Всё о бесшовной блефаропластике: показания, преимущества и противопоказания

Современные технологии добрались и до самой деликатной зоны — глаз. Бесшовная блефаропластика звучит как магия: ни следа, ни боли, ни долгой реабилитации. На деле — это революционная техника коррекции век, которая уже стала хитом среди звёзд и тех, кто хочет выглядеть свежо, но боится скальпеля.

Пластическая хирургия

Что такое бесшовная блефаропластика?

Это малотравматичная хирургическая процедура, при которой доступ осуществляется через внутреннюю часть века или микроскопические проколы, не оставляющие внешних рубцов. Метод применяется для коррекции нижнего и (в некоторых случаях) верхнего века. Часто процедура совмещается с лазерной шлифовкой или липофилингом для усиления эффекта.

Кому она подойдёт?

Бесшовная блефаропластика идеально подойдёт, если у вас:

Мешки под глазами или грыжи;

Тень под веком делает взгляд уставшим;

Нет излишка кожи, требующего иссечения;

Вы не готовы к классической хирургии с разрезами и швами.

Процедура отлично подойдёт тем, кто хочет «прибрать» возрастные изменения, но остаться в зоне естественной красоты. Особенно популярна у пациентов 30–45 лет.

Преимущества метода

Отсутствие швов и рубцов — важный эстетический плюс; Быстрое восстановление — 3–5 дней против 10–14 после классики; Минимальный риск осложнений — при правильном выборе врача; Натуральный результат — никто не заметит вмешательства.

Есть ли минусы?

Как и любая процедура, даже самая «волшебная», бесшовная блефаропластика имеет ограничения. Она не подходит при значительном избытке кожи или выраженном птозе. Кроме того, цена может быть выше обычной операции из-за высокой точности и использования лазерных технологий.

Если вы хотите омолодить взгляд, но боитесь рубцов и долгого восстановления — бесшовная блефаропластика может быть именно тем, что вам нужно. Главное — доверить своё лицо опытному хирургу.