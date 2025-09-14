Гид по уходу за чувствительной кожей при лечении антибиотиками

Антибиотики борются с вредными бактериями, но заодно могут нанести удар по «дружественной» микрофлоре кожи. Нарушается баланс, страдает защитный барьер, и как следствие — появляются сухость, шелушения, покраснения и даже акне. Особенно сильно это ощущают люди с уже чувствительной или проблемной кожей.
Пока ваш организм сосредоточен на борьбе с инфекцией, коже стоит обеспечить деликатный режим. Временно откажитесь от:
Эти средства могут усилить раздражение и усугубить чувствительность.
Ваша главная задача — восстановить и удержать влагу. Делайте ставку на:
Пребиотики и пробиотики в косметике — ваш лучший друг в восстановлении микробиома. Они помогают «дружелюбным» бактериям вернуться в строй и укрепляют иммунитет кожи. Ищите в составах lysate, ferment или просто отметку “probiotic skincare”.
Антибиотики спасают здоровье, но временно могут испортить внешний вид. Не паникуйте: мягкий и восстанавливающий уход поможет вашей коже пережить этот период спокойно.
