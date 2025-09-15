Расчёсывание без слёз: правильный подход к спутанным волосам в домашних условиях

Утро после вечеринки, шапка в мороз, ветер на море — и вот вы уже в плену колтунов. Спутанные пряди не только портят настроение, но и грозят реальной потерей волос, если действовать неправильно. Рассказываем, как вычёсывать колтуны грамотно, без боли и обрезаний.
Первая ошибка — хвататься за расчёску сразу. Начните с нанесения увлажняющего бальзама или масла (подойдёт даже кокосовое). Оставьте средство на 10–15 минут — это даст волосам мягкость и послушность. И только потом переходите к расчёсыванию.
Колтуны лучше всего разбирать гребнем с редкими зубьями или специальной расчёской для спутанных волос (например, Tangle Teezer). Никогда не начинайте с корней — двигайтесь снизу вверх, придерживая прядь у основания, чтобы не тянуть кожу головы.
Если колтун слишком плотный и занимает половину затылка, лучше обратиться в салон. Профессионал использует спреи-разглаживатели, правильные инструменты и сохранит максимум вашей длины.
Колтуны — это не повод паниковать и хвататься за ножницы. Немного терпения, правильное средство и подход — и ваши волосы снова гладкие, живые и красивые.
