Связь между чёрными точками и солнцезащитным кремом: объясняем, в чём суть

Лето — идеальное время для SPF, но и время, когда кожа нередко покрывается комедонами. Совпадение? Не совсем. Многие считают, что именно солнцезащитный крем становится причиной закупоренных пор, но правда сложнее.
Фото: commons.wikimedia.org by LBPics, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Нос с чёрными точками
Почему возникают чёрные точки
Комедоны — это результат скопления кожного сала, омертвевших клеток и загрязнений внутри пор. При контакте с воздухом эта смесь окисляется и темнеет — отсюда и «чёрные точки».
Может ли SPF быть причиной?
Некоторые солнцезащитные средства действительно могут усугубить проблему. Особенно если:
продукт слишком тяжёлый или маслянистый;
в составе есть комедогенные ингредиенты (например, кокосовое масло);
вы не очищаете кожу должным образом вечером.
Однако SPF сам по себе не вызывает комедоны. Причина — в том, как вы его наносите и смываете.
Как выбрать SPF, чтобы избежать проблем
Ищите маркировку "non-comedogenic" — она означает, что продукт протестирован и не закупоривает поры.
Отдавайте предпочтение лёгким флюидам или гелям, особенно если у вас жирная или комбинированная кожа.
Не забывайте про двухэтапное очищение — сначала гидрофильное масло или бальзам, потом пенка или гель.
Что делать, если чёрные точки уже появились
Используйте мягкие кислотные пилинги (например, с салициловой кислотой).
Добавьте в уход ниацинамид — он регулирует салоотделение.
Не трогайте кожу руками и не выдавливайте точки.
Главное — не отказываться от SPF
Ультрафиолет старит кожу, провоцирует гиперпигментацию и повышает риск рака кожи. Комедоны можно вылечить, а вот последствия УФ-излучения — увы, не всегда.