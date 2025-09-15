Что будет с кожей, если сесть на кетодиету: реальные побочные эффекты

Кетогенная диета — это рацион с минимальным количеством углеводов и высоким содержанием жиров. Она обещает быструю потерю веса, стабильную энергию и даже улучшение концентрации. Но за эти бонусы порой приходится расплачиваться своей кожей.
Один из самых неожиданных побочных эффектов такой диеты — кето-сыпь (официально — пруриго пигментоза). Это зудящие красные высыпания, чаще всего в зоне шеи, спины и груди. Причины? Повышение уровня кетонов в крови и раздражение кожи продуктами распада жиров.
Кетодиета провоцирует активный вывод жидкости из организма, особенно в первые недели. Вместе с водой уходят электролиты — магний, натрий, калий — что влияет не только на внутреннее самочувствие, но и на внешний вид кожи. В итоге: сухость, шелушение, ощущение стянутости.
Кетодиета — мощный инструмент, но не универсальное решение. Если вы решили пойти по пути жиров и кетонов, не забывайте следить за тем, что говорит вам ваша кожа — она честнее весов.
