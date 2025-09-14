Чего не знают о кератиновых масках: главные ошибки ухода и их последствия для волос

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Моя семья » Красота и стиль

Кератин — это белок, из которого состоит наш волос. Он отвечает за его прочность, эластичность и здоровый блеск. Логично, что маски с кератином стали настоящими звёздами в уходе за повреждёнными и ослабленными локонами. Они восполняют пробелы в структуре волоса, запечатывают чешуйки, дарят зеркальный блеск.

Маска для волос
Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Маска для волос

А теперь главное — не переборщить

Маски с кератином — это не базовый уход. Это интенсив. Использовать их каждый день — всё равно что питаться только энергетиками: эффект будет, но последствия — непредсказуемы. При переизбытке кератин «утяжеляет» волосы, делает их ломкими, тусклыми и даже способствует выпадению.

Оптимально: использовать кератиновую маску не чаще 1 раза в 7–10 дней, особенно если вы делали кератиновое выпрямление.

Что ещё важно учитывать?

  1. Маску стоит наносить на чистые, слегка подсушенные полотенцем волосы.
  2. Не держите дольше времени, указанного на упаковке — лишний кератин не впитается, а пересушит.
  3. Если вы регулярно используете утюжок или фен, кератин может "запекаться" в волосе, создавая эффект жесткой соломки.
  4. Убедитесь, что в составе нет агрессивных силиконов и сульфатов — они мешают кератину «работать».

Кератин — ваш союзник, но не магия. Придерживайтесь умеренности, и волосы скажут спасибо блеском и силой без побочных эффектов.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
