Работают ли БАДы для снижения аппетита: разбор популярных добавок и ингредиентов

Вы наверняка слышали про таблетки и капли, обещающие «меньше есть — быстрее худеть». Они соблазнительно лежат на полках аптек и маркетплейсов, обещая волшебный контроль аппетита без усилий. Но что из этого — реальность, а что просто красиво упакованная сказка?

Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Что такое БАДы для подавления аппетита

Биологически активные добавки (БАДы) — это не лекарства, а комплексы витаминов, минералов, экстрактов и аминокислот, которые, по заявлениям производителей, снижают чувство голода. Их цель — обмануть мозг, насытить организм или ускорить обмен веществ.

Популярные компоненты:

  • Гарциния камбоджийская (гидроксилимонная кислота)
  • Глюкоманнан (волокно из конжака)
  • Экстракт зелёного кофе
  • 5-HTP (прекурсор серотонина)
  • Хром пиколинат
  • Но не все из них работают.
  • Механизм действия — и подводные камни

Некоторые добавки действуют на гормоны насыщения — например, повышают уровень лептина или серотонина. Другие — создают объём в желудке за счёт волокон (например, глюкоманнан). Но ни одна из них не работает, если вы не соблюдаете режим питания.

Более того, некоторые БАДы могут вызывать:

  • Бессонницу (при содержании кофеина);
  • Резкое снижение сахара;
  • Раздражительность;
  • Проблемы с ЖКТ.

Что говорят исследования?

Клинически доказанная эффективность есть только у ограниченного числа ингредиентов, и даже она — очень умеренная. Так, глюкоманнан помогает терять до 1 кг за 2 месяца, и только в комплексе с диетой.

А вот гарциния камбоджийская и зелёный кофе чаще всего демонстрируют плацебо-эффект.

Итоги — стоит ли верить обещаниям

БАДы — не волшебные таблетки. Они могут быть дополнением, но не заменой правильному питанию, работе со стрессом и телом. В борьбе с аппетитом важно не только заглушить чувство голода, но и понять, откуда он берётся.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
