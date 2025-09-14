Смартфоны забирают ваш сон: откройте секреты ночного отдыха, которых вам не расскажут

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Красота и стиль

В нашем современном мире, полном технологических новинок и постоянной связи, вопрос качества сна стал для многих актуальным. Мы постоянно находимся под давлением, и смартфоны играют в этом немалую роль. Одним из самых ярких примеров такой зависимости является использование телефона как будильника. Однако, с каждым годом все больше людей отказываются от своих смартфонов перед сном, в том числе по рекомендациям психологов и врачей, возвращая в свою жизнь старомодный будильник.

Будильник
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Будильник

Почему смартфоны мешают нам спать

Смартфоны стали неотъемлемой частью нашей жизни. Мы не просто используем их для общения, работы и досуга, но они также сопровождают нас в самые интимные моменты: например, перед сном. Когда мы кладем телефон рядом с кроватью, мы не только остаемся на связи, но и лишаем себя возможности полноценно отдохнуть. Вред от использования мобильных устройств перед сном уже доказан: их экраны испускают синий свет, который подавляет выработку мелатонина — гормона, который помогает нам заснуть.

Однако это только часть проблемы. Бесконечные уведомления, звуки сообщений и даже сама мысль о том, что нужно проверить телефон, создают стресс и мешают расслабиться. Мы начинаем переживать, не пропустим ли что-то важное, даже если это не имеет отношения к нашему отдыху. Это психологическое напряжение нарушает наши циклы сна и лишает нас качественного отдыха.

"Смартфоны становятся продолжением нас самих, и это вызывает зависимость", — отметил специалист в области когнитивной и неврологической медицины Франсиско Мира.

Влияние телефона на качество сна

Немаловажным фактором является то, что телефон находится в зоне доступа даже ночью. Пробуждение среди ночи или раннее утро с первым жестом, чтобы проверить экран, становится привычкой, которая вредно влияет на здоровье. Важно понимать, что экраны телефонов, даже когда они не используются активно, излучают свет, который влияет на наш мозг. Этот свет, проникая через веки, отправляет сигнал организму, что утро уже близко, даже если мы ещё не готовы к пробуждению.

С другой стороны, сам процесс использования телефона как будильника приводит к тому, что мы не можем нормально сосредоточиться на сне. Мы просыпаемся с ощущением, что не выспались, хотя на самом деле наша проблема кроется не в количестве часов сна, а в его качестве.

Традиционный будильник: возвращение к здоровому сну

Как же можно улучшить качество своего сна, если смартфоны нам в этом мешают? Одна из возможных решений — вернуть в свою жизнь традиционный будильник. Возможно, этот простой и старомодный предмет кажется ненужным в эру цифровых технологий, но на самом деле он может сыграть решающую роль в улучшении качества сна.

Когда мы используем традиционный будильник, мы не привязаны к экрану телефона и не подвергаем себя соблазну проверить уведомления или провести еще несколько минут в интернете. Такой подход позволяет разгрузить мозг и дать ему возможность подготовиться к ночному отдыху.

"Удаление телефона из спальни помогает избавиться от искушений проверить его перед сном и позволяет полностью сосредоточиться на отдыхе", — пояснил Франсиско Мира.

Кроме того, возвращение к традиционным будильникам помогает установить стабильный режим дня. Такой будильник не отвлекает нас от сна, не создает дополнительных стрессов и способствует более качественному ночному отдыху.

Рекомендации специалистов по улучшению сна

  1. Удалите телефон из спальни. Это поможет избежать соблазна проверить сообщения или уведомления перед сном.

  2. Используйте режим "не беспокоить" или "в самолете". Если вы не хотите оставлять телефон в другой комнате, хотя бы выключите его сигналы и вибрацию.

  3. Выключите экран перед сном. Это поможет избежать влияния синего света на ваш организм.

  4. Проводите время в тишине. Создание спокойной обстановки перед сном помогает подготовить мозг к отдыху.

Как вернуть хороший сон

Одним из решений, которое помогает вернуть нормальный сон, является не только отказ от использования смартфона перед сном, но и внимание к другим аспектам повседневной жизни. Например, важно установить время для отхода ко сну и придерживаться его каждый день. Время, когда мы укладываемся спать, должно быть стабильным, чтобы организм мог адаптироваться к этому режиму.

Также специалисты рекомендуют позаботиться о качестве сна в целом: создать комфортную атмосферу в спальне, использовать удобную постель и соблюдать режим физической активности.

"Даже если вы не можете полностью избавиться от телефона, важно хотя бы минимизировать его влияние на качество вашего сна", — добавил Франсиско Мира.

Почему это актуально

С каждым годом проблемы с качеством сна становятся всё более актуальными. В мире, полном постоянного стресса и технологических новинок, очень важно уделять внимание тому, что может помочь нам чувствовать себя отдохнувшими и восстановленными. Использование традиционного будильника — это один из простых и доступных способов начать заботиться о своем здоровье и качестве жизни.

Восстановление привычки использовать старый добрый будильник вместо смартфона может стать первым шагом на пути к полноценному и здоровому отдыху.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
