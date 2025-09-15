Осень диктует новый код красоты: стрижки, которые станут залогом вашего стильного сезона

После лета волосы часто теряют блеск, становятся сухими и ломкими. Осень — это не только время обновления гардероба, но и идеальный момент, чтобы освежить прическу. В сезоне осень-зима 2025/2026 на первый план выходят стрижки, которые сочетают легкость ухода, естественность и индивидуальность.
В моду возвращаются естественные, воздушные пряди. Особенно актуальна корейская стрижка hush cut, покорившая бьюти-мир. Ее суть — в мягких слоях, которые обрамляют лицо, создавая эффект легкости и движения. Эта стрижка универсальна: подходит как для прямых, так и для волнистых или вьющихся волос. Она не требует идеальной укладки — достаточно легкой сушки и капли стайлинга. Примером может служить образ актрисы Хоен Чжон из "Игры в кальмара".
Тем, кто ищет компромисс между короткой и средней длиной, стоит обратить внимание на бикси. Это микс каре и пикси, который был особенно популярен в 90-е. Сегодня он снова возвращается в тренды, привнося в образ ретро-нотку и стильную дерзость. Такая стрижка особенно идет девушкам с густыми волосами, так как позволяет подчеркнуть объем. Вдохновение можно почерпнуть в образах Вайноны Райдер тех лет.
Короткая стрижка пикси остается в числе фаворитов. Она открывает лицо, подчеркивает скулы и глаза, делая образ свежим и смелым. Уход за ней прост: регулярная стрижка раз в 4-6 недель и минимальное количество укладочных средств. Пикси легко комбинируется с аксессуарами — заколками, обручами или декоративными шпильками. Многие звезды, включая Эмму Стоун и певицу Тайлу, выбирают именно этот вариант.
|Стрижка
|Плюсы
|Минусы
|Hush cut
|Подходит всем типам волос, естественный вид
|Требует периодической филировки
|Бикси
|Совмещает дерзость и женственность, объем
|Может не подойти тонким волосам
|Пикси
|Легкая укладка, открывает лицо
|Нужно часто подравнивать
Определите свой тип волос: тонкие, густые, прямые или вьющиеся.
Подберите стрижку в зависимости от формы лица: hush cut подойдет круглому лицу, бикси — овальному, пикси — треугольному.
Обсудите с мастером частоту коррекции: для пикси визиты чаще, для hush cut — реже.
Подберите уход: маски для питания, масла для кончиков, легкие спреи для блеска.
Добавьте аксессуары — они помогут быстро менять стиль без радикальных изменений.
Как выбрать стрижку на осень?
Ориентируйтесь на форму лица, тип волос и готовность к уходу.
Сколько стоит новая стрижка у стилиста?
В среднем от 3000 до 8000 рублей в зависимости от уровня салона и сложности работы.
Что лучше — бикси или пикси?
Если хотите сохранить часть длины и объем, выбирайте бикси. Для смелого образа с открытым лицом подойдет пикси.
В 60-е годы пикси стала символом женской свободы и смелости, во многом благодаря Твигги. В 90-е — бикси, любимая многими актрисами, в том числе Вайноной Райдер, завоевала сердца женщин. А hush cut — продукт 2020-х, пришедший из Кореи и уже закрепившийся в мировых трендах.
А что если совместить hush cut с окрашиванием в технике балаяж? Это придаст объем и глубину цвету. А пикси можно разнообразить асимметричной челкой, добавив образу дерзости. Бикси же легко "освежить" яркими заколками, меняя настроение прически каждый день.
