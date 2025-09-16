Масло вместо спирта: духи, которые не раздражают кожу и держатся весь день

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Моя семья » Красота и стиль

Когда речь заходит о роскоши, современные бьюти-эксперты всё чаще указывают не на громкий бренд, а на формат. Масляные духи, которых мир будто бы подзабыл, возвращаются в парфюмерные линейки с новой силой. Без резких нот, без шлейфа на весь квартал — только вы и аромат, который раскрывается на коже интимно и долго.

Парфюм
Фото: freepik.com by freepic.diller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Парфюм

В чём секрет масляных духов?

Главное отличие — отсутствие спирта. А это значит:

  • Аромат раскрывается мягче и дольше задерживается на коже.
  • Нет пересушивания или раздражения — идеальны даже для чувствительной кожи.
  • Компактный формат (роллеры, мини-флаконы) легко уместить в сумочке.

Масляная основа даёт телу "время" на игру с нотами: вы получаете не резкий взрыв аромата, а плавное раскрытие запаха.

Новая роскошь — в тишине

Тренд на тихую роскошь дошёл и до парфюмерии. В эпоху, когда кричащие бренды уступают место персонализации, масляные духи становятся символом утончённости и осознанности. Они словно говорят: "Я выбираю их для себя, а не для других".

Кому подойдут?

  1. Любителям восточных и древесных нот.
  2. Тем, кто устал от агрессивных фужерных шлейфов.
  3. Людям с сухой или чувствительной кожей.

Как наносить?

Точки пульса — запястья, шея, за ушами. Можно даже на волосы (если формула позволяет) или на внутреннюю сторону одежды. Главное — не переусердствовать. Масло активнее, чем спрей: пары точек достаточно.

Масляные духи — это не просто ретро, это про личное, интимное, настоящее. Пожалуй, именно в них сегодня скрывается самая утончённая версия роскоши.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
