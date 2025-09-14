Мода или зависимость? Простая стратегия для осознанных покупок и выхода из ловушки

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Красота и стиль

XXI век стал свидетелем уникальной трансформации общества, где технология проникла в каждый аспект жизни человека. Этап цифровизации, который мы переживаем, открыл новый уровень доступности информации о других людях. Социальные сети стали окном в чужие жизни, создавая иллюзию идеальной реальности, которую часто трудно отличить от настоящей. В этом процессе зародился феномен, который психологи называют FOMO — Fear Of Missing Out, или страх упустить что-то важное.

Девушка с покупками
Фото: unsplash.com by freestocks.org, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с покупками

Психология поколения миллениалов

Со временем FOMO превратился в неотъемлемую часть повседневной жизни, особенно для миллениалов, поколения, которое выросло на стыке двух эпох: аналоговой и цифровой. Они были свидетелями перехода от жизни без интернета к полной его интеграции. Это поколение помнит время экономических кризисов, социального нестабильности, когда дефицит товаров был нормой. Однако в эпоху цифровой революции дефицит сменился дефицитом внимания и признания. Люди стали меньше ценить материальные вещи, а их место занял поиск признания в социальных сетях.

Мода как инструмент компенсации

Мода стала не только способом самовыражения, но и инструментом компенсации внутренней тревоги. С помощью покупки новых вещей, как сумок или кроссовок, многие стремятся почувствовать себя "в теме", частью чего-то значимого, чтобы справиться с тревогой, что они могут не успевать за тенденциями.

"Мода, будучи языком самовыражения, не могла не отреагировать на этот массовый запрос. Она перестала быть просто выбором стиля — она превратилась в инструмент самовыражения, статуса и, зачастую, защиты от внутренней тревоги", — отметил практикующий психолог, кандидат психологических наук Олеся Бережная.

Стратегии маркетинга и их влияние

FOMO как психологический феномен основывается не на желании иметь вещи, а на страхе остаться незамеченным. Маркетологи, чутко реагируя на этот страх, используют стратегии, создающие искусственный дефицит. Когда люди видят, что определённые вещи становятся редкими или эксклюзивными, появляется ощущение срочности: "Если не куплю сейчас, могу пропустить шанс". Это порождает необоснованные покупки, которые часто не соответствуют личному стилю или образу жизни, а лишь служат попыткой быть частью того, что происходит вокруг.

В условиях такой гонки за трендами, мода перестала отражать индивидуальность и все чаще стала зеркалом тревожности. В попытке утолить эту тревогу, человек часто покупает вещи, которые не нужны, чтобы на мгновение почувствовать себя частью коллектива, соответствующим всем модным канонам. Психологи утверждают, что такие импульсивные покупки на самом деле служат временным успокоением для человека, предоставляя ему чувство принадлежности и принятия, хотя это удовлетворение быстро проходит.

"Каждая новая публикация в соцсетях может спровоцировать чувство собственной неполноценности. Чтобы сгладить это ощущение, человек идет в магазин. Не потому, что ему нужна вещь, а потому что он хочет почувствовать, что "я тоже могу", "я тоже здесь", "я тоже чего-то стою", — добавила Олеся Бережная.

Порочный круг FOMO и покупок

Однако этот порочный круг — тревога, сравнение, покупка, кратковременное облегчение и снова тревога — может стать зависимостью. Люди, попавшие в его ловушку, оказываются в состоянии постоянного стремления к чему-то новому, чтобы сбежать от чувства несоответствия.

Как выйти из ловушки FOMO?

Чтобы избавиться от влияния FOMO, психологи предлагают осознанный подход к покупкам. Важно остановиться и задать себе вопрос: "Я действительно хочу эту вещь или это всего лишь страх остаться позади?" Осознанное потребление позволяет строить личный стиль, а не поглощать мимолетные тренды, которые могут быть чужды личным предпочтениям.

Итак, первый шаг к выходу из ловушки FOMO — это осознание, что это за механизм и как он влияет на нашу жизнь. Только тогда можно научиться делать выбор не из страха упустить что-то, а из желания удовлетворить свои настоящие потребности.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
