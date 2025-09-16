Кому может навредить каолин в уходе: симптомы, на которые стоит обратить внимание

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Каолин, или белая глина, долгое время считался спасением для жирной кожи и идеальным очищающим компонентом. Он впитывает излишки себума, устраняет загрязнения, сужает поры. Но, как и любой активный ингредиент, глина может не только помочь, но и навредить — особенно если использовать её без учёта особенностей кожи.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сухость, стянутость, шелушения: признаки передозировки

Каолин — адсорбент. Он работает как губка: вытягивает не только загрязнения, но и влагу из дермы. Если ваша кожа уже склонна к сухости или чувствительности, регулярное применение каолиновых масок может привести к:

  1. Нарушению липидного барьера;
  2. Обезвоженности и шелушениям;
  3. Усиленной выработке себума как ответной реакции на пересушивание.

В результате — вместо матовой гладкости вы получаете раздражённую, уставшую кожу.

Кому стоит быть осторожнее?

Вы в группе риска, если:

  1. У вас чувствительная кожа, склонная к покраснениям и раздражению;
  2. Вы проходите курс ретиноидов или кислот (глина может усилить чувствительность);
  3. У вас зрелая кожа с тонким эпидермисом — каолин усилит ощущение стянутости;
  4. Ваша кожа склонна к экземе или дерматиту.

Как использовать каолин без вреда

  1. Не чаще 1 раза в неделю — даже при жирной коже.
  2. Ищите формулы с добавками: масла, алоэ, гиалуроновая кислота смягчают эффект.
  3. Не допускайте полного высыхания маски: сбрызгивайте лицо водой.
  4. Всегда наносите увлажняющий крем после — восстанавливающий и без спирта.

Глина — не враг, но и не универсальный друг

Каолин действительно может быть полезным, но только при грамотном подходе. Если вы замечаете ухудшение состояния кожи после глиняных масок — пересмотрите частоту применения или выберите более мягкие средства.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
