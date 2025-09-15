Уголь в косметике: для каких типов кожи он действительно подходит

Уголь в составе косметики уже давно не ограничивается подростковыми масками от прыщей. Современные формулы доказывают: этот ингредиент работает деликатно, эффективно и универсально. Больше никаких пересушенных щёк — только сияющая, очищенная кожа даже у тех, у кого она тонкая и чувствительная.
Когда вы слышите слово «уголь», скорее всего, перед глазами всплывает черная маска и лицо с расширенными порами. И действительно, активированный уголь давно стал звездой ухода за жирной и проблемной кожей — благодаря своей способности впитывать загрязнения, жир и токсины. Но сегодня этот ингредиент переживает модный ренессанс — и теперь он включается в рецептуры, которые подходят и сухой, чувствительной, зрелой коже.
Секрет — в умной формуле. Современные бренды добавляют уголь в продукты с увлажняющими компонентами: гиалуроновой кислотой, маслами, экстрактами алоэ и пантенолом. Это нейтрализует возможную сухость и делает очищение мягким, но эффективным.
Уголь помогает:
Если у вас экзема, купероз, раны или вы находитесь в периоде агрессивного лечения кожи (например, ретиноидами), лучше проконсультироваться с дерматологом.
Уголь в косметике — это больше не про жёсткое очищение и эффект «до скрипа». Это про баланс, мягкость и точечное действие. Даже если у вас не жирная кожа, дайте ему шанс.
