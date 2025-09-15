Осень диктует новый код красоты: стрижки, которые станут залогом вашего стильного сезона

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Красота и стиль

После лета волосы часто теряют блеск, становятся сухими и ломкими. Осень — это не только время обновления гардероба, но и идеальный момент, чтобы освежить прическу. В сезоне осень-зима 2025/2026 на первый план выходят стрижки, которые сочетают легкость ухода, естественность и индивидуальность.

Тренд 70-х в волосах
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Тренд 70-х в волосах

Длинные мягкие слои

В моду возвращаются естественные, воздушные пряди. Особенно актуальна корейская стрижка hush cut, покорившая бьюти-мир. Ее суть — в мягких слоях, которые обрамляют лицо, создавая эффект легкости и движения. Эта стрижка универсальна: подходит как для прямых, так и для волнистых или вьющихся волос. Она не требует идеальной укладки — достаточно легкой сушки и капли стайлинга. Примером может служить образ актрисы Хоен Чжон из "Игры в кальмара".

Бикси — ностальгия по 90-м

Тем, кто ищет компромисс между короткой и средней длиной, стоит обратить внимание на бикси. Это микс каре и пикси, который был особенно популярен в 90-е. Сегодня он снова возвращается в тренды, привнося в образ ретро-нотку и стильную дерзость. Такая стрижка особенно идет девушкам с густыми волосами, так как позволяет подчеркнуть объем. Вдохновение можно почерпнуть в образах Вайноны Райдер тех лет.

Классический пикси

Короткая стрижка пикси остается в числе фаворитов. Она открывает лицо, подчеркивает скулы и глаза, делая образ свежим и смелым. Уход за ней прост: регулярная стрижка раз в 4-6 недель и минимальное количество укладочных средств. Пикси легко комбинируется с аксессуарами — заколками, обручами или декоративными шпильками. Многие звезды, включая Эмму Стоун и певицу Тайлу, выбирают именно этот вариант.

Плюсы и минусы стрижек

Стрижка Плюсы Минусы
Hush cut Подходит всем типам волос, естественный вид Требует периодической филировки
Бикси Совмещает дерзость и женственность, объем Может не подойти тонким волосам
Пикси Легкая укладка, открывает лицо Нужно часто подравнивать

Советы шаг за шагом

  1. Определите свой тип волос: тонкие, густые, прямые или вьющиеся.

  2. Подберите стрижку в зависимости от формы лица: hush cut подойдет круглому лицу, бикси — овальному, пикси — треугольному.

  3. Обсудите с мастером частоту коррекции: для пикси визиты чаще, для hush cut — реже.

  4. Подберите уход: маски для питания, масла для кончиков, легкие спреи для блеска.

  5. Добавьте аксессуары — они помогут быстро менять стиль без радикальных изменений.

Мифы и правда

  • Миф: короткие стрижки подходят только худым девушкам.
    Правда: правильно подобранная форма пикси или бикси подчеркивает черты лица вне зависимости от телосложения.
  • Миф: hush cut идет только азиаткам.
    Правда: эта стрижка универсальна и хорошо смотрится на любых типах волос.
  • Миф: для стильного вида нужно ежедневное выпрямление.
    Правда: современные тренды ценят естественную текстуру волос.

FAQ

Как выбрать стрижку на осень?
Ориентируйтесь на форму лица, тип волос и готовность к уходу.

Сколько стоит новая стрижка у стилиста?
В среднем от 3000 до 8000 рублей в зависимости от уровня салона и сложности работы.

Что лучше — бикси или пикси?
Если хотите сохранить часть длины и объем, выбирайте бикси. Для смелого образа с открытым лицом подойдет пикси.

Исторический контекст

В 60-е годы пикси стала символом женской свободы и смелости, во многом благодаря Твигги. В 90-е — бикси, любимая многими актрисами, в том числе Вайноной Райдер, завоевала сердца женщин. А hush cut — продукт 2020-х, пришедший из Кореи и уже закрепившийся в мировых трендах.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: слишком редкая стрижка слоистых волос.
    → Последствие: потеря формы, спутывание.
    → Альтернатива: корректировка каждые 8-10 недель.
  • Ошибка: выбор пикси без учета формы лица.
    → Последствие: акцент на недостатках.
    → Альтернатива: консультация с мастером перед стрижкой.
  • Ошибка: игнор ухода после окрашивания.
    → Последствие: ломкость и сухость.
    → Альтернатива: питательные маски, сыворотки и масла.

А что если…

А что если совместить hush cut с окрашиванием в технике балаяж? Это придаст объем и глубину цвету. А пикси можно разнообразить асимметричной челкой, добавив образу дерзости. Бикси же легко "освежить" яркими заколками, меняя настроение прически каждый день.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
