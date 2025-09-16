Кладбищенский шик на красной дорожке: стиль, который считали мёртвым, вернулся и задаёт тренды заново

Готическая эстетика давно вышла за пределы субкультурных клубов и вечеринок. Сегодня она уверенно шагает по подиумам и улицам, превращаясь в один из самых выразительных и многослойных стилей современности. Ее секрет — в умении сочетать мрачную драматичность с элегантной утонченностью.
Истоки готики в моде уходят в эпоху средневековых соборов. Архитектура, устремленная ввысь, вдохновила на создание одежды с вертикальными силуэтами, длинными драпировками и сложными формами. Позднее, в XVIII веке, готика обрела литературное отражение — "Замок Отранто" Уолпола стал началом готического романа, а вместе с ним и мода на мрачные, траурные наряды.
Настоящий расцвет пришёлся на викторианскую эпоху. Черные платья, корсеты с жесткими косточками, ювелирные украшения из серебра и даже траурные броши с портретами умерших — всё это стало символом стиля, в котором скорбь превращалась в искусство.
В XX веке готика разделилась: от декадентских образов 1920-х до протестного готик-рока 1980-х. В XXI веке она трансформировалась в часть высокой моды. Сегодня Тильда Суинтон, Кейт Бланшетт и другие звезды регулярно выбирают готические наряды для красных дорожек.
Чтобы создать узнаваемый готический образ, дизайнеры используют особые материалы и формы.
Готическая мода многолика.
Аксессуары делают образ завершенным. Это чокеры, массивные кольца, серьги-кресты, браслеты с шипами. Украшения часто напоминают амулеты или символы мистики. Главное — не перегружать: один выразительный элемент лучше, чем десяток мелких.
Неправда: это стиль для любого возраста.
Неверно: готика давно стала частью моды.
Наоборот, он может подчеркивать благородство и элегантность.
Черный костюм с серебряной брошью или чокером.
От бюджетных аксессуаров до кутюрных платьев — всё зависит от бренда.
Легкие ткани, тонкие кружева и минимализм в деталях.
Если заменить привычный вечерний look на готический, платье из бархата, серебряные серьги и клатч с мистическим узором — ваш образ засияет новой драмой.
Готический стиль в одежде сегодня — это не маскарад и не протест, а искусство видеть красоту в темных оттенках и превращать мрак в элегантность.
