От киоска к подиуму: дешёвый сувенир двухтысячных через 22 года стал символом люкса

22 года спустя футболка с культовым принтом "I Love NY", прославленная Мэри-Кейт и Эшли Олсен, остаётся символом массовой культуры и модного ностальгического тренда.

От кризиса к моде

В середине 1970-х Нью-Йорк переживал серьёзный упадок: финансовый кризис, рост преступности и падение туризма. Для спасения имиджа был запущен проект "I Love New York". Дизайнер Милтон Глейзер создал логотип — простую надпись "I Love NY", где слово "Love" заменял символ красного сердца. Шрифт American Typewriter и лаконичный вид сделали его мгновенно узнаваемым.

Туристический сувенир, ставший легендой

Белая или чёрная футболка с этим принтом быстро стала самым популярным сувениром Манхэттена. Привезти её домой означало увезти частичку города, который "никогда не спит". В 2000-х культовый статус усилился, когда Мэри-Кейт и Эшли Олсен появились в фильме "День в Нью-Йорке" в таких футболках.

От улицы до подиума

Со временем логотип перекочевал в коллекции дизайнеров. В 2017 году Раф Симонс представил свитер с этим символом, а в 2025 году Coach показал свои интерпретации на Неделе моды в Нью-Йорке. Теперь футболка — не только туристический атрибут, но и предмет дизайнерских экспериментов.

Плюсы и минусы культовой футболки

Плюсы Минусы Простота и универсальность Массовость делает её менее уникальной Доступность Часто подделывается Символ Нью-Йорка Дешёвые версии быстро изнашиваются Вписывается в винтажный тренд Не всегда подходит для строгих образов Сравнение: сувенир и дизайнерский объект Аспект Сувенир Высокая мода Цена Несколько долларов От сотен долларов Контекст Лавки и туристические магазины Подиумы и коллаборации Ценность Память о поездке Модный символ Советы: как носить I Love NY С джинсами и косухой: для стритстайла.

для стритстайла. С юбкой-карандашом и пиджаком: для контраста.

для контраста. Под оверсайз-жакетом: как акцент.

как акцент. С кроссовками и кепкой: для спортивного образа.

для спортивного образа. В паре с винтажной джинсовкой: для ретро-настроения. Мифы и правда Миф: футболка устарела.

футболка устарела. Правда: возвращается благодаря тренду на ностальгию.

возвращается благодаря тренду на ностальгию. Миф: это исключительно туристический атрибут.

это исключительно туристический атрибут. Правда: её используют дизайнеры и инфлюенсеры.

её используют дизайнеры и инфлюенсеры. Миф: носить её можно только в Нью-Йорке.

носить её можно только в Нью-Йорке. Правда: принт копируется по всему миру ("I Love Paris", "I Love London"). FAQ Почему футболка стала культовой Благодаря простоте и эмоциональному посылу: любовь к городу в двух словах. Можно ли носить её в 2025 году Да, и именно сейчас она снова в моде. Есть ли дизайнерские версии Да, от Raf Simons до Coach и Balenciaga. Исторический контекст После терактов 11 сентября 2001 года к слогану добавили слова "I Love NY More Than Ever". В 2020-х футболка снова вошла в моду как символ поддержки и винтажного стиля. Ошибка → Последствие → Альтернатива Ошибка: считать её только сувениром. → Последствие: недооценка потенциала. → Альтернатива: стилизовать в модных образах.

считать её только сувениром. → недооценка потенциала. → стилизовать в модных образах. Ошибка: покупать самую дешёвую копию. → Последствие: ткань быстро испортится. → Альтернатива: искать фирменные коллаборации.

покупать самую дешёвую копию. → ткань быстро испортится. → искать фирменные коллаборации. Ошибка: использовать футболку как единственный акцент. → Последствие: банальный вид. → Альтернатива: добавить аксессуары и многослойность. Если классическая белая или чёрная версия кажется скучной, можно выбрать лимитированные цветные вариации или футболки с коллаборациями. Три интересных факта Милтон Глейзер не получил гонорар за дизайн — он подарил логотип Нью-Йорку.

С момента создания было продано более 30 млн футболок "I Love NY".

Логотип признан одним из самых узнаваемых символов XX века наряду с Coca-Cola и Nike. Футболка "I Love NY" — это не просто сувенир, а символ вечной моды и городской энергии, который продолжает объединять поколения и стили.