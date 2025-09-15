Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Швейцарский гигант покидает родину? UBS грозит переездом в США
Участок стареет без травы: осенний посев возвращает молодость зелёному ковру
Топ угонов-2025: какие машины в России исчезают с парковок чаще всего
Баклажаны больше не будут жирными: вот что нужно сделать перед жаркой — секрет раскрыт
Тайный гость из глубин: на пляже Калифорнии найден камень с глазом — и это не шутка природы
Садальский растоптал попрошаек в интернете: блогерам досталось от артиста
Списал задолженность — остался без зарплаты: что реально ждёт должника
Секрет фитнес-гуру: вот зачем они катаются на пенном ролике и вам советуют
Завтрак обманул сов и жаворонков: вот кто действительно живёт дольше и почему час решает судьбу

Уголь в косметике: для каких типов кожи он действительно подходит

Моя семья » Красота и стиль

Уголь в составе косметики уже давно не ограничивается подростковыми масками от прыщей. Современные формулы доказывают: этот ингредиент работает деликатно, эффективно и универсально. Больше никаких пересушенных щёк — только сияющая, очищенная кожа даже у тех, у кого она тонкая и чувствительная.

Расширенные поры на носу
Фото: www.pexels.com by Sam Lion, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Расширенные поры на носу

Не только для подростков с прыщами

Когда вы слышите слово «уголь», скорее всего, перед глазами всплывает черная маска и лицо с расширенными порами. И действительно, активированный уголь давно стал звездой ухода за жирной и проблемной кожей — благодаря своей способности впитывать загрязнения, жир и токсины. Но сегодня этот ингредиент переживает модный ренессанс — и теперь он включается в рецептуры, которые подходят и сухой, чувствительной, зрелой коже.

Почему уголь подходит даже сухой коже?

Секрет — в умной формуле. Современные бренды добавляют уголь в продукты с увлажняющими компонентами: гиалуроновой кислотой, маслами, экстрактами алоэ и пантенолом. Это нейтрализует возможную сухость и делает очищение мягким, но эффективным.

Уголь помогает:

  • избавиться от микрочастиц пыли и смога;
  • улучшить тон кожи;
  • освежить и детоксифицировать уставший эпидермис.

В каких продуктах искать?

  1. Маски: идеально для глубокого очищения раз в неделю.
  2. Гели и пенки для умывания: ежедневный уход без перегрузки.
  3. Патчи под глаза: против отечности и тусклого тона.
  4. Шампуни и скрабы для кожи головы: выводят токсины, регулируют салоотделение, освежают.

Когда уголь — не ваш выбор

Если у вас экзема, купероз, раны или вы находитесь в периоде агрессивного лечения кожи (например, ретиноидами), лучше проконсультироваться с дерматологом.

Уголь в косметике — это больше не про жёсткое очищение и эффект «до скрипа». Это про баланс, мягкость и точечное действие. Даже если у вас не жирная кожа, дайте ему шанс.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Космические лучи пролили свет на тайну фараонов: открытие в пирамиде Хеопса может изменить историю Древнего Египта
Наука и техника
Космические лучи пролили свет на тайну фараонов: открытие в пирамиде Хеопса может изменить историю Древнего Египта
Старые моторы проходили 500 тысяч, а новые сдаются на 150 — что пошло не так
Авто
Старые моторы проходили 500 тысяч, а новые сдаются на 150 — что пошло не так
Лицо как после отпуска, даже если вы не спали всю ночь: как разбудить кожу за 3 минуты
Красота и стиль
Лицо как после отпуска, даже если вы не спали всю ночь: как разбудить кожу за 3 минуты
Популярное
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко

В предстоящее воскресенье, 21 сентября, жителей южного полушария ожидает редкое астрономическое событие — частичное солнечное затмение, которое скроет до 80% солнечного диска.

Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Ваша кошка выбрала коробку вместо лежанки: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Старые моторы проходили 500 тысяч, а новые сдаются на 150 — что пошло не так
Собака на сцене, пшик от Соседова и первое прощание: как прошёл второй выпуск ВИА Суперстар
Три породы кошек, которые выбирают те, кто ищет верность, а не просто мурлыканье
Три породы кошек, которые выбирают те, кто ищет верность, а не просто мурлыканье
Последние материалы
Участок стареет без травы: осенний посев возвращает молодость зелёному ковру
Топ угонов-2025: какие машины в России исчезают с парковок чаще всего
Баклажаны больше не будут жирными: вот что нужно сделать перед жаркой — секрет раскрыт
Тайный гость из глубин: на пляже Калифорнии найден камень с глазом — и это не шутка природы
Садальский растоптал попрошаек в интернете: блогерам досталось от артиста
Списал задолженность — остался без зарплаты: что реально ждёт должника
Секрет фитнес-гуру: вот зачем они катаются на пенном ролике и вам советуют
Уголь в косметике: для каких типов кожи он действительно подходит
Завтрак обманул сов и жаворонков: вот кто действительно живёт дольше и почему час решает судьбу
Уральская аномалия? Три озера в Челябинской области окрасились в странные цвета
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.