Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сюжет для научной фантастики? Муравьиные матки ради этого идут на скрещивание с другим видом
Анна Чиповская призналась в звёздной болезни: мне дали пинка
OpenAI снова тянет руки к роботам — на этот раз ставки выше, чем когда-либо
Диагноз опровергнут: Ольга Орлова наконец доказала, что её дочь не страдает аутизмом
Вещи прослужат намного дольше: вот как правильно использовать кондиционера для белья
Садоводы нашли замену химии: копеечный способ готовит клубнику к рекордному урожаю
Камеры на дорогах стали опаснее: теперь фиксируют куда больше, чем скорость
Берпи-челлендж: 7 дней, чтобы увидеть, как тает ненавистный жир
Связь между чёрными точками и солнцезащитным кремом: объясняем, в чём суть

Кислотный уход в зрелом возрасте: разбираемся в действии и возможных рисках

Моя семья » Красота и стиль

Вокруг кислот в уходе за кожей после 40 лет накопилось множество мифов. Одни уверены, что они истончают кожу, другие — что без них не бывает молодости. Правда, как всегда, посередине. Главное — грамотный выбор и умеренность.

Женщина
Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина

Что происходит с кожей после 40?

С возрастом кожа теряет эластичность, замедляется обновление клеток, появляются морщины и пигментные пятна. Это именно те проблемы, с которыми кислоты справляются блестяще: ускоряют регенерацию, выравнивают тон и улучшают текстуру.

Но у зрелой кожи есть свои нюансы: она чаще бывает чувствительной, склонной к сухости и воспалениям. А значит, сильные кислоты без поддержки увлажнения и восстановления могут навредить.

Какие кислоты оставить в уходе

  • Молочная кислота — мягко отшелушивает, увлажняет, подходит для чувствительной кожи.
  • PHA (глюконолактон, лактобионовая кислота) — идеальны для реактивной кожи.
  • Ретиноиды — классика антиэйдж-ухода, но в низкой концентрации и с увлажнением.
  • Аскорбиновая кислота (витамин С) — борется с тусклостью и пигментацией, придаёт сияние.

Какие кислоты стоит использовать с осторожностью

  • Glycolic Acid (гликолевая) — может быть слишком агрессивной без буферов.
  • Salicylic Acid (BHA) — эффективна при акне, но сушит кожу.
  • TCA и пировиноградная кислота — только в кабинете врача-косметолога.

Главное правило — баланс

Не обязательно отказываться от кислот полностью. Просто замените «ударные дозы» на мягкие ежедневные формулы или деликатные ночные средства. Важно чередовать кислоты с продуктами, которые восстанавливают барьер кожи: керамидами, пантенолом, ниацинамидом.

Кислоты в 40+ — это не табу, а инструмент. Главное — использовать их с умом, слушая свою кожу и не забывая про увлажнение.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Домашние животные
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Нажал один раз — и забыл про штрафы: скрытая возможность руля, о которой мало кто знает
Авто
Нажал один раз — и забыл про штрафы: скрытая возможность руля, о которой мало кто знает
Этот трюк заставит собаку слушаться беспрекословно: дело не в строгости, а в хитрости
Домашние животные
Этот трюк заставит собаку слушаться беспрекословно: дело не в строгости, а в хитрости
Популярное
Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд

Почему одни животные могут давать гибридное потомство, а другие — никогда? Объясняем, как эволюция создаёт барьеры и сохраняет биоразнообразие.

Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд
Тайный гость из глубин: на пляже Калифорнии найден камень с глазом — и это не шутка природы
Тайный гость из глубин: на пляже Калифорнии найден камень с глазом — и это не шутка природы
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Космос готовит сюрприз: редчайшее явление изменит небесный пейзаж — на небе вспыхнет новая звезда
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Уральская аномалия? Три озера в Челябинской области окрасились в странные цвета
Печенье на кефире заменит магазинные сладости: вкусно и без лишних затрат — 30 минут и готово
Собчак запела Буланову, и тут появился Виторган: его комментарий заставляет краснеть или хохотать
Собчак запела Буланову, и тут появился Виторган: его комментарий заставляет краснеть или хохотать
Последние материалы
Один сбой — десятки проблем: тайный источник женских страданий от бессонницы до низкого либидо
Крутить мотор в отсечку на русском автопроме: двигатели Lada выдерживают красную зону, но не всегда без последствий
Миф о независимости кошек рухнул: вот кем вы на самом деле для них являетесь
Эфирные войны СССР: кто на самом деле блокировал Ольгу Зарубину вопреки словам Пугачёвой
Три дня, которые могут определить десятилетие: чему посвятят форум в Южной Осетии
ГОСТ против ТУ: чем отличаются настоящие сосиски от подделки
Секрет богатых людей: этот простой трюк с зеркалом в интерьере удвоит доход семьи
Земля оживает: неожиданный осенний ритуал дачников творит чудеса с грядками
Кислотный уход в зрелом возрасте: разбираемся в действии и возможных рисках
Свидетель библейских событий? Вот для чего была построена гигантская плотина в древнем Иерусалиме
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.