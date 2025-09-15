Работают ли БАДы для снижения аппетита: разбор популярных добавок и ингредиентов

Вы наверняка слышали про таблетки и капли, обещающие «меньше есть — быстрее худеть». Они соблазнительно лежат на полках аптек и маркетплейсов, обещая волшебный контроль аппетита без усилий. Но что из этого — реальность, а что просто красиво упакованная сказка?
Биологически активные добавки (БАДы) — это не лекарства, а комплексы витаминов, минералов, экстрактов и аминокислот, которые, по заявлениям производителей, снижают чувство голода. Их цель — обмануть мозг, насытить организм или ускорить обмен веществ.
Некоторые добавки действуют на гормоны насыщения — например, повышают уровень лептина или серотонина. Другие — создают объём в желудке за счёт волокон (например, глюкоманнан). Но ни одна из них не работает, если вы не соблюдаете режим питания.
Клинически доказанная эффективность есть только у ограниченного числа ингредиентов, и даже она — очень умеренная. Так, глюкоманнан помогает терять до 1 кг за 2 месяца, и только в комплексе с диетой.
А вот гарциния камбоджийская и зелёный кофе чаще всего демонстрируют плацебо-эффект.
БАДы — не волшебные таблетки. Они могут быть дополнением, но не заменой правильному питанию, работе со стрессом и телом. В борьбе с аппетитом важно не только заглушить чувство голода, но и понять, откуда он берётся.
В предстоящее воскресенье, 21 сентября, жителей южного полушария ожидает редкое астрономическое событие — частичное солнечное затмение, которое скроет до 80% солнечного диска.