10 минут на укладку — и вы икона стиля: прическа, что стирает возрастные границы

Длинный боб — одна из тех причесок, которые словно не подвержены времени. Он одинаково органично смотрится и на деловой встрече, и на прогулке, и на светском мероприятии. Этот вариант стрижки ценят за простоту в уходе и удивительную способность подстраиваться под особенности внешности. За счет вариативности исполнения "лоб" можно адаптировать к любой форме лица и типу волос, придав образу утонченность или, наоборот, легкую небрежность.

Универсальность длинного боба

Главная сила стрижки заключается в том, что она подходит абсолютно всем. Тонкие волосы благодаря легкой градуировке приобретают объем, густые — становятся подвижнее и воздушнее. Прямая линия среза добавляет графичности и строгости, а мягкие волны придают образу романтичность. Дополнительно можно обыграть стрижку с помощью челки: занавеска визуально смягчит черты, густая прямая подчеркнет глаза, а косая придаст образу динамику.

Освежить и "подсветить" лицо помогают окрашивания. Техника балаяж, мелкое обрамление или тон в тон создают эффект глубины. Наиболее выигрышными оттенками считаются медовый блонд, карамель и золотисто-каштановый — они добавляют сияния и делают образ многослойным.

Укладка как способ трансформации

Важная особенность длинного боба — его пластичность. С помощью стайлинга он легко меняет настроение: идеально гладкие пряди подчеркивают элегантность, мягкие волны делают прическу непринужденной, а объем у корней добавляет шарма в стиле бохо. Даже простая смена пробора — центрального на боковой — может полностью преобразить восприятие.

Чтобы подчеркнуть фактуру, стилисты советуют использовать мусс для объема, термозащиту и текстурирующие спреи. На прямых волосах отлично смотрится глянец с помощью сыворотки, а на волнистых — матирующие средства, создающие естественность.

7 актуальных идей с подиумов

1. Волнистый боб с центральным пробором

Сочетание оттенков от светло-каштанового до золотистого блонда делает образ нежным и женственным. Центральный пробор подчеркивает симметрию, а легкие блики визуально освещают лицо. Этот вариант показали на подиуме Zimmermann.

2. Длинный боб с удлиненной челкой

Легкая градуировка убирает излишнюю тяжесть, а челка по бокам мягко очерчивает контур лица. Простая в укладке стрижка, которую можно встретить в коллекции Sportmax.

3. Боб с вертикальными осветлениями

Осветленные пряди придают глубину и сияние, а длинная челка и плавные линии добавляют образу утонченности. Этот вариант представили на показе N21.

4. Легкая открытая челка

Удлиненные боковые пряди и более короткая челка в центре делают образ гармоничным и универсальным. Подходит практически для всех форм лица. Демонстрировался на шоу Kent & Curwen.

5. Боб с боковым пучком

Мягкие волны в сочетании с объемным пучком добавляют динамику и женственность. Такой вариант подчеркивает текстуру волос и делает прическу нарядной. Его представила Luisa Spagnoli.

6. Удлиненный боб в темных оттенках

Четкий пробор и боковые пряди вытягивают овал, а волны придают легкость. Темный, почти угольный цвет усиливает графичность образа. Этот стиль показал бренд Balmain.

7. Боб с длинной челкой-занавеской

Золотистый блонд в сочетании с мягкими волнами выглядит максимально естественно. Длинная челка-занавеска добавляет образу непринужденности. Прическа с подиума Dragon Keeper.

Плюсы и минусы длинного боба

Плюсы Минусы Подходит разным типам волос Требует регулярной коррекции Легко укладывается На густых волосах может утяжелять Сочетается с окрашиванием На прямых волосах сложнее сохранить объем Универсален для разных возрастов При неудачном подборе длины и челки может подчеркнуть недостатки Советы по выбору Если у вас тонкие волосы — выбирайте легкую градуировку и мягкие волны. Для густых волос лучше подойдет четкий срез и легкое текстурирование. Круглое лицо визуально вытянет боковой пробор и удлиненные пряди. Чтобы подчеркнуть скулы, выбирайте челку-занавеску. Для более строгого образа остановитесь на гладкой укладке с прямым пробором. Мифы и правда о длинном бобе Миф: длинный боб требует много времени на укладку.

Правда: достаточно 10-15 минут и нескольких средств для стайлинга.

Миф: он идет только молодым девушкам.

Правда: при грамотном подборе формы и окрашивания стрижка украшает женщин любого возраста.

Миф: челка утяжеляет образ.

Правда: наоборот, правильно выбранная челка смягчает черты и делает лицо более выразительным. Интересные факты Стрижка появилась еще в 20-х годах XX века и тогда считалась символом женской независимости. Длинный боб часто называют "лоб" (от англ. long bob). Виктория Бекхэм и Дженнифер Энистон считаются одними из главных "амбассадоров" этой стрижки.