Что делать, если тени исчезают с век через пару часов: разбор самых эффективных решений

Каждая из нас сталкивалась с этим разочарованием: макияж глаз был идеальным утром, а к обеду — тени собрались в складку и исчезли с подвижного века. Причём цена, бренд и текстура часто не играют роли. Всё дело в физиологии кожи и технических нюансах нанесения.
Веки — одна из самых подвижных и тонких зон лица. Они часто склонны к повышенному салоотделению, особенно летом или при активной мимике. Если тени ложатся на голую кожу или увлажняющий крем, результат будет недолговечным: пигмент не закрепится, а текстура потечёт.
Главные ошибки, которые приводят к скатыванию:
Нет базы под тени — это как строить дом без фундамента.
Слишком много консилера или крема — жирная основа заставляет тени «плыть».
Неподходящая текстура теней — кремовые формулы чаще скатываются без фиксации.
Нанесение пальцами без растушёвки — лишняя плотность = нестойкость.
Как сохранить макияж надолго
Используйте праймер для век. Это must-have. Он матирует, выравнивает и фиксирует пигмент.
Закрепляйте кремовые тени сухими. Слоями — от влажного к сухому.
Растушёвывайте качественными кистями. Не оставляйте перегруженных участков.
Выбирайте стойкие формулы. Гелевые, пудровые или с маркировкой “long-lasting”.
Макияж, который работает — даже на капризной коже
Скатывание теней — не приговор. С правильной техникой и подходом можно добиться стойкого и яркого результата даже на жирной коже век. Главное — внимание к деталям и качественным продуктам.