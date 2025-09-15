От киоска к подиуму: дешёвый сувенир двухтысячных через 22 года стал символом люкса

22 года спустя футболка с культовым принтом "I Love NY", прославленная Мэри-Кейт и Эшли Олсен, остаётся символом массовой культуры и модного ностальгического тренда.
В середине 1970-х Нью-Йорк переживал серьёзный упадок: финансовый кризис, рост преступности и падение туризма. Для спасения имиджа был запущен проект "I Love New York". Дизайнер Милтон Глейзер создал логотип — простую надпись "I Love NY", где слово "Love" заменял символ красного сердца. Шрифт American Typewriter и лаконичный вид сделали его мгновенно узнаваемым.
Белая или чёрная футболка с этим принтом быстро стала самым популярным сувениром Манхэттена. Привезти её домой означало увезти частичку города, который "никогда не спит". В 2000-х культовый статус усилился, когда Мэри-Кейт и Эшли Олсен появились в фильме "День в Нью-Йорке" в таких футболках.
Со временем логотип перекочевал в коллекции дизайнеров. В 2017 году Раф Симонс представил свитер с этим символом, а в 2025 году Coach показал свои интерпретации на Неделе моды в Нью-Йорке. Теперь футболка — не только туристический атрибут, но и предмет дизайнерских экспериментов.
|Плюсы
|Минусы
|Простота и универсальность
|Массовость делает её менее уникальной
|Доступность
|Часто подделывается
|Символ Нью-Йорка
|Дешёвые версии быстро изнашиваются
|Вписывается в винтажный тренд
|Не всегда подходит для строгих образов
|Аспект
|Сувенир
|Высокая мода
|Цена
|Несколько долларов
|От сотен долларов
|Контекст
|Лавки и туристические магазины
|Подиумы и коллаборации
|Ценность
|Память о поездке
|Модный символ
После терактов 11 сентября 2001 года к слогану добавили слова "I Love NY More Than Ever". В 2020-х футболка снова вошла в моду как символ поддержки и винтажного стиля.
Если классическая белая или чёрная версия кажется скучной, можно выбрать лимитированные цветные вариации или футболки с коллаборациями.
Футболка "I Love NY" — это не просто сувенир, а символ вечной моды и городской энергии, который продолжает объединять поколения и стили.
