Забудьте о повторном нанесении: умный санскрин теперь меняет SPF сам — как это возможно

Одно из главных правил использования санскрина — повторно наносить его каждые два часа — устаревает с появлением новых технологий. Врач-косметолог, дерматовенеролог марки d'Alba Екатерина Анчикова объяснила, как работают инновационные адаптивные солнцезащитные средства, которые сами определяют необходимый уровень защиты.
Девушка использует SPF-крем
Как это работает?
В основе таких кремов лежат не традиционные химические или минеральные фильтры, а электронные наночастицы. Косметолог описывает их принцип действия как "умные зеркала".
В условиях слабого UV-излучения эти частицы обеспечивают базовый уровень защиты, например, SPF 20. Но как только интенсивность ультрафиолета возрастает, их кристаллическая решетка меняется на время.
"Они начинают активнее отражать и рассеивать лучи, буквально уплотняя свою защитную сеть на коже и автоматически повышая фактор до SPF 50+", — пояснила Екатерина Анчикова.
Это означает, что кожа получает ровно ту степень защиты, которая ей необходима в реальном времени, без необходимости постоянного обновления средства, сообщает Газета.Ru.
Будущее уже рядом: умная упаковка и дополненная реальность
Технологии затронут не только сам крем, но и его использование:
Умные флаконы: Контейнеры со встроенным мини-УФ-датчиком смогут менять цвет или подавать сигнал, когда интенсивность излучения становится опасной и требуется нанесение средства.
Микрокапсулы с активами: Состав кремов может включать капсулы с увлажняющими, успокаивающими или антиоксидантными компонентами, которые высвобождаются в ответ на конкретные потребности кожи (например, обезвоживание на солнце).
Дополненная реальность: С помощью камеры смартфона можно будет в реальном времени увидеть, как невидимая защитная сетка крема "блокирует" UV-лучи разной интенсивности, падающие на лицо.
Полезные рекомендации: как выбрать и использовать солнцезащитное средство
Независимо от того, используете вы инновационный крем или классический, следуйте этим советам от экспертов, чтобы защита была максимальной.
1. Выбирайте средство по типу кожи и активности
Для жирной и комбинированной кожи ищите легкие текстуры: флюиды, эмульсии, гели с пометкой "некомедогенно".
Для сухой кожи подойдут кремы с увлажняющими компонентами: гиалуроновой кислотой, церамидами, глицерином.
Для чувствительной кожи ищите минеральные (физические) фильтры (диоксид титана, оксид цинка) или современные адаптивные системы, которые реже вызывают раздражение.
Для пляжного отдыха и спорта обязательны водостойкие средства с SPF 30-50.
2. Правильно наносите крем
Количество имеет значение. Для адекватной защиты лица и шеи необходимо количество размером с две полные фаланги указательного пальца.
Наносите за 15-20 минут до выхода на солнце. Это время нужно, чтобы средство равномерно распределилось и начало работать.
Не забывайте про уши, шею сзади, зону декольте и кисти рук - эти области часто подвергаются воздействию солнца и стареют быстрее.
3. Помните о дополнительных мерах защиты
Ни один крем не обеспечивает 100% защиту. Солнцезащиту всегда нужно комбинировать с другими методами:
Избегайте солнца в пиковые часы (с 11:00 до 16:00).
Носите солнцезащитные очки и головные уборы с широкими полями.
Используйте зонты для создания тени на пляже.
Носите одежду с UPF-защитой, особенно во время длительного пребывания на солнце.
Адаптивные санскрины — это важный шаг в будущее, который сделает уход за кожей более умным и удобным. Однако до их широкого распространения классические правила — щедрое и регулярное нанесение средства в сочетании с другими мерами предосторожности — остаются золотым стандартом защиты от фотостарения и рисков для здоровья.
Уточнения
Солнцезащитный кремкрем от загара — специализированный лосьон, спрей, гель, крем, пена или другой продукт для местного применения, который поглощает или отражает часть солнечного ультрафиолетового излучения (УФ) и, таким образом, способствует предотвращению солнечного ожога.