Их считали провалом, а они снова на подиуме: эти брюки становятся базой осеннего гардероба

Кюлоты снова вернулись в моду и этой осенью займут прочное место в гардеробах. Несмотря на неоднозначное отношение к этому фасону, именно он станет одной из главных альтернатив привычным джинсам и классическим брюкам. Главное — знать правила стилизации, ведь кюлоты могут как подчеркнуть изящество, так и "съесть" рост.

Какие кюлоты выбирать в 2025 году

Базовый принцип — избегать лишнего объема. Поэтому оптимальны монохромные модели в тёмных оттенках: черный, синий или шоколадный визуально вытягивают силуэт. Яркие акценты лучше оставить для верха: красное дерево в сочетании с коричневым и кофейные аксессуары создадут теплый осенний ансамбль.

Любителям смелых решений стоит обратить внимание на принты. Вертикальная полоска делает фигуру стройнее, а гусиная лапка в мелком варианте добавит классики. Но широкая клетка и горизонтальная полоска в данном случае только утяжелят образ. Ещё одно правило — высокая посадка: брюки должны начинаться от талии и заканчиваться чуть ниже колена.

Пять модных сочетаний с кюлотами

С укороченным пиджаком

Классический жакет длиной до середины бедра здесь противопоказан: он укорачивает ноги. Вместо него стоит выбрать укороченный пиджак. Костюмная ткань придаст строгости, а твид — элегантности.

С облегающим верхом

Контраст "широкое внизу — узкое сверху" идеально работает с кюлотами. Водолазка, лонгслив или топ облегающего фасона создают правильный баланс. А вот удлинённые кардиганы и свитеры разрушают пропорции.

С вещами О-силуэта

Редкое исключение: кюлоты эффектно смотрятся с пиджаками и свитерами О-силуэта. Акцентные плечи, подчеркнутая талия и расклешённые брюки образуют гармоничную линию.

С поясом на талии

Объемный верх допустим, если добавить пояс. Он выделяет талию и визуально корректирует фигуру. Такой приём особенно удачен с трендовыми аксессуарами — например, кожаными ремнями из коллекций Max Mara или Fendi.

С высокими сапогами

Идеальное решение для вытянутого силуэта — сапоги до колена. Они скрывают разрыв между брючинами и стопой, делая ноги длиннее. Даже небольшой каблук усиливает этот эффект. Кюлоты в паре с сапогами лучше комбинировать с рубашками, жилетами или лаконичными топами.

Плюсы и минусы кюлотов