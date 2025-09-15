Связь между чёрными точками и солнцезащитным кремом: объясняем, в чём суть

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:53
Моя семья » Красота и стиль

Лето — идеальное время для SPF, но и время, когда кожа нередко покрывается комедонами. Совпадение? Не совсем. Многие считают, что именно солнцезащитный крем становится причиной закупоренных пор, но правда сложнее.

Нос с чёрными точками
Фото: commons.wikimedia.org by LBPics, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Нос с чёрными точками

Почему возникают чёрные точки

Комедоны — это результат скопления кожного сала, омертвевших клеток и загрязнений внутри пор. При контакте с воздухом эта смесь окисляется и темнеет — отсюда и «чёрные точки».

Может ли SPF быть причиной?

Некоторые солнцезащитные средства действительно могут усугубить проблему. Особенно если:

  1. продукт слишком тяжёлый или маслянистый;
  2. в составе есть комедогенные ингредиенты (например, кокосовое масло);
  3. вы не очищаете кожу должным образом вечером.

Однако SPF сам по себе не вызывает комедоны. Причина — в том, как вы его наносите и смываете.

Как выбрать SPF, чтобы избежать проблем

  • Ищите маркировку "non-comedogenic" — она означает, что продукт протестирован и не закупоривает поры.
  • Отдавайте предпочтение лёгким флюидам или гелям, особенно если у вас жирная или комбинированная кожа.
  • Не забывайте про двухэтапное очищение — сначала гидрофильное масло или бальзам, потом пенка или гель.

Что делать, если чёрные точки уже появились

  1. Используйте мягкие кислотные пилинги (например, с салициловой кислотой).
  2. Добавьте в уход ниацинамид — он регулирует салоотделение.
  3. Не трогайте кожу руками и не выдавливайте точки.

Главное — не отказываться от SPF

Ультрафиолет старит кожу, провоцирует гиперпигментацию и повышает риск рака кожи. Комедоны можно вылечить, а вот последствия УФ-излучения — увы, не всегда.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
