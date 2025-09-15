Их считали провалом, а они снова на подиуме: эти брюки становятся базой осеннего гардероба

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Красота и стиль

Кюлоты снова вернулись в моду и этой осенью займут прочное место в гардеробах. Несмотря на неоднозначное отношение к этому фасону, именно он станет одной из главных альтернатив привычным джинсам и классическим брюкам. Главное — знать правила стилизации, ведь кюлоты могут как подчеркнуть изящество, так и "съесть" рост.

Женщина в сером свитере
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина в сером свитере

Какие кюлоты выбирать в 2025 году

Базовый принцип — избегать лишнего объема. Поэтому оптимальны монохромные модели в тёмных оттенках: черный, синий или шоколадный визуально вытягивают силуэт. Яркие акценты лучше оставить для верха: красное дерево в сочетании с коричневым и кофейные аксессуары создадут теплый осенний ансамбль.

Любителям смелых решений стоит обратить внимание на принты. Вертикальная полоска делает фигуру стройнее, а гусиная лапка в мелком варианте добавит классики. Но широкая клетка и горизонтальная полоска в данном случае только утяжелят образ. Ещё одно правило — высокая посадка: брюки должны начинаться от талии и заканчиваться чуть ниже колена.

Пять модных сочетаний с кюлотами

С укороченным пиджаком

  • Классический жакет длиной до середины бедра здесь противопоказан: он укорачивает ноги. Вместо него стоит выбрать укороченный пиджак. Костюмная ткань придаст строгости, а твид — элегантности.

С облегающим верхом

  • Контраст "широкое внизу — узкое сверху" идеально работает с кюлотами. Водолазка, лонгслив или топ облегающего фасона создают правильный баланс. А вот удлинённые кардиганы и свитеры разрушают пропорции.

С вещами О-силуэта

  • Редкое исключение: кюлоты эффектно смотрятся с пиджаками и свитерами О-силуэта. Акцентные плечи, подчеркнутая талия и расклешённые брюки образуют гармоничную линию.

С поясом на талии

  • Объемный верх допустим, если добавить пояс. Он выделяет талию и визуально корректирует фигуру. Такой приём особенно удачен с трендовыми аксессуарами — например, кожаными ремнями из коллекций Max Mara или Fendi.

С высокими сапогами

  • Идеальное решение для вытянутого силуэта — сапоги до колена. Они скрывают разрыв между брючинами и стопой, делая ноги длиннее. Даже небольшой каблук усиливает этот эффект. Кюлоты в паре с сапогами лучше комбинировать с рубашками, жилетами или лаконичными топами.

Плюсы и минусы кюлотов

Плюсы Минусы
Удобны и универсальны Требуют грамотной стилизации
Скрывают недостатки фигуры Визуально укорачивают рост
Подходят для делового и кэжуал стиля Не все фасоны обуви сочетаются
Легко комбинируются с аксессуарами Опасны при неверном выборе принта

Советы шаг за шагом

  • Начать с тёмной базовой пары.
  • Дополнить гардероб сапогами до колена.
  • Купить универсальный пояс для акцента на талии.
  • Попробовать комбинацию с укороченным пиджаком.
  • Экспериментировать с цветными аксессуарами, но не с самими брюками.

Мифы и правда

  • Миф: кюлоты полнят.
  • Правда: при высокой посадке и правильной обуви они стройнят силуэт.
  • Миф: это исключительно летняя модель.
  • Правда: в осеннем гардеробе они сочетаются с твидом, кашемиром и сапогами.
  • Миф: подходят только высоким.
  • Правда: правильно подобранные фасоны и каблук работают и для невысоких девушек.

FAQ

С чем носить кюлоты на работу

  • С укороченными жакетами, рубашками и туфлями на каблуке.

Какая обувь лучше подходит к кюлотам

  • Высокие сапоги и лодочки. Кроссовки и массивные ботинки нужно подбирать осторожно.

Можно ли носить кюлоты с верхней одеждой

  • Да, но стоит выбирать укороченные пальто или приталенные куртки, а не длинные пуховики.

Исторический контекст

Кюлоты впервые появились в мужском гардеробе Франции XVIII века, но во второй половине XX века перекочевали в женскую моду как альтернатива юбке. Сегодня дизайнеры снова возвращают этот фасон, переосмысливая его в более современном ключе.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: надевать кюлоты с длинным жакетом.
  • Последствие: визуально укороченные ноги.
  • Альтернатива: укороченный пиджак.
  • Ошибка: выбирать слишком широкие модели.
  • Последствие: громоздкий силуэт.
  • Альтернатива: кюлоты с высокой посадкой и умеренной шириной.

Если кюлоты кажутся слишком спорными? Можно начать с тёмных вариантов и привычных сочетаний, а уже позже добавлять принты и смелые аксессуары.

Интересные факты

  • Кюлоты называют "юбкой-брюками" из-за схожего силуэта.
  • В японской школьной форме этот фасон используется как практичная альтернатива юбке.
  • На подиумах 2025 года кюлоты встречаются в коллекциях Dior, Chanel и Ralph Lauren.

Этой осенью кюлоты становятся не просто трендом, а универсальным инструментом, который при правильной стилизации способен подчеркнуть индивидуальность и придать образу безупречный баланс.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
