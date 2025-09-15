Почему лицо меняется спустя годы после уколов: долгосрочное влияние филлеров на внешность

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Моя семья » Красота и стиль

В мире косметологии распространён миф: филлеры на основе гиалуроновой кислоты рассасываются без следа через 6–12 месяцев. Но на практике всё куда интереснее — и немного тревожнее. Некоторые остатки вещества могут сохраняться в тканях годами, влиять на объёмы, форму лица и даже вызывать отёчность.

Увеличение губ
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Увеличение губ

Что остаётся спустя пару лет

Через 24–36 месяцев многое зависит от:

  • Объёма и глубины введения — крупные объёмы и плотные филлеры могут «осесть» или мигрировать;
  • Особенностей метаболизма — у кого-то гиалуронка «тает» быстрее, у кого-то — стабильно держится;
  • Частоты повторных инъекций — слоёные процедуры замедляют выведение.

Результат? Лицо может оставаться немного «припухшим», черты — расплывчатыми, особенно в области скул, носогубки или губ.

Когда нужно вмешательство?

Если спустя 2–3 года:

  • Появились мешки под глазами;
  • Черты потеряли чёткость;
  • Лицо «утяжелилось»,

Стоит сделать УЗИ мягких тканей, чтобы понять: есть ли остатки филлера, или это уже возрастные изменения. В некоторых случаях врач может рекомендовать гиалуронидазу — фермент, который расщепляет гиалуроновую кислоту.

Можно ли избежать последствий?

Да — при грамотном подходе. Выбирайте опытного косметолога, не «перекалывайтесь» и не стремитесь к моментальному результату. Лучше — по чуть-чуть, с перерывами и анализом динамики.

Филлеры — не временная игрушка. Их эффект может затягиваться и трансформироваться, а значит, важно не только вводить, но и своевременно корректировать.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
