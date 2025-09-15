Всё о бесшовной блефаропластике: показания, преимущества и противопоказания

Современные технологии добрались и до самой деликатной зоны — глаз. Бесшовная блефаропластика звучит как магия: ни следа, ни боли, ни долгой реабилитации. На деле — это революционная техника коррекции век, которая уже стала хитом среди звёзд и тех, кто хочет выглядеть свежо, но боится скальпеля.
Это малотравматичная хирургическая процедура, при которой доступ осуществляется через внутреннюю часть века или микроскопические проколы, не оставляющие внешних рубцов. Метод применяется для коррекции нижнего и (в некоторых случаях) верхнего века. Часто процедура совмещается с лазерной шлифовкой или липофилингом для усиления эффекта.
Бесшовная блефаропластика идеально подойдёт, если у вас:
Процедура отлично подойдёт тем, кто хочет «прибрать» возрастные изменения, но остаться в зоне естественной красоты. Особенно популярна у пациентов 30–45 лет.
Как и любая процедура, даже самая «волшебная», бесшовная блефаропластика имеет ограничения. Она не подходит при значительном избытке кожи или выраженном птозе. Кроме того, цена может быть выше обычной операции из-за высокой точности и использования лазерных технологий.
Если вы хотите омолодить взгляд, но боитесь рубцов и долгого восстановления — бесшовная блефаропластика может быть именно тем, что вам нужно. Главное — доверить своё лицо опытному хирургу.
