Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Херсонской области стартует туристическая революция: первые штрихи курортного будущего
Как Виктория Боня добилась эффекта стеклянной кожи: удивительные бьюти-советы звезды
Секрет хрустящей картошки фри: добавляем этот простой ингредиент в масло — результат вас поразит
Эти 5 вещей превратят ваши открытые полки в хаос: избавьтесь от них немедленно
Ягодицы как две булочки : эти 4 эффективных упражнения можно выполнять даже дома
Швейцарский гигант покидает родину? UBS грозит переездом в США
Участок стареет без травы: осенний посев возвращает молодость зелёному ковру
Топ угонов-2025: какие машины в России исчезают с парковок чаще всего
Баклажаны больше не будут жирными: вот что нужно сделать перед жаркой — секрет раскрыт

Расчёсывание без слёз: правильный подход к спутанным волосам в домашних условиях

1:44
Моя семья » Красота и стиль

Утро после вечеринки, шапка в мороз, ветер на море — и вот вы уже в плену колтунов. Спутанные пряди не только портят настроение, но и грозят реальной потерей волос, если действовать неправильно. Рассказываем, как вычёсывать колтуны грамотно, без боли и обрезаний.

Выпадение волос
Фото: https://i.pinimg.com/736x/6b/1e/a5/6b1ea59f8bae05e1152055fbc5a10a03.jpg
Выпадение волос

Не рвите, а размягчайте

Первая ошибка — хвататься за расчёску сразу. Начните с нанесения увлажняющего бальзама или масла (подойдёт даже кокосовое). Оставьте средство на 10–15 минут — это даст волосам мягкость и послушность. И только потом переходите к расчёсыванию.

Инструменты: забудьте о круглой щётке

Колтуны лучше всего разбирать гребнем с редкими зубьями или специальной расчёской для спутанных волос (например, Tangle Teezer). Никогда не начинайте с корней — двигайтесь снизу вверх, придерживая прядь у основания, чтобы не тянуть кожу головы.

Лайфхаки: из ванны — без узлов

  1. Не трите волосы полотенцем, а промакивайте.
  2. Не ложитесь спать с мокрыми волосами.
  3. Заплетайте свободную косу на ночь.
  4. Раз в неделю используйте маски с кератином или силиконами — они придают гладкость и предотвращают спутывание.

Когда пора к мастеру

Если колтун слишком плотный и занимает половину затылка, лучше обратиться в салон. Профессионал использует спреи-разглаживатели, правильные инструменты и сохранит максимум вашей длины.

Колтуны — это не повод паниковать и хвататься за ножницы. Немного терпения, правильное средство и подход — и ваши волосы снова гладкие, живые и красивые.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Самая таинственная и злая черепаха России: что о ней скрывают реки Дальнего Востока
Домашние животные
Самая таинственная и злая черепаха России: что о ней скрывают реки Дальнего Востока
Личинки-оборотни: у науки нет ответа на то, во что превратятся эти личинки
Наука и техника
Личинки-оборотни: у науки нет ответа на то, во что превратятся эти личинки
В 45 лет выглядит как молодая студентка: формула вечной молодости Амаль Клуни
Новости спорта
В 45 лет выглядит как молодая студентка: формула вечной молодости Амаль Клуни
Популярное
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко

В предстоящее воскресенье, 21 сентября, жителей южного полушария ожидает редкое астрономическое событие — частичное солнечное затмение, которое скроет до 80% солнечного диска.

Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Ваша кошка выбрала коробку вместо лежанки: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Старые моторы проходили 500 тысяч, а новые сдаются на 150 — что пошло не так
Собака на сцене, пшик от Соседова и первое прощание: как прошёл второй выпуск ВИА Суперстар
Три породы кошек, которые выбирают те, кто ищет верность, а не просто мурлыканье
Три породы кошек, которые выбирают те, кто ищет верность, а не просто мурлыканье
Последние материалы
Участок стареет без травы: осенний посев возвращает молодость зелёному ковру
Топ угонов-2025: какие машины в России исчезают с парковок чаще всего
Баклажаны больше не будут жирными: вот что нужно сделать перед жаркой — секрет раскрыт
Тайный гость из глубин: на пляже Калифорнии найден камень с глазом — и это не шутка природы
Садальский растоптал попрошаек в интернете: блогерам досталось от артиста
Списал задолженность — остался без зарплаты: что реально ждёт должника
Секрет фитнес-гуру: вот зачем они катаются на пенном ролике и вам советуют
Уголь в косметике: для каких типов кожи он действительно подходит
Завтрак обманул сов и жаворонков: вот кто действительно живёт дольше и почему час решает судьбу
Уральская аномалия? Три озера в Челябинской области окрасились в странные цвета
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.