Символизм: кресты, розы, черепа и кельтские узоры как язык внутреннего мира.

Виды готического стиля

Готическая мода многолика.

  • Викторианская готика: пышные юбки и строгие воротники.
  • Романтическая: женственные силуэты с кружевами.
  • Современная: минимализм с одним ярким акцентом.
  • Корпоративная: строгие костюмы в черном с готическими деталями.

Аксессуары и детали

Аксессуары делают образ завершенным. Это чокеры, массивные кольца, серьги-кресты, браслеты с шипами. Украшения часто напоминают амулеты или символы мистики. Главное — не перегружать: один выразительный элемент лучше, чем десяток мелких.

Советы шаг за шагом

  • Начните с аксессуаров: кольцо, серьги или чокер.
  • Добавьте одну ключевую вещь: бархатную юбку, корсет или черное платье.
  • Смешивайте с базовыми элементами: футболка + бархат, джинсы + украшения.
  • Следите за балансом: готика не должна превращаться в маскарад.

Мифы и правда

Готика — только для подростков

Неправда: это стиль для любого возраста.

Это одежда для Хэллоуина

Неверно: готика давно стала частью моды.

Черный цвет старит

Наоборот, он может подчеркивать благородство и элегантность.

FAQ

Что лучше выбрать для офиса

Черный костюм с серебряной брошью или чокером.

Сколько стоит готический образ

От бюджетных аксессуаров до кутюрных платьев — всё зависит от бренда.

Как носить готику летом

Легкие ткани, тонкие кружева и минимализм в деталях.

Исторический контекст

  • XII век: рождение готики в архитектуре.
  • XVIII век: готические романы и балы.
  • XIX век: викторианская траурная мода.
  • XX век: декаданс и готик-рок.
  • XXI век: высокая мода и адаптация под повседневность.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Перегруз аксессуарами → карнавальный вид → один выразительный акцент.
  • Полный черный без фактуры → унылый образ → сочетание бархата, кружева и металла.
  • Игнорирование современности → ретро-эффект → добавление минималистичных элементов.

Если заменить привычный вечерний look на готический, платье из бархата, серебряные серьги и клатч с мистическим узором — ваш образ засияет новой драмой.

Три интересных факта

  • В XIX веке популярными были кулоны с локонами умерших.
  • Первые готические платья стоили дороже, чем годовое жалование слуги.
  • В 2025 году крупнейшие модные дома включили готику в свои кутюрные коллекции.

Готический стиль в одежде сегодня — это не маскарад и не протест, а искусство видеть красоту в темных оттенках и превращать мрак в элегантность.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
