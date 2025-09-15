Кислотный уход в зрелом возрасте: разбираемся в действии и возможных рисках

Вокруг кислот в уходе за кожей после 40 лет накопилось множество мифов. Одни уверены, что они истончают кожу, другие — что без них не бывает молодости. Правда, как всегда, посередине. Главное — грамотный выбор и умеренность.

Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина

Что происходит с кожей после 40?

С возрастом кожа теряет эластичность, замедляется обновление клеток, появляются морщины и пигментные пятна. Это именно те проблемы, с которыми кислоты справляются блестяще: ускоряют регенерацию, выравнивают тон и улучшают текстуру.

Но у зрелой кожи есть свои нюансы: она чаще бывает чувствительной, склонной к сухости и воспалениям. А значит, сильные кислоты без поддержки увлажнения и восстановления могут навредить.

Какие кислоты оставить в уходе

Молочная кислота — мягко отшелушивает, увлажняет, подходит для чувствительной кожи.

— мягко отшелушивает, увлажняет, подходит для чувствительной кожи. PHA (глюконолактон, лактобионовая кислота) — идеальны для реактивной кожи.

— идеальны для реактивной кожи. Ретиноиды — классика антиэйдж-ухода, но в низкой концентрации и с увлажнением.

— классика антиэйдж-ухода, но в низкой концентрации и с увлажнением. Аскорбиновая кислота (витамин С) — борется с тусклостью и пигментацией, придаёт сияние.

Какие кислоты стоит использовать с осторожностью

Glycolic Acid (гликолевая) — может быть слишком агрессивной без буферов.

— может быть слишком агрессивной без буферов. Salicylic Acid (BHA) — эффективна при акне, но сушит кожу.

— эффективна при акне, но сушит кожу. TCA и пировиноградная кислота — только в кабинете врача-косметолога.

Главное правило — баланс

Не обязательно отказываться от кислот полностью. Просто замените «ударные дозы» на мягкие ежедневные формулы или деликатные ночные средства. Важно чередовать кислоты с продуктами, которые восстанавливают барьер кожи: керамидами, пантенолом, ниацинамидом.

Кислоты в 40+ — это не табу, а инструмент. Главное — использовать их с умом, слушая свою кожу и не забывая про увлажнение.