Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не просто жареная тыква: раскроем секрет идеального осеннего гарнира
Боль после тренировки: 5 тревожных звоночков вашего тела
Болезни почек прячутся за спиной: как отличить колику от обычной боли в позвоночнике
Кризис в браке? Почему принц Гарри стремится помириться с Калом III
Масло исчезает незаметно: двигатели, которые съедают его быстрее всех
Вепря валил играючи, а теперь спотыкается о коврик: метаморфоза гиганта, забывшего своё прошлое
Осенняя депрессия у питомцев лечится музыкой: что работает лучше всего
Сутулость — тихая убийца молодости: как вернуть спине силу без сложных тренировок
Хотите победить стресс? Этот простой метод из мира книг и сериалов работает намного лучше

Выстраиваем антивозрастной уход, вдохновлённый мужскими преимуществами кожи

1:59
Моя семья » Красота и стиль

Задумывались ли вы, почему мужчины выглядят "моложе своих лет" даже без крема под глаза? Нет, это не генетическая лотерея. Всё дело в структуре и гормонах. Мужская кожа примерно на 20–25% плотнее, чем женская, а уровень коллагена у них выше с рождения — и снижается медленнее.

Уход за мужской кожей
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Уход за мужской кожей

Гормоны играют на стороне мужчин

Основной герой тут — тестостерон, который повышает плотность дермы и регулирует выработку себума. А значит — кожа у мужчин:

  • Более жирная (и это хорошо, меньше пересушивания);
  • Плотнее, значит, морщины формируются позже;
  • Медленнее теряет коллаген и эластин.

У женщин же уровень гормонов колеблется: особенно резко — в период менопаузы, что ускоряет старение.

Как женщинам использовать мужское преимущество?

  1. Сделайте упор на плотность кожи. Используйте пептиды, ниацинамид, ретинол, чтобы укреплять каркас эпидермиса.
  2. Увлажнение — без компромиссов. Мужская кожа жирнее от природы, женской приходится это компенсировать.
  3. Работайте на опережение. Морщины у женщин появляются раньше, значит, профилактика — ваш лучший друг.
  4. Умный SPF каждый день. Мужчины редко защищают кожу, но им это "сходит с рук" дольше. Женской коже солнце прощает меньше.

Но и у них есть слабые места

Старение у мужчин начинается позже — но когда оно начинается, оно происходит резко. Кожа может «обвалиться» буквально за пару лет: появляются глубокие морщины, птоз и серый, уставший тон.

Мужская кожа стареет позже — но только по биологии. Женская кожа более уязвима, но при грамотном уходе может выглядеть не хуже, а лучше. Главное — понять, какие механизмы нам не даны от природы, и восполнить их умной косметикой.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд
Домашние животные
Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд
Старые моторы проходили 500 тысяч, а новые сдаются на 150 — что пошло не так
Авто
Старые моторы проходили 500 тысяч, а новые сдаются на 150 — что пошло не так
Популярное
Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд

Почему одни животные могут давать гибридное потомство, а другие — никогда? Объясняем, как эволюция создаёт барьеры и сохраняет биоразнообразие.

Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд
Тайный гость из глубин: на пляже Калифорнии найден камень с глазом — и это не шутка природы
Тайный гость из глубин: на пляже Калифорнии найден камень с глазом — и это не шутка природы
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Космос готовит сюрприз: редчайшее явление изменит небесный пейзаж — на небе вспыхнет новая звезда
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Уральская аномалия? Три озера в Челябинской области окрасились в странные цвета
Печенье на кефире заменит магазинные сладости: вкусно и без лишних затрат — 30 минут и готово
Собчак запела Буланову, и тут появился Виторган: его комментарий заставляет краснеть или хохотать
Собчак запела Буланову, и тут появился Виторган: его комментарий заставляет краснеть или хохотать
Последние материалы
Осенняя депрессия у питомцев лечится музыкой: что работает лучше всего
Сутулость — тихая убийца молодости: как вернуть спине силу без сложных тренировок
Хотите победить стресс? Этот простой метод из мира книг и сериалов работает намного лучше
Вкусный ЗОЖ: 3 блюда из киноа, которые покорят ваше сердце — попробуйте уже сегодня
Хрупкая скорлупа — и мощь, меняющая урожай: тайный дачный приём оживляет землю и растит гигантов
Вдохните новую жизнь в старый интерьер: 3 простых шага к преображению дома без ремонта
Дачный миф под микроскопом: может ли овсянка накормить огород лучше навоза
Семикратный разрыв — минимум за 20 лет: специалистов с высокими доходами догоняют низкооплачиваемые
Сумма растёт как на дрожжах: страсть Антона Лапенко к быстрой езде ударила по его карману
Кому может навредить каолин в уходе: симптомы, на которые стоит обратить внимание
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.