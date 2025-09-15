Что будет с кожей, если сесть на кетодиету: реальные побочные эффекты

Кетогенная диета — это рацион с минимальным количеством углеводов и высоким содержанием жиров. Она обещает быструю потерю веса, стабильную энергию и даже улучшение концентрации. Но за эти бонусы порой приходится расплачиваться своей кожей.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Гормоны и кожа

«Кето-сыпь»: странная и раздражающая

Один из самых неожиданных побочных эффектов такой диеты — кето-сыпь (официально — пруриго пигментоза). Это зудящие красные высыпания, чаще всего в зоне шеи, спины и груди. Причины? Повышение уровня кетонов в крови и раздражение кожи продуктами распада жиров.

Сухость и обезвоживание — ещё один сюрприз

Кетодиета провоцирует активный вывод жидкости из организма, особенно в первые недели. Вместе с водой уходят электролиты — магний, натрий, калий — что влияет не только на внутреннее самочувствие, но и на внешний вид кожи. В итоге: сухость, шелушение, ощущение стянутости.

Что ещё может случиться?

Ухудшение барьерной функции кожи

Усиление воспалений при дефиците витаминов группы B

Реакции на излишек белка и молочных жиров (чаще всего проявляются акне)

Как спасти кожу на кетодиете?

Пейте больше воды, даже если не хочется. Дополнительно принимайте электролиты и Омега-3. Добавьте в рацион овощи с низким гликемическим индексом, чтобы снабдить организм клетчаткой. Увлажняйте кожу снаружи и изнутри — кремы с керамидами и гиалуронкой обязательны.

Обратитесь к дерматологу, если сыпь не проходит более недели.

Кетодиета — мощный инструмент, но не универсальное решение. Если вы решили пойти по пути жиров и кетонов, не забывайте следить за тем, что говорит вам ваша кожа — она честнее весов.