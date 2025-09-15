Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Водители выходят к инспектору первыми: в каких случаях лучше оставаться в салоне, если инспектор не просит выйти
10 простых правил, которые превращают короткие ногти в крепкие и длинные
Магнитная буря ударила сильнее прогнозов: Земля вошла в зону хаоса
Лоза худеет — гроздь толстеет: неожиданный закон винограда, проверенный веками
Шенген превращается в мираж: почему привычные поездки в Германию становятся роскошью
Самый опасный уголок Земли: правда и мифы о смертельных обитателях региона
Марат Башаров в растерянности: что настораживает артиста в новом избраннике дочери из Филиппин
Шесть упражнений, которые прокачают равновесие и защитят суставы от перегрузки
Триумф темнокожего актёра: Трамелл Тиллман вошёл в историю премии Эмми

Второй подбородок исчезает за 72 часа: секрет, который не связан с диетами

0:09
Моя семья » Красота и стиль

Второй подбородок способен испортить настроение и внешний вид в самый неподходящий момент — будь то фото, деловая встреча или праздник. Он появляется неожиданно: иногда из-за лишнего веса, но гораздо чаще из-за плохой осанки, малоподвижного образа жизни или возрастных изменений кожи.

Девушка с каре
Фото: freepik.com by drobotdean, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с каре

Хотя полностью избавиться от этой проблемы за три дня невозможно, улучшить овал лица и сделать его более подтянутым вполне реально. Достаточно включить комплексный подход: упражнения, уход, питание и маленькие хитрости.

Почему появляется второй подбородок

Причины могут быть разными:

  • Сутулость и наклон головы при работе за компьютером или с телефоном.

  • Наследственность — особенности строения лица.

  • Возрастные изменения, когда кожа теряет эластичность.

  • Лишний вес и задержка жидкости.

  • Слабые мышцы шеи и подбородка.

Зная источник проблемы, можно подобрать наиболее эффективное решение.

Плюсы и минусы экспресс-методов

Плюсы Минусы
Видимый результат уже через 3 дня Эффект временный
Простота выполнения упражнений и процедур Требует дисциплины и регулярности
Доступные домашние средства Не заменяют профессиональные процедуры
Можно сочетать с косметикой Убирают не причину, а лишь внешние проявления
Улучшают общее состояние кожи и мышц При выраженном втором подбородке нужны более радикальные меры

Сравнение методов

Метод Эффект Когда использовать
Упражнения для шеи Подтягивают мышцы, уменьшают складку Каждый день, утром и вечером
Массаж и контрастное умывание Улучшают тонус кожи и кровообращение Для профилактики и экспресс-лифтинга
Холодные компрессы Снимают отёчность, делают лицо более чётким Утро перед важным событием
Диета и вода Убирают задержку жидкости В течение всех 3 дней
Патчи для подбородка Мгновенный лифтинг-эффект Перед фотосессией или встречей
Косметологические процедуры Дают стойкий результат Если причина — возрастные изменения

Советы шаг за шагом

Исправьте осанку. Держите спину ровно, подбородок слегка приподнят.

Начните с упражнений.

  • Вытяните подбородок вперёд и вверх.
  • Сделайте 10 круговых движений головой.
  • Положите ладонь на лоб и давите, создавая сопротивление.

Сделайте массаж. Нанесите масло или крем и мягко ведите пальцы от центра подбородка к ушам.

Используйте холод. Лёд в ткани приложите на 2-3 минуты утром и вечером.

Пейте воду и зелёный чай. Это поможет вывести лишнюю жидкость.

Избегайте соли. Даже небольшая порция солёной пищи задерживает воду и усиливает отёчность.

Примените патчи. За 30 минут до выхода наклейте подтягивающий патч с гиалуроновой кислотой.

Сделайте селфи-трюк. Держите камеру выше уровня глаз — и подбородок исчезнет даже без фильтров.

Мифы и правда

  • Миф: второй подбородок можно убрать за один вечер.
    Правда: реально только уменьшить отёчность и слегка подтянуть кожу. Полностью избавиться за такое время нельзя.

  • Миф: массаж заменяет спорт.
    Правда: массаж улучшает кровоток, но мышцы подтягиваются только от упражнений.

