Забудьте о повторном нанесении: умный санскрин теперь меняет SPF сам — как это возможно

Одно из главных правил использования санскрина — повторно наносить его каждые два часа — устаревает с появлением новых технологий. Врач-косметолог, дерматовенеролог марки d'Alba Екатерина Анчикова объяснила, как работают инновационные адаптивные солнцезащитные средства, которые сами определяют необходимый уровень защиты.

Как это работает?

В основе таких кремов лежат не традиционные химические или минеральные фильтры, а электронные наночастицы. Косметолог описывает их принцип действия как "умные зеркала".

В условиях слабого UV-излучения эти частицы обеспечивают базовый уровень защиты, например, SPF 20. Но как только интенсивность ультрафиолета возрастает, их кристаллическая решетка меняется на время.

"Они начинают активнее отражать и рассеивать лучи, буквально уплотняя свою защитную сеть на коже и автоматически повышая фактор до SPF 50+", — пояснила Екатерина Анчикова.

Это означает, что кожа получает ровно ту степень защиты, которая ей необходима в реальном времени, без необходимости постоянного обновления средства, сообщает Газета.Ru.

Будущее уже рядом: умная упаковка и дополненная реальность

Технологии затронут не только сам крем, но и его использование:

Умные флаконы: Контейнеры со встроенным мини-УФ-датчиком смогут менять цвет или подавать сигнал, когда интенсивность излучения становится опасной и требуется нанесение средства.

Контейнеры со встроенным мини-УФ-датчиком смогут менять цвет или подавать сигнал, когда интенсивность излучения становится опасной и требуется нанесение средства. Микрокапсулы с активами: Состав кремов может включать капсулы с увлажняющими, успокаивающими или антиоксидантными компонентами, которые высвобождаются в ответ на конкретные потребности кожи (например, обезвоживание на солнце).

Состав кремов может включать капсулы с увлажняющими, успокаивающими или антиоксидантными компонентами, которые высвобождаются в ответ на конкретные потребности кожи (например, обезвоживание на солнце). Дополненная реальность: С помощью камеры смартфона можно будет в реальном времени увидеть, как невидимая защитная сетка крема "блокирует" UV-лучи разной интенсивности, падающие на лицо.

Полезные рекомендации: как выбрать и использовать солнцезащитное средство

Независимо от того, используете вы инновационный крем или классический, следуйте этим советам от экспертов, чтобы защита была максимальной.

1. Выбирайте средство по типу кожи и активности

Для жирной и комбинированной кожи ищите легкие текстуры: флюиды, эмульсии, гели с пометкой "некомедогенно".

ищите легкие текстуры: флюиды, эмульсии, гели с пометкой "некомедогенно". Для сухой кожи подойдут кремы с увлажняющими компонентами: гиалуроновой кислотой, церамидами, глицерином.

подойдут кремы с увлажняющими компонентами: гиалуроновой кислотой, церамидами, глицерином. Для чувствительной кожи ищите минеральные (физические) фильтры (диоксид титана, оксид цинка) или современные адаптивные системы, которые реже вызывают раздражение.

ищите минеральные (физические) фильтры (диоксид титана, оксид цинка) или современные адаптивные системы, которые реже вызывают раздражение. Для пляжного отдыха и спорта обязательны водостойкие средства с SPF 30-50.

2. Правильно наносите крем

Количество имеет значение. Для адекватной защиты лица и шеи необходимо количество размером с две полные фаланги указательного пальца.

Для адекватной защиты лица и шеи необходимо количество размером с две полные фаланги указательного пальца. Наносите за 15-20 минут до выхода на солнце. Это время нужно, чтобы средство равномерно распределилось и начало работать.

Это время нужно, чтобы средство равномерно распределилось и начало работать. Не забывайте про уши, шею сзади, зону декольте и кисти рук - эти области часто подвергаются воздействию солнца и стареют быстрее.

3. Помните о дополнительных мерах защиты

Ни один крем не обеспечивает 100% защиту. Солнцезащиту всегда нужно комбинировать с другими методами:

Избегайте солнца в пиковые часы (с 11:00 до 16:00). Носите солнцезащитные очки и головные уборы с широкими полями. Используйте зонты для создания тени на пляже. Носите одежду с UPF-защитой, особенно во время длительного пребывания на солнце.

Адаптивные санскрины — это важный шаг в будущее, который сделает уход за кожей более умным и удобным. Однако до их широкого распространения классические правила — щедрое и регулярное нанесение средства в сочетании с другими мерами предосторожности — остаются золотым стандартом защиты от фотостарения и рисков для здоровья.

