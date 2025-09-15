Кислотный уход в зрелом возрасте: разбираемся в действии и возможных рисках

Вокруг кислот в уходе за кожей после 40 лет накопилось множество мифов. Одни уверены, что они истончают кожу, другие — что без них не бывает молодости. Правда, как всегда, посередине. Главное — грамотный выбор и умеренность.
С возрастом кожа теряет эластичность, замедляется обновление клеток, появляются морщины и пигментные пятна. Это именно те проблемы, с которыми кислоты справляются блестяще: ускоряют регенерацию, выравнивают тон и улучшают текстуру.
Но у зрелой кожи есть свои нюансы: она чаще бывает чувствительной, склонной к сухости и воспалениям. А значит, сильные кислоты без поддержки увлажнения и восстановления могут навредить.
Не обязательно отказываться от кислот полностью. Просто замените «ударные дозы» на мягкие ежедневные формулы или деликатные ночные средства. Важно чередовать кислоты с продуктами, которые восстанавливают барьер кожи: керамидами, пантенолом, ниацинамидом.
Кислоты в 40+ — это не табу, а инструмент. Главное — использовать их с умом, слушая свою кожу и не забывая про увлажнение.