  • Миф: второй подбородок есть только у людей с лишним весом.
    Правда: он появляется и у худых — из-за генетики, возраста или неправильной осанки.

FAQ

Как выбрать патчи для подбородка?

Лучше взять те, что содержат гиалуроновую кислоту, коллаген или кофеин. Они дают быстрый, но временный результат.

Сколько стоит курс косметологических процедур?

Цены зависят от метода: аппаратные подтяжки начинаются от 10-15 тыс. рублей за сеанс, инъекции — от 5 тыс.

Что лучше — упражнения или уход?

Лучший эффект достигается при сочетании обоих способов. Уход работает с кожей, упражнения — с мышцами.

Исторический контекст

Проблема второго подбородка известна давно. В античные времена женщины использовали тканевые повязки, которые фиксировали овал лица. В XVIII-XIX веках в Европе модными были "маски-корсеты" для сна, подтягивающие кожу. В XX веке появились первые лифтинговые кремы, а в XXI веке — патчи и аппаратные методики.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полагаться только на косметику.
    Последствие: эффект кратковременный.
    Альтернатива: добавить упражнения и питание.

  • Ошибка: делать только упражнения, но игнорировать отёчность.
    Последствие: результат будет слабым.
    Альтернатива: добавить холодные компрессы и воду.

  • Ошибка: использовать только тёмный макияж для маскировки.
    Последствие: внимание лишь усилится.
    Альтернатива: применить правильное освещение и угол камеры.

А что если…

…за три дня результата не видно? Значит, причина глубже — например, возраст или генетика. Тогда стоит рассмотреть косметологические процедуры.

…попробовать заменить патчи на домашние маски? Маска из глины или белка тоже подтянет кожу, но не даст такого быстрого эффекта.

…заняться профилактикой? Регулярные упражнения и уход избавят от проблемы в будущем, а не только на короткое время.

Интересные факты

  1. С возрастом угол между шеей и подбородком меняется: у молодого человека он составляет около 110°, а после 40 лет уменьшается до 95°.

  2. В Японии популярны специальные тренажёры для лица — силиконовые приспособления, которые нужно зажимать губами.

  3. Голливудские визажисты нередко используют контуринг не только для скул, но и для подчёркивания линии подбородка, чтобы скрыть складку.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Нажал один раз — и забыл про штрафы: скрытая возможность руля, о которой мало кто знает
Авто
Нажал один раз — и забыл про штрафы: скрытая возможность руля, о которой мало кто знает
Старые моторы проходили 500 тысяч, а новые сдаются на 150 — что пошло не так
Авто
Старые моторы проходили 500 тысяч, а новые сдаются на 150 — что пошло не так
Популярное
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны

Животное с клювом утки и хвостом бобра скрывает тайну, которая может изменить наше понимание эволюции и медицины.

Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Ваша кошка выбрала коробку вместо лежанки: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Старые моторы проходили 500 тысяч, а новые сдаются на 150 — что пошло не так
Один лист в чашке превращает обычный вечер в облегчение: желудок забывает о тяжести
Этот трюк заставит собаку слушаться беспрекословно: дело не в строгости, а в хитрости
Этот трюк заставит собаку слушаться беспрекословно: дело не в строгости, а в хитрости
Последние материалы
Тихий убийца: почему инфаркт может протекать без боли — особенно опасен для этих групп
Водители выходят к инспектору первыми: в каких случаях лучше оставаться в салоне, если инспектор не просит выйти
10 простых правил, которые превращают короткие ногти в крепкие и длинные
Магнитная буря ударила сильнее прогнозов: Земля вошла в зону хаоса
Лоза худеет — гроздь толстеет: неожиданный закон винограда, проверенный веками
Шенген превращается в мираж: почему привычные поездки в Германию становятся роскошью
Самый опасный уголок Земли: правда и мифы о смертельных обитателях региона
Марат Башаров в растерянности: что настораживает артиста в новом избраннике дочери из Филиппин
Шесть упражнений, которые прокачают равновесие и защитят суставы от перегрузки
Триумф темнокожего актёра: Трамелл Тиллман вошёл в историю премии Эмми
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.